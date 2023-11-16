እንደ Comixology መተግበሪያ ወደ Kindle ሽግግሮች ኮሚክስ ለማንበብ አዲስ አማራጮች

በዲጂታል መሳሪያዎ ላይ ቀልዶችን የሚያነቡበት መንገድ ሊቀየር ነው። ከዲሴምበር 4 ጀምሮ የኮሚክስሎጂ መተግበሪያ፣ የኮሚክስ ለማንበብ ታዋቂ መድረክ ከአሁን በኋላ የሚሰራ አይሆንም። ግን አትፍሩ፣ ምክንያቱም Amazon Comixology መተግበሪያ ከ Kindle መተግበሪያ ጋር እንደሚዋሃድ፣ ለአንባቢዎች አዳዲስ አማራጮችን እና የተሻሻሉ ባህሪያትን እንደሚሰጥ አስታውቋል።
በድጋፍ ሰነድ ላይ፣ Amazon ተጠቃሚዎች የኮሚክስሎጂ ኮሚክስዎቻቸውን፣ ግራፊክ ልብ ወለዶቻቸውን እና ማንጋ ርዕሶቻቸውን በ Kindle መተግበሪያ ውስጥ ማግኘት እንደሚችሉ ገልጿል። ወደ Kindle መተግበሪያ እያነቧቸው የነበሩትን የComixology መጽሃፎችን ማውረድ ቢፈልጉም፣ አማዞን በመፅሃፍ ውስጥ ያላቸው እድገት በራስ-ሰር እንደሚመሳሰል አንባቢዎችን ያረጋግጥላቸዋል። በተጨማሪም፣ ደንበኞች አሁንም በሱቁ ላይ ካለው የአማዞን Comixology ክፍል ኮሚክስ መግዛት ይችላሉ።
አማዞን ሽግግሩን ለተጠቃሚዎች ምቹ ለማድረግ ቁርጠኛ ነው፣ እና ኩባንያው የኮሚክስ አድናቂዎችን ለማስተናገድ በ Kindle መተግበሪያ ላይ ማሻሻያ አድርጓል። ከእንደዚህ አይነት ማሻሻያ አንዱ የ"ኮሚክስ እና ማንጋ" ማጣሪያ ነው፣ ይህም አንባቢዎች የቀልድ እና የማንጋ ስብስቦቻቸውን በቤተ-መጽሐፍት ውስጥ በቀላሉ እንዲያገኙ ያስችላቸዋል። መተግበሪያው ከተመሳሳይ ተከታታይ እትሞች፣ ጥራዞች እና የሁሉንም አውቶቡሶች በአንድ ላይ በማሰባሰብ ይበልጥ የተደራጀ የማንበብ ልምድ ያቀርባል።
የንባብ ልምዱን የበለጠ ለማበጀት የ Kindle መተግበሪያ ተጠቃሚዎች የተወሰኑ መጽሃፎችን እንዲደብቁ እና እንዳይደብቁ ያስችላቸዋል። በComixology መተግበሪያ ውስጥ እንዲደበቁ የተቀናበሩ ማንኛቸውም መጽሐፍት ይህንን መቼት በ Kindle መተግበሪያ ውስጥ ያከናውናሉ። Comixology እንዲሁም ከ Kindle መተግበሪያ ጋር ለኮሚክስ እንዴት መላመድ እንደሚቻል የሚያሳይ ቪዲዮ አውጥቷል።
ምንም እንኳን በ2014 አማዞን ኮምክስዮሎጂን ካገኘ በኋላ በComixology እና Kindle መካከል ያለው ውህደት ረጅም ጊዜ ቢወስድም የቅርብ ጊዜ ለውጦች አንዳንድ ተቃውሞዎችን ፈጥረዋል። ሆኖም፣ Amazon የኮሚክ ንባብ ልምድን ለማሻሻል ቁርጠኛ ሆኖ ይቆያል፣ እና ይህ ሽግግር ለሁለቱም ቀልደኛ እና ተራ የቀልድ አንባቢዎች አዲስ እድሎችን ይሰጣል።
በየጥ
1. ለምንድነው Comixology መተግበሪያ ከ Kindle መተግበሪያ ጋር ይዋሃዳል?
ውህደቱ ለተጠቃሚዎች የማንበብ ልምድን ለማሳለጥ እና የተሻሻሉ ባህሪያትን በ Kindle መተግበሪያ ውስጥ ለማቅረብ ያለመ ነው።
2. ከዚህ ቀደም የተገዛሁትን ኮሚክ በ Kindle መተግበሪያ ላይ ማግኘት እችላለሁ?
አዎ፣ ሁሉንም የእርስዎን Comixology ኮሚክስ፣ ግራፊክ ልቦለዶች እና ማንጋ ርዕሶችን በ Kindle መተግበሪያ ውስጥ ማግኘት ይችላሉ። እነሱን ወደ Kindle መተግበሪያ ማውረድ ያስፈልግዎታል እና እድገትዎ በራስ-ሰር ይመሳሰላል።
3. አሁንም በአማዞን ላይ ካለው Comixology ክፍል ኮሚክስ መግዛት እችላለሁ?
በፍፁም! በሱቁ ላይ ካለው የአማዞን Comixology ክፍል ኮሚክስ መግዛት መቀጠል ትችላለህ።
4. Amazon በ Kindle መተግበሪያ ላይ ለኮሚክስ ምን ማሻሻያ አድርጓል?
የ Kindle መተግበሪያ ለቀላል አሰሳ፣ ለተመሳሳይ ተከታታይ ጉዳዮች እና ጥራዞች መቧደን እና የተወሰኑ መጽሃፎችን መደበቅ እና መደበቅ እንዲችል የ«ኮሚክስ እና ማንጋ» ማጣሪያን አቅርቧል።
5. Comixology መተግበሪያ ሙሉ በሙሉ መስራት ያቆማል?
አዎ፣ Comixology መተግበሪያ ከዲሴምበር 4 ጀምሮ አይሰራም። አንባቢዎች ለቀልድ ንባብ ፍላጎታቸው ወደ Kindle መተግበሪያ እንዲሸጋገሩ ይበረታታሉ።