ተደራሽነትን ማሳደግ፡ የአማዞን ፋየር ስቲክ የድምጽ እይታ ባህሪ

የአማዞን ፋየር ስቲክ ተጠቃሚዎች አሁን የእይታ ልምዳቸውን በድምጽ እይታ ባህሪ ለማሳደግ ምቹ አማራጭ አላቸው። ይህ ልዩ የተደራሽነት መሳሪያ በዋናነት የማየት እክል ላለባቸው ግለሰቦች የተነደፈ፣ ማያ ገጹን ለማየት ለሚታገሉ ወይም በቀላሉ የሚመለከቱትን ይዘት በሚመርጡበት ጊዜ ተጨማሪ እርዳታ ለሚፈልጉ ጠቃሚ ድጋፍ ይሰጣል።
የድምጽ እይታ፣ Amazon እንደሚገልጸው፣ በተለይ ለእሳት ቲቪ መሳሪያዎች የተሰራ ስክሪን አንባቢ ነው። ሲነቃ ተጠቃሚዎች በምናሌ አማራጮች እና መቼቶች ውስጥ ሲሄዱ በስክሪኑ ላይ ጽሁፍ በድምጽ ያስተላልፋል። ከዚህም በላይ፣ አካታች እና ለተጠቃሚ ምቹ የሆነ ተሞክሮ በማቅረብ በመጀመርያው መሣሪያ ማዋቀር ሂደት ውስጥ ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል።
ይህንን ባህሪ ለማግኘት፣ ከ Alexa Voice የርቀት መቆጣጠሪያ ጋር የፋየር ቲቪ ዱላ እንዳለዎት ያረጋግጡ። ከአሁን በኋላ ተጠቃሚዎች በሚወዷቸው ትርኢቶች ወይም ፊልሞች መደሰትን በተመለከተ ምንም አይነት ገደብ አያጋጥማቸውም። በአንድ ጊዜ የሜኑ እና ተመለስ ቁልፎችን በሪሞት መቆጣጠሪያው ላይ ባሉት ትንንሽ አዝራሮች ላይ የሚገኙትን ከሁለት እስከ አምስት ሰኮንዶች ያህል በአንድ ጊዜ በመያዝ የድምጽ እይታ ባህሪው ያለልፋት ሊነቃ ይችላል።
ከርቀት ዘዴ በተጨማሪ ተጠቃሚዎች በቅንብሮች መተግበሪያ በኩል የድምጽ እይታን የማንቃት ወይም የማሰናከል አማራጭ አላቸው። በቀላሉ የተደራሽነት ክፍሉን ይድረሱ እና VoiceView የሚለውን ይምረጡ። በተሳካ ሁኔታ ሲነቃ ተጠቃሚዎች አረጋጋጭ በሆነው የድምጽ መጠየቂያ ሰላምታ ይቀበላሉ፣ “VoiceView Ready” ይህም ባህሪው እንደነቃ እና መሳጭ ተሞክሮ ለመስጠት ዝግጁ መሆኑን ያሳያል። በተቃራኒው፣ ባህሪው ሲጠፋ፣ ተጠቃሚዎች "VoiceView Exiting" የሚለውን ጥያቄ ይሰማሉ።
እንደ Voice View ያሉ የተደራሽነት መሳሪያዎችን በመቀበል፣ Amazon የሁሉንም ሰው የFire TV Stick ጥቅማጥቅሞች መደሰት እንዲችል የሁሉንም ተሳትፎ ቁርጠኝነት ያሳያል። ሰፋ ያለ ይዘትን ማግኘትም ሆነ በምናሌዎች ውስጥ ያለ ምንም ጥረት ማሰስ ይህ ባህሪ ለሁሉም ተጠቃሚዎች ምቾቶችን እና አካታችነትን ይጨምራል።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
- በአማዞን ፋየር ዱላዬ ላይ የድምፅ እይታ ባህሪን እንዴት ማንቃት እችላለሁ?
- Voice View ምን ያደርጋል?
- የድምጽ እይታ ማየት ለተሳናቸው ተጠቃሚዎች ብቻ ነው?
- የድምጽ እይታን ማብራት እና ማጥፋት እችላለሁ?
የድምጽ እይታ ባህሪን ለማንቃት ሜኑ እና ተመለስ ቁልፎችን በአንድ ጊዜ ተጭነው በእርስዎ አሌክሳ ድምጽ የርቀት መቆጣጠሪያ ላይ ከሁለት እስከ አምስት ሰከንድ ያህል። በአማራጭ፣ ተደራሽነትን እና ከዚያም VoiceViewን በመምረጥ በቅንብሮች መተግበሪያ በኩል ማንቃት ይችላሉ።
Voice View በእርስዎ Amazon Fire Stick ላይ ባለው ምናሌ አማራጮች እና መቼቶች ውስጥ ሲያስሱ በማያ ገጽ ላይ ጽሑፍ የሚያነብ ስክሪን አንባቢ ነው። ለተሻሻለ የእይታ ተሞክሮ በድምጽ እርዳታ በመስጠት የማየት እክል ያለባቸውን ሰዎች ይረዳል።
ቮይስ ቪው በዋነኛነት የተነደፈው የማየት እክል ላለባቸው ግለሰቦች ቢሆንም አሰሳ እና የይዘት ምርጫ የበለጠ ምቹ እና ተደራሽ ለማድረግ ማንም ሰው ከባህሪያቱ ሊጠቀም ይችላል።
አዎ የድምጽ እይታ ባህሪን በቀላሉ ማብራት ወይም ማጥፋት ይችላሉ። ሲነቃ “VoiceView Ready” የሚለው መጠየቂያ ማግበር መጀመሩን ያረጋግጣል። በተመሳሳይ፣ ሲሰናከል፣ “VoiceView Exiting” ይሰማሉ።