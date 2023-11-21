በአማዞን ፋየር ስቲክ ላይ የተደበቀ የማጉላት ባህሪን እና የድምጽ እይታን እንዴት መድረስ እንደሚቻል

የአማዞን ፋየር ዱላ ባለቤት ከሆኑ፣ እርስዎ የማታውቋቸው አንዳንድ የተደበቁ ባህሪያት አሉ። ፋየር ቲቪ ወደ መዝናኛ አለም መዳረሻ ከመስጠት በተጨማሪ ለተጠቃሚዎች ጠቃሚ የተደራሽነት አማራጮችን ይሰጣል። ከእነዚህ ባህሪያት ውስጥ አንዱ ስክሪን ማጉሊያ ሲሆን ይህም ስክሪንዎ ላይ እንዲያሳዩ ያስችልዎታል.
የማጉላት ባህሪን ለማንቃት እነዚህን ቀላል ደረጃዎች ይከተሉ።
1. በአማዞን ፋየር ቲቪዎ ላይ ወደ ቅንብሮች መተግበሪያ ይሂዱ እና ተደራሽነትን ይምረጡ።
2. የተመለስ እና ፈጣን አስተላልፍ ቁልፎችን በሪሞትዎ ላይ በአንድ ጊዜ ተጭነው ለአምስት ሰከንድ ያህል ይያዙ።
3. አንዴ ከነቃ ሜኑ እና ፈጣን አስተላላፊ ቁልፎችን በመጫን ማጉላት ይችላሉ። ለማጉላት ሜኑ ተጫን እና ወደኋላ መለስ።
4. የማጉላቱን አቅጣጫ መቀየር ከፈለጉ ሜኑ የሚለውን ይጫኑ ከዚያም ወደላይ፣ ወደ ታች፣ ግራ ወይም ቀኝ ያሉትን ተዛማጅ ቁልፎችን ይጫኑ።
የማጉላት ባህሪው ከሁሉም የቪዲዮ ይዘቶች ጋር ላይሰራ እንደሚችል ልብ ሊባል የሚገባው ጉዳይ ነው። አማዞን እንዳለው፣ “አብዛኛዎቹ የቪዲዮ ይዘቶች ከማጉላት ባህሪ ጋር ተኳሃኝ አይደሉም።
በአማዞን ፋየር ስቲክ የቀረበው ሌላው ታላቅ የተደራሽነት ባህሪ የድምጽ እይታ ነው። ይህ ባህሪ ቨርቹዋል ድምጽ በስክሪኑ ላይ ምን እየተከሰተ እንዳለ እንዲያነብ ያስችለዋል፣ ይህም ማየት ለተሳናቸው ተጠቃሚዎች መሳሪያቸውን ማሰስ ቀላል ያደርገዋል።
የድምጽ እይታን ለማንቃት የሚከተሉትን ደረጃዎች ይከተሉ።
1. በአማዞን ፋየር ስቲክ የርቀት መቆጣጠሪያዎ ላይ የምናሌ አዝራሩን እና ተመለስን ያግኙ።
2. ሁለቱንም ቁልፎች በአንድ ጊዜ ተጭነው ለአምስት ሰከንድ ያህል ይያዙ።
3. ባህሪው አንዴ ከነቃ "VoiceView Ready" የሚለውን ትሰማለህ።
እነዚህ በአማዞን ፋየር ስቲክ ላይ ያሉ የተደበቁ ባህሪያት የተደራሽነት ፍላጎታቸው ምንም ይሁን ምን ለሁሉም ተጠቃሚዎች የበለጠ አካታች እና ለተጠቃሚ ምቹ የሆነ ተሞክሮ ሊሰጡ ይችላሉ። በማያ ገጽዎ ላይ ማጉላት ቢፈልጉ ወይም ቨርቹዋል ድምጽ በበይነገጹ እንዲመራዎት እነዚህ አማራጮች ሁሉም ሰው በFire Stick እስከ ሙሉ መደሰት እንደሚችሉ ያረጋግጣሉ።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
ጥ፡ የማጉላት ባህሪን ከማንኛውም የቪዲዮ ይዘት ጋር መጠቀም እችላለሁ?
መ: አይ፣ የማጉላት ባህሪው ከሁሉም የቪዲዮ ይዘቶች ጋር ተኳሃኝ ላይሆን ይችላል።
ጥ፡ የማጉላት ባህሪን ተጠቅሜ እንዴት አጉላለሁ?
መ: ለማጉላት ሜኑ ይጫኑ እና ወደፊት ወደፊት ይሂዱ። ለማጉላት ሜኑ ተጫን እና ወደኋላ መለስ።
ጥ፡ የድምጽ እይታን እንዴት ማንቃት እችላለሁ?
መ፡ የድምጽ እይታን ለማንቃት ሜኑ እና ተመለስን በአንድ ጊዜ ተጭነው ለአምስት ሰከንድ ያህል ይያዙ።
ጥ፡ የድምጽ እይታ በሁሉም የአማዞን ፋየር ስቲክ መሳሪያዎች ላይ ይገኛል?
መ፡ አዎ የድምጽ እይታ በሁሉም የአማዞን ፋየር ስቲክ መሳሪያዎች ላይ የሚገኝ ባህሪ ነው።