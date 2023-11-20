ወደ መጀመሪያው ጥቁር ዓርብ ቅናሾች ይመልከቱ፡ Amazon Canada በ Echo Show መሳሪያዎች ላይ ከፍተኛ ቅናሾችን ያቀርባል

የበዓላት ሰሞን ሲቃረብ፣ Amazon Canada በቅድመ ጥቁር ዓርብ ሽያጭ የግብይት ልምድዎን የበለጠ አስደሳች ለማድረግ ተዘጋጅቷል። ዓይንን የሚስብ የ44 በመቶ ቅናሽ በማድረግ የኢ-ኮሜርስ ግዙፉ ታዋቂውን የኢኮ ሾው ስማርት የቤት ዕቃዎች ዋጋ ቀንሷል። ይህ የተገደበ ጊዜ ውል ደንበኞች የቅርብ ጊዜዎቹን የኢኮ ሾው ሞዴሎች በማይሸነፍ ዋጋ ማሸግ እንደሚችሉ ያረጋግጣል።
የኢኮ ሾው መሳሪያዎች በተለዋዋጭነታቸው እና በላቁ ባህሪያት ምክንያት ከፍተኛ ተወዳጅነት አግኝተዋል። እነዚህ ዘመናዊ የቤት መሳሪያዎች የእርስዎን ዘመናዊ የቤት መግብሮች ለመቆጣጠር፣ ቪዲዮዎችን ለመመልከት፣ ጨዋታዎችን እንዲጫወቱ እና የቪዲዮ ጥሪዎችን በቀላሉ እንዲያደርጉ የሚያስችልዎ ደማቅ ማሳያ የታጠቁ ናቸው። ኢቾ ሾው በአማዞን ድምጽ ረዳት አሌክሳ የተጎላበተ ሲሆን ይህም የእለት ተእለት ስራዎትን ለማስተዳደር፣ጥያቄዎችን ለመመለስ እና ተወዳጅ ሙዚቃዎትን እና ፖድካስቶችን ለማጫወት ሊረዳዎት ይችላል።
በቀደም ጥቁር ዓርብ ሽያጭ አማዞን ካናዳ ደንበኞቻቸውን በሚያስደንቅ ቴክኖሎጂ ቤታቸውን እንዲያሻሽሉ እድል ለመስጠት ያለመ ነው። Echo Show 5ን፣ Echo Show 8ን፣ ወይም Echo Show 10ን (3ኛ ትውልድን) እየተመለከቱ ይሁኑ፣ አንዱን ለመያዝ ትክክለኛው ጊዜ አሁን ነው።
በየጥ:
ጥ፡- ቅናሽ የተደረገባቸውን የኤኮ ሾው መሳሪያዎች የት ማግኘት እችላለሁ?
መ: ቅናሽ የተደረገባቸውን የኤኮ ሾው መሳሪያዎች በአማዞን ካናዳ ድረ-ገጽ ላይ ማግኘት ይችላሉ።
ጥ፡ የጥቁር አርብ መጀመሪያ ሽያጭ ለምን ያህል ጊዜ ይቆያል?
መ: የቀደምት ጥቁር ዓርብ ሽያጭ የቆይታ ጊዜ የተገደበ ነው፣ ስለዚህ ቅናሾቹን ከማብቃቱ በፊት መመልከቱን ያረጋግጡ።
ጥ፡ በዕለት ተዕለት ሕይወቴ ውስጥ የኤኮ ሾው መሳሪያዎችን መጠቀም እችላለሁ?
መ: አዎ፣ የኢኮ ሾው መሳሪያዎች የዕለት ተዕለት ኑሮዎን የበለጠ ምቹ እና አስደሳች ሊያደርጉ የሚችሉ ሰፊ ተግባራትን ያቀርባሉ። የእርስዎን ዘመናዊ ቤት ማስተዳደር፣ ይዘትን በዥረት መልቀቅ ወይም ከሚወዱት ሰው ጋር በቪዲዮ ጥሪዎች መነጋገር፣ Echo Show መሣሪያዎች እርስዎን እንዲሸፍኑ አድርጓቸዋል።
ጥ: የ Alexa ድምጽ ረዳት ከ Echo Show መሳሪያዎች ጋር ተኳሃኝ ነው?
መ: አዎ፣ የኢኮ ሾው መሳሪያዎች በአማዞን ድምጽ ረዳት አሌክሳ የተጎለበቱ ናቸው፣ ይህም መሳሪያዎን ከእጅ ነጻ እንዲቆጣጠሩ እና በድምጽዎ ድምጽ ብቻ ፈጣን መረጃ እንዲያገኙ ያስችልዎታል።