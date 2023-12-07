እንደ ፀጉር ተቆጥሬያለሁ?
ማጠቃለያ:
የፉሪ ፋንዶም በአንትሮፖሞርፊክ የእንስሳት ገጸ-ባህሪያት ዙሪያ ያማከለ የተለያየ እና ንቁ ማህበረሰብ ነው። ብዙ ግለሰቦች እነሱ ራሳቸው እንደ ፀጉር መቆጠር ይችሉ እንደሆነ ለማወቅ ይጓጓሉ። ይህ መጣጥፍ አላማው ጠጉር መሆን ምን ማለት እንደሆነ፣ ስለ ፋንዶም የተለያዩ ገፅታዎች እና አንድ ሰው እንደ ፀጉር መለየት እንዴት እንደሚለይ ግንዛቤዎችን ለመስጠት ነው። በጸጉር ማህበረሰብ ዙሪያ ያሉ የተለመዱ ጥያቄዎችን እና የተሳሳቱ አመለካከቶችንም ይመለከታል።
መግቢያ:
ጸጉራማው ፋንዶም የሰው ባህሪ ወይም ባህሪ ያላቸው እንስሳት ለሆኑ አንትሮፖሞርፊክ እንስሳት ፍላጎት ያላቸውን ግለሰቦች ያጠቃልላል። ይህ ፍላጎት በተለያዩ ቅርጾች ማለትም ስነ ጥበብ፣ ስነ-ጽሁፍ፣ ሚና-ተጫዋች እና ማህበራዊ መስተጋብር ሊገለጽ ይችላል። ነገር ግን፣ አንድ ሰው እንደ ቁጣ መቆጠሩን መወሰን በግለሰብ መታወቂያ እና ከማህበረሰቡ ጋር ባለው ግንኙነት ላይ የተመሰረተ የግል ውሳኔ ነው።
ቁጣን መግለፅ፡
ፉሪ መሆን ራስን መለየት ነው፣ ይህ ማለት ግለሰቦች ከአንትሮፖሞርፊክ እንስሳት ጋር ባላቸው ግላዊ ግኑኝነት መሰረት እራሳቸውን እንደ ፀጉር መፈረጅ ይመርጣሉ። አንዳንድ ፀጉሮች የራሳቸውን ፉርሶናዎች ሊፈጥሩ ይችላሉ፣ እነሱም በግላዊ የተበጁ የእንስሳት ገጸ-ባህሪያት ሲሆኑ በመስመር ላይ ወይም ከመስመር ውጭ በማህበረሰብ ውስጥ መገኘታቸውን የሚወክሉ ናቸው። እነዚህ ፉርሶኖች ብዙውን ጊዜ የግለሰቡን ስብዕና፣ ፍላጎት እና የፈጠራ አገላለጽ ያንፀባርቃሉ።
በፉሪ ፋንዶም ውስጥ መሳተፍ፡-
ከፀጉራማ ፋንዶም ጋር የሚደረግ ተሳትፎ ብዙ ቅጾችን ሊወስድ ይችላል። አንዳንድ ፀጉሮች ፀጉራማ የጥበብ ስራዎችን በመፍጠር ወይም በማድነቅ፣ በአውራጃ ስብሰባዎች ላይ በመገኘት፣ በመስመር ላይ ማህበረሰቦች ውስጥ መሳተፍ ወይም የእንስሳት ልብሶችን መልበስን የሚያካትት ፉርሱይት ማድረግ ያስደስታቸዋል። ሆኖም ግን, ሁሉም ጸጉራማዎች በሁሉም የፋንዶም ገጽታ ላይ እንደማይሳተፉ ልብ ሊባል ይገባል. አንዳንዶች በሌሎች ተግባራት ላይ ንቁ ተሳትፎ ሳያደርጉ በቀላሉ በኪነጥበብ ሊደሰቱ ወይም በመስመር ላይ ከሌሎች ጋር ሊገናኙ ይችላሉ።
ቁጣ መሆንዎን መወሰን፡-
እራስዎን ወደ አንትሮፖሞርፊክ እንስሳት በተከታታይ ከተሳቡ ፣ ለፀጉራማ ጥበብ ወይም ሚዲያ ፍላጎት ካሎት ፣ ወይም በፀጉራማ ማህበረሰብ ውስጥ የባለቤትነት ስሜት ከተሰማዎት ፣ እራስዎን እንደ ፀጉር ሊቆጥሩ ይችላሉ። መለያው ከግል ማንነትዎ እና ከፍላጎቶችዎ ጋር የሚስማማ መሆኑን ለመወሰን በመጨረሻ የእርስዎ ውሳኔ ነው። ያስታውሱ፣ ፉሪ ለመሆን ምንም አይነት ጥብቅ መመዘኛዎች ወይም የማረጋገጫ ዝርዝር የለም፣ ምክንያቱም ተጨባጭ መለያ ነው።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች (FAQ)፡-
ጥ፡- ቁጣዎች ለእንስሳት የፆታ ግንኙነት ያላቸው ሰዎች ብቻ ናቸው?
መ: አይ፣ ይህ የተለመደ የተሳሳተ ግንዛቤ ነው። አንዳንድ ፀጉሮች በአንትሮፖሞርፊክ ገፀ-ባህሪያት ላይ ወሲባዊ ፍላጎት ሊኖራቸው ቢችልም፣ አብዛኛው ፋንዶም በፈጠራ አገላለጽ፣ በማህበረሰብ ተሳትፎ እና በአንትሮፖሞርፊክ እንስሳት የጋራ ፍቅር ላይ ያተኩራል።
ጥ፡ ፀጉር መሆን ፌቲሽ ነው?
መ: ፉጣ መሆን በተፈጥሮ ፌቲሽ አይደለም። አንዳንድ ግለሰቦች ፀጉራማ ፍላጎቶቻቸውን በግል ሕይወታቸው ውስጥ ሊያካትቱ ቢችሉም፣ አብዛኛዎቹ ፀጉሮች በሥነ ጥበባዊ፣ በማህበራዊ ወይም በፈጠራ ምክንያቶች በአድናቂዎች ውስጥ ይሳተፋሉ።
ጥ፡- ፀጉራም ለመሆን የሱፍ ልብስ ባለቤት መሆን አለብኝ?
መ፡ አይ፣ የሱፍ ልብስ ባለቤት መሆን እንደ ፀጉር ለመቆጠር መስፈርት አይደለም። ብዙ ፀጉሮች የሱፍ ልብስ ባለቤት አይደሉም፣ እና በፋንዶም ውስጥ መሳተፍ ከፉርሱይት ባለፈ የተለያዩ ቅርጾችን ሊወስድ ይችላል።
ጥ፡ የጥበብ ስራውን ብቻ ካደነቅኩ ቁጡ መሆን እችላለሁን?
መ: በፍፁም! ጸጉራማ በሆነ የጥበብ ስራ መደሰት ከፋንዶም ጋር ለመሳተፍ የተለመደ መንገድ ነው። ብዙ ፀጉሮች አንትሮፖሞርፊክ እንስሳ-ተኮር ጥበብን የሚፈጥሩ አርቲስቶችን ያደንቃሉ እና ይደግፋሉ።
ለማጠቃለል፣ ፉጣ መሆን አንድ ግለሰብ ከአንትሮፖሞርፊክ እንስሳት ጋር ባለው ግንኙነት ላይ የተመሰረተ የግል መለያ ነው። ከፀጉራማ ፋንዶም ጋር መገናኘቱ ብዙ ቅጾችን ሊወስድ ይችላል፣ እና ፀጉራማ ለመሆን ምንም ጥብቅ መስፈርት የለም። በፍላጎታቸው፣ በባለቤትነት ስሜታቸው እና ከማህበረሰቡ ጋር ባለው ግላዊ ግኑኝነት ላይ ተመስርተው እንደ ጸጉራማነት መለየት የእያንዳንዱ ሰው የመጨረሻ ውሳኔ ነው።