የጥቁር ጉድጓዶች "No-Hair Theorem" በአማራጭ የስበት ኃይል እየተገዳደረ ነው?

በቅርቡ ያልታተመ ወረቀት እንደሚያመለክተው በቴሌፓራሌል ፎርሙሌሽን ተብሎ የሚጠራው አማራጭ የስበት ፅንሰ-ሀሳብ ትክክል ከሆነ በሰፊው ተቀባይነት ያለው "ፀጉር የሌለው ቲዎሬም" የጥቁር ቀዳዳዎች እውነት ላይሆን ይችላል። የፀጉር አልባ ቲዎረም ስለ ጥቁር ጉድጓዶች ያለንን ግንዛቤ ቀላል ያደርገዋል የጥቁር ጉድጓድ ክብደት፣ የኤሌክትሪክ ክፍያ እና ስፒን ስለ እሱ ሁሉንም አስፈላጊ መረጃዎች ይዘዋል ። ሆኖም፣ ይህ አዲስ ንድፈ ሃሳብ ሀሳቡን የሚፈታተን እና የጥቁር ጉድጓዶች ጥናታችንን ሊያወሳስበው ይችላል። በሌላ በኩል፣ የፊዚክስ ሊቃውንት ስለ ጥቁር ጉድጓዶች አዲስ አመለካከት እና ጥልቅ ግንዛቤ ሊሰጥ ይችላል።
ጥቁር ቀዳዳው የስበት ሞገዶችን ወይም ብርሃንን ከለቀቀ በኋላ-በጥቁር ጉድጓድ ስለሚዋጡ ነገሮች ማንኛውም መረጃ እንደሚጠፋ ነው-የፀጉር-አልባ ቲዎሬም. በዚህ ንድፈ ሃሳብ መሰረት, ጥቁር ቀዳዳዎች ታሪካቸው እና ስብስባቸው ምንም ይሁን ምን ከውጭ ታዛቢዎች ጋር ተመሳሳይነት አላቸው. “ፀጉር” የሚለው ቃል ከጥቁር ጉድጓድ ክስተት አድማስ ባሻገር የጠፋውን መረጃ የሚገልጽ ዘይቤ ነው።
የፀጉር-አልባ ጽንሰ-ሐሳብ በሰፊው ተቀባይነት ቢኖረውም, በዚህ ላይ ጥያቄ ማቅረባቸውን እና ማስረጃዎችን የሚሹ የፊዚክስ ሊቃውንት አሉ. ያልታተመው ወረቀት አዘጋጆች የኢንስታይን-ጋውስ-ቦኔት የስበት ኃይል (General Relativity) አማራጭ ንድፈ-ሐሳብ ያለውን የቴሌፓራለር አሠራር አንድምታ መርምረዋል። ይህ ንድፈ ሃሳብ ከመጠምዘዝ ይልቅ ስበት ኃይልን ይገልፃል።
ደራሲዎቹ ይህንን አማራጭ መንገድ በመከተል ወደ "ፀጉራም" ጥቁር ቀዳዳ መፍትሄዎች እንደመራቸው ተገንዝበዋል. እነዚህ ፀጉራማ ጥቁር ጉድጓዶች ከዝግጅቱ አድማስ ውጭ ስኬር ሜዳዎችን ያካትታሉ፣ ስለ ጥቁር ቀዳዳው ውስጣዊ ክፍል ተጨማሪ መረጃ ይሰጣሉ። ለምሳሌ የስበት ጨረር ሊወጣ ይችላል። ይህ በተሻሻሉ የስበት ኃይል ንድፈ ሐሳቦች ውስጥ ሙሉ በሙሉ ታይቶ የማይታወቅ ባይሆንም፣ የፀጉር-አልባ ንድፈ-ሐሳብን ቀላልነት ይቃወማል።
ይህ ወረቀት፣ ገና በአቻ-የተገመገመ ቢሆንም፣ እየተካሄደ ያለውን የአማራጭ የስበት ኃይል ንድፈ ሃሳቦችን እና ለጥቁር ጉድጓድ ጥናት ያላቸውን አንድምታ ያጎላል። አጠቃላይ አንጻራዊነት በሰፊው ተቀባይነት ያለው ንድፈ ሃሳብ ሆኖ ሲቀጥል፣ ሳይንቲስቶች ስለ ጽንፈ ዓለማት ውስብስብ ነገሮች ጠለቅ ያለ ግንዛቤ ለማግኘት አማራጮችን መመርመራቸውን ቀጥለዋል።
ምንጮች፡- ያልታተመ ወረቀት በቴሌፓራላይል የስበት ኃይል፣ ፀጉር የሌለው ቲዎረም፣ አጠቃላይ አንጻራዊነት