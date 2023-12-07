ጨዋታን የሚቀይር AI ሞዴልን ለመጀመር ፊደላት ይነሳሉ

የጉግል ወላጅ ኩባንያ የሆነው ፊደል፣ በአዲሱ አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ ሞዴሉ ጀሚኒ በከፍተኛ ሁኔታ ሲጠበቅ በነበረው የአክሲዮን ዋጋ ወደ 5% የሚጠጋ ጭማሪ አጋጥሞታል። ይህ ግኝት AI ስርዓት የ AI ምርምር እና ፈጠራን መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥን በአዲስ መልክ ለመቅረጽ እና አልፋቤት በመስኩ ላይ ያለውን የአመራር ቦታ እንዲያገኝ ለመርዳት ተዘጋጅቷል።
ጀሚኒ ከተወዳዳሪው፣ በማይክሮሶፍት የሚደገፈው የOpenAI's ChatGPT የላቀ ችሎታ አለው። ፈጣን ብቻ ሳይሆን ቪዲዮ፣ ኦዲዮ እና ጽሑፍን ጨምሮ የተለያዩ የመገናኛ ዘዴዎችን ማካሄድ ይችላል። ፊደል እያንዳንዳቸው የተለያዩ የማስኬጃ ሃይል አቅሞችን ለመጠቀም የተነደፉ ሶስት የተለያዩ የጌሚኒ ስሪቶችን አዘጋጅቷል።
ይህ በአልፋቤት የተፈጠረ አዲስ ልማት የኢንቨስተሮች የጀነሬቲቭ AI ፈጠራ እና የላቁ ሞዴሎችን ከማሄድ ጋር የተያያዙትን ከፍተኛ ወጪዎችን ይመለከታል። የጄፒ ሞርጋን ተንታኞች የጌሚኒ ሁለገብነት በሞዴል መጠኖች እነዚህን መሰናክሎች ለማሸነፍ እንደሚያግዝ አጽንኦት ሰጥተውታል፣ ብዙ ተጠቃሚዎችን እና ገንቢዎችን በውጤታማነት ይስባል።
ለጌሚኒ ያለው አወንታዊ የገበያ ምላሽ በዚህ አመት መጀመሪያ ላይ የአልፋቤት ቀደሞ ከነበረው መሰናክል ጋር ፍጹም ተቃርኖ ሲሆን የእሱ Bard chatbot በማስተዋወቂያ ቪዲዮ ላይ ትክክለኛ ያልሆነ መረጃን ሲያካፍል ይህም በአልፋቤት አክሲዮኖች ላይ ከፍተኛ ዋጋ እንዲሸጥ አድርጓል።
የOpenAI/ChatGPT ተጠቃሚዎች በቅርብ ጊዜ በጂፒቲ ሞዴል ቤተሰብ ላይ በተደረጉ ዝመናዎች አለመደሰትን ሲገልጹ ይህም የውጤት ጥራት ማሽቆልቆሉን ስለሚያመለክት የጌሚኒ ልቀት ወቅታዊ ነው። የማክኳሪ ተንታኞች ጎግል በእርግጥ ከጂፒቲ-4 የላቀ ሞዴል እያቀረበ ከሆነ ይህ ለጎግል AI አቅርቦቶች የተጠቃሚውን እና የገንቢ ድጋፍን በከፍተኛ ሁኔታ ሊደግፍ እንደሚችል ያጎላሉ።
የጌሚኒን ስኬት በመጠባበቅ፣ Alphabet አንዳንድ የቴክኖሎጂ እድገቶቹን ከባርድ ቻትቦት ጋር ለማዋሃድ አቅዷል። ኩባንያው በ2023 መጀመሪያ ላይ የተሻሻለውን የጌሚኒን በባርድ በኩል ለመልቀቅ አላማ አለው።
ይህ ግኝት AI ሞዴል በ AI ውድድር ውስጥ ያለውን ቦታ መልሶ ለማግኘት Alphabet ያለውን ቁርጠኝነት ያሳያል። ማይክሮሶፍት በአይ-ተኮር የደመና ገቢ ውስጥ ግንባር ቀደም ሆኖ ሳለ፣ Alphabet በ AI ላይ የተመሰረተ ሽያጩን ለማሳደግ Gemini ለመጠቀም ይፈልጋል። ማይክሮሶፍት በዋናነት የሶፍትዌር አገልግሎቶቹን ለሚጠቀሙ ትልልቅ ቢዝነሶች በማስተናገድ ላይ ያተኮረ ሲሆን ጎግል ግን ጅምር ላይ እያነጣጠረ ሲሆን ይህም ተንታኞች በኢኮኖሚያዊ አለመረጋጋት ምክንያት ከወጪ ጋር በተያያዘ ጥንቃቄ አድርጓል ብለው ያምናሉ።
ሁለቱም አልፋቤት እና ማይክሮሶፍት በዚህ አመት ከፍተኛ የአክሲዮን ገበያን አግኝተዋል፣በዋነኛነት በቴክኖሎጂ ኢንዱስትሪ ውስጥ በአይ-ተኮር ሰልፍ ነው። ነገር ግን፣ የ Alphabet ወደፊት ገቢ ግምት እና ዝቅተኛ የዋጋ-ወደ-ገቢ ጥምርታ ለቀጣይ ዕድገት ቦታ እንዳለ ይጠቁማሉ።
የማሆኒ ንብረት አስተዳደር ዋና ስራ አስፈፃሚ ኬን ማሆኒ ጎግል ወደ AI ገበያ ለመግባት ያለውን ስልታዊ አካሄድ ይገነዘባሉ፣ አላማቸው ለደንበኞች ተጨማሪ መፍትሄዎችን እና አቅርቦቶችን ማቅረብ ነው። ማሆኒ ጀሚኒ ለነባር ደንበኞቻቸው በመማረክ ለአልፋቤት እድገት ትልቅ አስተዋፅዖ እንደሚያበረክት ያምናል።
ጀሚኒ ሲጀመር አልፋቤት በአይአይ መድረክ ላይ ጠንካራ መግለጫ ሰጥቷል፣ይህም አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ ቴክኖሎጂዎችን ለማራመድ መንገዱን ለመምራት ያለውን ቁርጠኝነት ያሳያል።