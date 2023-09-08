Overwatch 2 ጀግኖች ኦፊሴላዊ ዘመናት ተገለጡ

የOverwatch 2 ገንቢዎች በመጨረሻ የሁሉም የጨዋታ ገፀ ባህሪያቶች ይፋዊ እድሜን ይፋ አድርገዋል፣ ይህም የደጋፊዎችን የዓመታት ግምት አስቆመ። የብሊዛርድ ጀግና ተኳሽ በጨዋታ አጨዋወቱ ብቻ ሳይሆን በተለያዩ እና በባህል ወኪሉ ጀግኖች ዘንድ ተወዳጅነትን አትርፏል።
በቅርብ ጊዜ በPlay Overwatch ድረ-ገጽ ላይ በተሻሻለው ዝማኔ፣ Blizzard የጀግኖችን ልደት እና ዕድሜ በ Overwatch 2 ውስጥ አካቷል። መረጃው የእነዚህን ታዋቂ ገጸ-ባህሪያት የኋላ ታሪክ እና የጊዜ መስመሮችን ማስተዋልን ይሰጣል።
የሚገርመው በ Overwatch 2 ውስጥ ያለው ትንሹ ገፀ ባህሪ ሰው አይደለም ነገር ግን የ 1 አመት ልጅ የሆነው ታንክ ጀግና ኦሪሳ ነው. ከኋላው በቅርበት የሚከተሉት በ14 አመቱ ኢኮ እና ሃምሞንድ በ16 አመቱ ናቸው።ከሰው ጀግኖች መካከል ትንሹ ኢላሪ በጨዋታው ውስጥ አዲስ መጤ የሆነው በአሁኑ ጊዜ 18 አመቱ ነው።
የሚገርመው ነገር አንዳንድ ጀግኖች ልዩ የልደት ቀኖች አሏቸው። ለምሳሌ Junkrat በየካቲት 29 ተወለደ, በየአራት ዓመቱ አንድ ጊዜ ብቻ የሚከሰት የመዝለል ቀን. ይህ በባህሪው ላይ ተጨማሪ የልዩነት ሽፋን ይጨምራል።
በተጨማሪም የስዊድን ጀግኖች ቶርጆርን እና ብሪጊት አንድ ቀን ብቻ ተለያይተው የተወለዱ በመሆናቸው ልዩ ግንኙነት እንዳላቸው ልብ ሊባል ይገባል። ቶርብጆርን ከሴት ልጁ በ33 አመት ከ364 ቀን ይበልጣል ይህም በጨዋታው ትረካ ውስጥ ያለውን የቤተሰብ ትስስር አጉልቶ ያሳያል።
በ Overwatch 2 ውስጥ ስላሉት የሁሉም ገፀ-ባህሪያት ልደት ለማወቅ ለሚጓጉ አድናቂዎች፣ የPlay Overwatch ድህረ ገጽ ሁሉንም አስፈላጊ መረጃዎች የያዘ ሁሉን አቀፍ መገናኛን ይሰጣል።
ባጠቃላይ፣ ይህ የብላይዛርድ ዝማኔ ቀድሞውንም ለበለጸገው የ Overwatch 2 ጥልቅ ታሪክ ይጨምራል። ተጫዋቾቹ ገጸ ባህሪያቱን፣ ታሪካቸውን እና በጨዋታው ዩኒቨርስ ውስጥ ያላቸውን ቦታ በተሻለ ሁኔታ እንዲረዱ ያስችላቸዋል።
ምንጮች:
- ሊያም ሆ
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