በኢንዲጎ ዲስክ ዲኤልሲ ውስጥ አዲስ የElite Trial Quiz ልዩ መልሶችን ይፈልጋል

ማጠቃለያ፡ የLacey Elite Trial በ Indigo Disk DLC of Pokemon Scarlet እና Violet ውስጥ በአምስት አዳዲስ ጥያቄዎች ዘምኗል። እነሱን በትክክል መመለስ ከላሴ ወደ የውጊያ ጥያቄ ይመራል።
በቴራሪየም የባህር ዳርቻ ባዮሜ ውስጥ በብሉቤሪ አካዳሚ ከሚገኙት Elite Four አንዱ የሆነው ሌሲ በፖክሞን ስካርሌት እና ቫዮሌት ኢንዲጎ ዲስክ DLC ውስጥ አዲስ የElite Trial Quizን አስተዋውቋል። ይህ ጽሑፍ በሁሉም ጥያቄዎች እና ትክክለኛ መልሶቻቸው ውስጥ ይመራዎታል.
የመጀመሪያው ጥያቄ የሚያጠነጥነው ኤሌክትሪክን በማምረት በሚታወቀው ፒካቹ በተባለው የኤሌትሪክ ዓይነት ፖክሞን ነው። ላሲ ፒካቹ ኤሌክትሪክ የት እንደሚያከማች ትጠይቃለች ፣ እናም ትክክለኛው መልስ ጉንጮቹ ናቸው።
ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ስንሸጋገር ሌሲ ቬኖናት የተባለውን የተወሰነ የሰውነት ክፍል በጨለማ አካባቢዎች እንደ ራዳር የሚጠቀም ፖክሞን ያስተዋውቃል። ትክክለኛው መልስ ዓይኖቹ ናቸው, ምክንያቱም ቬኖናት ነገሮችን ለመለየት ይረዳሉ.
በሦስተኛው ጥያቄ ላይ, Lacey የሲኒስቴያ ወንድሞችን ያቀርባል እና ተጫዋቾች እውነተኛውን ጥንታዊ ቅፅ ሲኒስቴያ እንዲለዩ ይጠይቃል. በመሃል ላይ ያለው ጽዋ, ከታች ባለው ምልክት ይታወቃል, ትክክለኛው መልስ ነው.
አራተኛው ጥያቄ በትንሹ፣ በሜትሮ ፖክሞን ላይ ያተኩራል፣ እና ተጫዋቾች ከተለዋዋጭ ቅጾች ውስጥ ሮዝ ተለዋጭ ማግኘት አለባቸው።
በመጨረሻም ላሴ ግራንቡልን ያስተዋውቃል እና ተጫዋቾቹን በሚተኛበት ጊዜ የትኛውን የሰውነት ክፍል እንደ ትራስ እንደሚጠቀም ይጠይቃል። ትክክለኛው መልስ ሆድ ነው.
በLacey's Elite Trial በኩል ለማለፍ እና የውጊያ ጥያቄውን ለመክፈት ሁሉንም ጥያቄዎች በትክክል መመለስዎን ያረጋግጡ። በIndigo Disk DLC ላይ ለበለጠ ዝመናዎች ከSportkeeda ጋር ይቆዩ።