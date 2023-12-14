መንግስት በጉዞ ወቅት የጫማ-ሻይን ሰው የህይወት ቁጠባን ወሰደ

ማጠቃለያ፡ በኒው ኦርሊየንስ የሚኖር አንድ ጫማ የሚያበራ ሰው በተለመደው የቤት ውስጥ የጉዞ ወቅት ህይወቱን ያጠራቀመው በመንግስት ተያዘ። ከርሚት ዋረን እና ልጁ ተጎታች መኪና ለመግዛት እየተጓዙ በአውሮፕላን ማረፊያው በDEA ወኪሎች ቆሙ። አላማቸውን እና የገንዘቡን ምንጭ የሚያረጋግጡ ማስረጃዎችን ቢያቀርቡም ዲኢኤ ዋረንን ጡረታ የወጣ የፖሊስ አባል በማስመሰል ክስ ሰንዝሯል እና 28,000 ዶላር በጥሬ ገንዘብ ያዘ። ዋረን ለትርፍ ባልተቋቋመው የፍትህ ተቋም እርዳታ ገንዘቡን ለመመለስ ለአንድ አመት ሲታገል ቆይቶ በመጨረሻ ተሳክቶለታል። ነገር ግን ይህ ክስተት የህግ አስከባሪ ኤጀንሲዎች ባለቤቱን በወንጀል ሳይከሰሱ ገንዘብ እና ንብረቱን ሊይዙ የሚችሉትን የሲቪል ንብረቶችን አከራካሪ አሰራር አጉልቶ ያሳያል። ዋረን ይህን ድርጊት በሌሎች ላይ እንዳይደርስ ለማድረግ ትግሉን ቀጥሏል።
ተጓዥ በመንግስት ክስ የህይወት ቁጠባን አጣ
በቅርብ ጊዜ በኒው ኦርሊየንስ የጫማ ሻጭ ሰውን ያሳተፈ ክስተት በአስጨናቂው የሲቪል ንብረት መውረስ ልምድ ላይ ብርሃን ፈንጥቋል። በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት ስራውን ያጣው ከርሚት ዋረን እና ልጁ ወደ መጎተት እና ማዳን ንግድ ለመግባት ወሰኑ። ነገር ግን እቅዳቸው ያልተጠበቀ ለውጥ ፈጠረ፣ መንግስት የህይወት ቁጠባቸውን በመቀማት የቤት ውስጥ ጉዞአቸው ሲያበቃ።
ዋረን እና ልጁ ያገለገሉ ተጎታች መኪና ለመግዛት በጉዞ ላይ እያሉ በአውሮፕላን ማረፊያው በDEA ወኪሎች ቆሙ። ስለ ገንዘባቸው ከፍተኛ መጠን ለTSA ቢያሳውቁም፣ ወኪሎቹ ዋረንን ጡረታ የወጣ የፖሊስ አባል በማስመሰል ከሰሱት። የ 28,000 ዶላር ጥሬ ገንዘብ የዋረንን ህይወት ማዳንን ጨምሮ ምንም አይነት ክስ ሳይመሰረትበት ተይዟል።
ይህ ክስተት የህግ አስከባሪ ኤጀንሲዎች የወንጀል ባለቤቱን ሳይወቅሱ ገንዘብ እና ንብረት ሊይዙ ስለሚችሉበት አከራካሪው የሲቪል ንብረት ክስ አሰራር ጥያቄ ያስነሳል። በዚህ ጉዳይ ላይ ዋረን ንፁህ ነበር, ነገር ግን ገንዘቡ በከንቱ ውንጀላ ተወስዷል.
እንደ እድል ሆኖ፣ ዋረን ተስፋ አልቆረጠም እና ጉዳዩን ከወሰደው ለትርፍ ያልተቋቋመ የፍትህ ተቋም እርዳታ ጠየቀ። የዋረንን ንፁህነት እና የገንዘቡን ትክክለኛ አላማ ካረጋገጠ በኋላ የፌደራል አቃቤ ህጎች የጥፋተኝነት ክስ ውድቅ አድርገውታል እና ዋረን በመጨረሻ ገንዘቡን መልሷል።
የዋረን ታሪክ አወንታዊ ውጤት ቢኖረውም፣ በሲቪል ንብረት ውድቅ ሕጎች ላይ ማሻሻያ አስፈላጊነትን አጉልቶ ያሳያል። ንፁሀን ንፁሀን መሆናቸውን በማረጋገጥ እና የተወረሱ ንብረቶቻቸውን ለማስመለስ መታገል ያለባቸውን ጫና መቋቋም የለባቸውም።
ዋረን ሌሎች ተመሳሳይ ኢፍትሃዊነት እንዳይደርስባቸው ለመከላከል ቆርጦ የሲቪል ንብረት መውረስን ለመቃወም ቁርጠኛ ነው። DEAን በተመለከተ፣ የቃለ መጠይቅ ጥያቄዎችን ውድቅ አድርገዋል እና የተጠየቀውን መረጃ ለመስጠት ምላሽ አልሰጡም። ይህ በአትላንታ ኒውስ ፈርስት እየተካሄደ ያለው ምርመራ በህግ አስከባሪ ኤጀንሲዎች ውስጥ ስላለው ግልጽነት እና ተጠያቂነት ስጋቶችን አስነስቷል።