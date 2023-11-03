Genshin Impact 4.2 Livestream፡ ምን እንደሚጠበቅ እና የቀጥታ ስርጭት ኮዶችን እንዴት ማስመለስ እንደሚቻል

በጉጉት የሚጠበቀው የጄንሺን ኢምፓክት 4.2 የቀጥታ ስርጭት በቅርብ ርቀት ላይ ነው፣ ተጓዥው ተጓዥው በሚማርክ የውሃ ውሀ ክልል ውስጥ በፎንቴይን ሲጓዝ ከፊታቸው ያለውን ነገር እንዲያዩ ያስችላቸዋል። በመጪው 4.2 ማሻሻያ የሃይድሮ አርክን ፉሪና መምጣትን በጉጉት ሲጠባበቁ በአድናቂዎች መካከል ደስታ እየጨመረ ነው። ስምምነቱን ለማጣጣም የቀጥታ ስርጭቱ እንዲሁ የቅርብ ጊዜዎቹን የቀጥታ ስርጭት ኮዶች ለመንጠቅ ጥሩ እድል ይሰጣል፣ ይህም ተጫዋቾች ፉሪናን ለመጥራት እና ቡድናቸውን ለማሳደግ ተጨማሪ Primogems እንዲያገኙ እድል ይሰጣቸዋል።
ከአዲሱ ይዘት በተጨማሪ የጄንሺን ኢምፓክት አድናቂዎች እንደ አያቶ፣ ሳይኖ እና ባይዙ ያሉ ተወዳጅ ገጸ-ባህሪያትን የሚያሳዩ የተለያዩ ድጋሚ ፕሮግራሞችን በጉጉት ሊጠባበቁ ይችላሉ። ፍሳሾቹ የሚታመኑ ከሆነ፣ተጫዋቾቹ ወደ ማከማቻው ጥልቀት ከመመለሳቸው በፊት እነዚህን ቁምፊዎች ወደ ስብስባቸው ለመጨመር እድሉን እንዳያመልጥዎት አይፈልጉም።
ከዚህ አስደሳች ክስተት ምርጡን እንድትጠቀሙ ለማገዝ በ4.2 ልዩ ፕሮግራም ወቅት የሚጣሉትን የቀጥታ ስርጭት ኮዶች ዝርዝር አዘጋጅተናል። እነዚህ ኮዶች አብዛኛውን ጊዜ በአንድ ቀን ውስጥ እንደሚያልፉ ልብ ሊባል የሚገባው ጉዳይ ነው፣ ስለዚህ በሚችሉበት ጊዜ እድሉን መጠቀምዎን ያረጋግጡ፡-
- VA97KJNF24UV: 100 Primogems እና አስር ሚስጥራዊ ማሻሻያ ማዕድ
- NTQP2KPEJMUH: 100 Primogems እና አምስት የጀግና ዊት
– 9T96KJNE2LVM፡ 100 Primogems እና 50,000 ሞራ
አንዴ ኮዶቹን ካገኙ በኋላ እነሱን ማስመለስ ቀላል ሂደት ነው። የውስጠ-ጨዋታ ኮዶችን ለማስመለስ፣ የጀብዱ ደረጃዎ ቢያንስ 10 መሆኑን ያረጋግጡ እና እነዚህን ደረጃዎች ይከተሉ።
1. የጄንሺን ተፅዕኖን አስጀምር.
2. የውስጠ-ጨዋታ ምናሌን ይክፈቱ።
3. “ቅንጅቶችን” እና በመቀጠል “መለያ” ን ይምረጡ።
4. "አሁን ማስመለስ" ላይ ጠቅ ያድርጉ እና ኮዱን ያስገቡ.
5. ሽልማቶችን ለመጠየቅ በጨዋታው ውስጥ ወደ የመልዕክት ሳጥንዎ ይሂዱ።
በአማራጭ፣ ይፋዊውን miHoYo ቤዛ ጣቢያ መጠቀም ይችላሉ። እንዴት እንደሆነ እነሆ፡-
1. ወደ miHoYo ኮድ ቦታ ይሂዱ።
2. ይግቡ እና ክልልዎን ይምረጡ።
3. በተዘጋጀው ሳጥን ውስጥ ኮዱን አስገባ እና "ቤዛ" ን ተጫን።
4. ሽልማቶችዎን በጨዋታው ውስጥ ካለው የመልእክት ሳጥን ይሰብስቡ።
በፍጥነት እርምጃ መውሰድዎን ያረጋግጡ እና የGenshin Impact ተሞክሮዎን በእነዚህ የቀጥታ ስርጭት ኮዶች ለማሳደግ እድሉን ይጠቀሙ። መልካም ጨዋታ!
በየጥ:
ጥ፡ የጄንሺን ተፅዕኖ 4.2 የቀጥታ ስርጭት መቼ ነው?
መ: የቀጥታ ስርጭቱ ትክክለኛ ቀን እና ሰዓት እስካሁን አልተገለጸም። ለዝማኔዎች ይፋዊ የGenshin Impact ቻናሎችን ይከታተሉ።
ጥ፡ ከአድቬንቸር ደረጃ 10 በታች ከሆንኩ የቀጥታ ዥረት ኮዶችን መጠቀም እችላለሁ?
መ: አይ፣ ኮዶቹን ለመውሰድ ቢያንስ 10 አድቬንቸር ደረጃ መሆን አለቦት።
ጥ፡ የቀጥታ ስርጭት ኮዶች ለምን ያህል ጊዜ ይቆያሉ?
መ: የቀጥታ ስርጭት ኮዶች አብዛኛውን ጊዜ በአንድ ቀን ውስጥ ያበቃል፣ ስለዚህ ወዲያውኑ ማስመለስዎን ያረጋግጡ።
ጥ፡ ኮዶቹን በማንኛውም መድረክ ላይ ማስመለስ እችላለሁ?
መ: አዎ፣ ኮዶቹ Genshin Impactን በሚደግፉ ሁሉም መድረኮች ላይ ማስመለስ ይችላሉ።
ጥ፡ በኮድ ማስመለስ ላይ ምንም ገደቦች አሉ?
መ: እያንዳንዱ ኮድ ብዙውን ጊዜ በአንድ መለያ አንድ ጊዜ ብቻ ነው ማስመለስ የሚችለው።