አልፋ ሮሜዮ ሚላኖ የኤሌክትሪክ SUV መጀመሩን አስታወቀ

ጣሊያናዊው አውቶማቲክ አልፋ ሮሚዮ በሚቀጥለው አመት የመጀመሪያውን የባትሪ ኤሌክትሪክ መኪና በማቅረብ የቅንጦት መኪና አምራች ለመሆን ወደ ያዘው ግብ አንድ እርምጃ እየወሰደ ነው። አልፋ ሮሚዮ ባለፉት አመታት ፍትሃዊ የፈተናዎች ድርሻ ነበረው ነገርግን በአውቶሞቲቭ ኢንዱስትሪ ውስጥ ተመልሶ ለመስራት ቆርጧል። ዋና ስራ አስፈፃሚ ዣን ፊሊፕ ኢምፓራቶ እ.ኤ.አ. ከ2022 እስከ 2026 አዲስ ሞዴል በየአመቱ የማስጀመር እቅድ በ2027 ሙሉ ለሙሉ ኤሌክትሪክ ለመስራት ማቀዱን በቅርቡ አስታውቀዋል።
አልፋ ሮሜዮ በኤሌክትሪፊኬሽን ጉዞው ላይ መዘግየቶች ገጥሟቸው ነበር፣በዋነኛነት በዩኤስ ገበያ ውስጥ በፕለጊን ዲቃላ ቶናሌ መጀመሩ ምክንያት፣ የምርት ስሙ ወደ ኤሌክትሪክ ተንቀሳቃሽነት ለመሸጋገር ቁርጠኛ ነው። በዩኤስ ገበያ ውስጥ እንደ BMW ካሉ ኩባንያዎች ጋር ለመወዳደር በሚደረገው ጥረት፣ Alfa Romeo ትላልቅ እና የበለጠ የቅንጦት የኤሌክትሪክ SUVዎችን ለማስተዋወቅ በዝግጅት ላይ ነው። ከእነዚህ የኤሌክትሪክ SUVs የመጀመሪያው በዚህ የፀደይ ወቅት በጣሊያን ውስጥ ይጀምራል እና ሚላኖ ይባላል።
ስሙ እንደሚያመለክተው፣ ሚላኖው ከመቶ አመት በፊት አልፋ ሮሚዮ ለተመሰረተባት የጣሊያን ከተማ ሚላን ያከብራል። ሚላኖው በአውሮፓ ትልቁ የገበያ ክፍል የሆነው የአልፋ ሮሜኦ ወደ B-ክፍል መግባቱን ምልክት ያደርጋል። መጀመሪያ ላይ እንደ ባትሪ ኤሌክትሪክ ተሸከርካሪ ሆኖ የሚጀመር ቢሆንም፣ ወደፊትም የድብልቅ ማቃጠያ ሥሪትን ለማስተዋወቅ ዕቅድ ተይዟል። ሆኖም ሚላኖ ምልክቱ ሙሉ በሙሉ ወደ ኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች ከመሸጋገሩ በፊት ከአልፋ ሮሜዮ የመጨረሻው የቃጠሎ ልዩነት ሊሆን ይችላል።
የአልፋ ሮሜ ዋና ስራ አስፈፃሚ ዣን ፊሊፕ ኢምፓራቶ ስለ ሚላኖ ያለውን ደስታ እና ለወደፊቱ የምርት ስሙ ምን እንደሚወክል ገልጿል። ሚላኖው የአልፋ ሮሜኦን አሰላለፍ እንዳጠናቀቀ እና ለታማኝ የአልፋ ሮሚዮ ደጋፊዎች “እንኳን ደህና መጣችሁ” ሆኖ እንደሚያገለግል ገልጿል፣ በተጨማሪም ልዩ የስፖርት ልምድ እና የጣሊያን ዲዛይን ለአዲስ ታዳሚዎች ይሰጣል።
ወደ ፊት በመመልከት, Alfa Romeo ለምርት ቧንቧው ግልጽ እይታ አለው. ቀጣዮቹ ሶስት አመታት ለብራንድ ኤሌክትሪፊኬሽን ስትራቴጂ ወሳኝ ይሆናል፣የሚላኖ SUV የመጀመሪያ ስራ በ2024 ታቅዷል።በ2025፣አልፋ ሮሜዮ የመጀመሪያውን ተሽከርካሪ በኤሌክትሪክ ብቻ የሚሰራ እና በ2027 ለገበያ ለማቅረብ አቅዷል። መላው ክልል 100% የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎችን ያቀፈ።
Alfa Romeo ለ 2023 የአለም አቀፍ ሽያጭ መጨመር እንደዘገበው፣ ሁሉም አይኖች በሚላን በሚላን የመጀመሪያ ኤፕሪል 2024 ላይ ይሆናሉ። አድናቂዎች እና ሊሆኑ የሚችሉ ደንበኞች Alfa Romeo ለመጀመሪያ ጊዜ በኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት ወደ ጠረጴዛው ምን እንደሚያመጣ ለማየት ይጓጓሉ። .