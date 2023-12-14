አልፋ ሮሚዮ የሚላኖን የመጀመሪያ መክፈቻ አስታውቋል፡ ወደ 100% ኤሌክትሪክ ብራንድ በሸጋገረው የመጀመሪያው ሁሉም ኤሌክትሪክ SUV

ጣሊያናዊው አውቶሞቢል አልፋ ሮሚዮ በመጨረሻ ወደ ኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች አለም ለመግባት የገባውን ቃል እየፈጸመ ነው። ከበርካታ መዘግየቶች በኋላ ኩባንያው በመጪው ጊዜ ለመጀመሪያ ጊዜ ሙሉ የኤሌክትሪክ ስፖርት የከተማ ተሽከርካሪ (SUV) ሚላኖ እንደሚጀምር አስታውቋል። በኤፕሪል 2024 የመጀመሪያ ስራውን ለመጀመር የተዘጋጀው ሚላኖ የምርት ስሙን ወደ ሙሉ የኤሌክትሪክ ሃይል ለመቀየር የአልፋ ሮሜዮ የመጀመሪያ እርምጃ ነው።
በአውቶሞቲቭ ኢንዱስትሪ ውስጥ ከመቶ በላይ ልምድ ያለው አልፋ ሮሚዮ በሞተር ስፖርት እና በእሽቅድምድም ችሎታው ይታወቃል። ይሁን እንጂ ኩባንያው እራሱን እንደ የቅንጦት መኪና አምራች አድርጎ ለማስቀመጥ ይፈልጋል. ላለፉት ሶስት አስርት አመታት እያሽቆለቆለ የመጣውን ሽያጩን ለማነቃቃት አልፋ ሮሚዮ በየአመቱ በ2022 እና 2026 አዲስ ሞዴል ለማስተዋወቅ አቅዷል።የመጨረሻው ግብ በ2027 ወደ ሙሉ በሙሉ የኤሌክትሪክ መስመር መሸጋገር ነው።
ምንም እንኳን በ2022 የመጀመርያው “የኤሌክትሪክ” አቅርቦት የሆነው የቶናሌ ፕለጊን ዲቃላ፣ የአሜሪካን ገበያ ከመምታቱ በፊት መዘግየቶችን ቢያጋጥመውም፣ አልፋ ሮሜዮ ለኤሌክትሪክ ትራንስፎርሜሽኑ ቁርጠኛ ነው። ሙሉ በሙሉ በኤሌክትሪክ የሚሰራ አማራጭ ባይኖርም ከ33 የኤሌትሪክ ስትራዳል ሱፐርካሮች ልማት ጎን ለጎን ኩባንያው ከሚላኖ ጀምሮ ለአሜሪካ ደንበኞቹ ትልቅ የኤሌክትሪክ SUVs ቃል ገብቷል።
አልፋ ሮሜኦ በተመሰረተባት በሚላን ከተማ የተሰየመችው ሚላኖ አውቶሞካሪው ወደ አውሮፓ ቢ-ክፍል ትልቁ የገበያ ክፍል መግቢያ ይሆናል። ሚላኖ መጀመሪያ ላይ እንደ ሁሉም ኤሌክትሪክ SUV የሚተዋወቅ ቢሆንም፣ ድብልቅ የሆነ የማቃጠያ ስሪት መከተል ይጠበቃል። ይህ አልፋ ሮሜኦ በስቴላንትስ ጃንጥላ ስር ወደ 100% የኤሌክትሪክ ምርት ስም ሽግግሩን ከማጠናቀቁ በፊት የመጨረሻውን የቃጠሎ ልዩነት ያሳያል።
የአልፋ ሮሚዮ ዋና ሥራ አስፈፃሚ ዣን ፊሊፕ ኢምፓራቶ ለብራንድ ፍቅራቸውን ለማረጋገጥ ለሚጠባበቁት ሁሉም የአልፊስቲ ደጋፊዎች "እንኳን ደህና መጣችሁ" እንደሚያመለክት በመግለጽ ለ Milano SUV ያለውን ጉጉት ይገልፃል። ከጣሊያን ዲዛይን ልዩ ውበት ጋር የተጣመረ ልዩ የስፖርት ልምድን ይወክላል. ሚላኖ በአልፋ ሮሚዮ ወደ ኤሌክትሪፊኬሽን ጉዞ ውስጥ ወሳኝ ምዕራፍ ነው እና የምርት ስሙን ዓለም አቀፋዊ መገኘት የበለጠ ያጠናክራል።
ወደ ፊት በመመልከት, Alfa Romeo ለሚቀጥሉት ጥቂት አመታት የምርት ቧንቧውን ፍንጭ ሰጥቷል. እ.ኤ.አ. በ 2025 ኩባንያው እንደ 100% የኤሌክትሪክ ሞዴል ብቻ የሚመጣውን የመጀመሪያውን ተሽከርካሪ ለማሳየት አቅዷል። እ.ኤ.አ. በ 2027 አጠቃላይ የአልፋ ሮሜ ክልል ሙሉ በሙሉ ኤሌክትሪክ ይሆናል።
Alfa Romeo ለ 2023 የአለም አቀፍ ሽያጮች ከፍተኛ ጭማሪ እንዳሳየ፣ ሁሉም አይኖች በኤፕሪል 2024 ሚላን ላይ ይሆናሉ ከዚህ ተምሳሌታዊ አውቶማቲክ አምራች የመጀመሪያውን ሁሉንም የኤሌክትሪክ አቅርቦት ይመለከታሉ። ሚላኖ SUV ለፈጠራ እና ለዘላቂነት ያላቸውን ቁርጠኝነት በማሳየት ለአልፋ ሮሜኦ የኤሌክትሪክ የወደፊት እድል ለማዘጋጀት ተዘጋጅቷል።