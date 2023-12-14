Alfa Romeo ለመጀመሪያ ጊዜ የኤሌክትሪክ SUV አስታወቀ፡ ሚላኖ

የጣሊያን የቅንጦት መኪና አምራች አልፋ ሮሜዮ ወደ ኤሌክትሪክ ተሸከርካሪዎች (ኢቪ) በመሸጋገር ላይ ሲሆን ለመጀመሪያ ጊዜ የኤሌክትሪክ SUV የሆነውን ሚላኖን በማሳየት ላይ ነው። ይህ እርምጃ እ.ኤ.አ. በ 2022 እና 2026 መካከል በየአመቱ አዲስ ሞዴል ለማስጀመር የአውቶ ሰሪው ስትራቴጂ አካል ሲሆን በ 2027 ሙሉ በሙሉ ኤሌክትሪክ የመሆን ግብ አለው።
አልፋ ሮሚዮ የተመሰረተበት ከሚላን ከተማ ስም የተሰየመ ከመቶ አመት በፊት ነው ሚላኖ የምርት ስሙ ወደ ኤሌክትሪፊኬሽን በሚወስደው ጉዞ ውስጥ ትልቅ ምዕራፍ ነው። በኤፕሪል 2024 ለመጀመሪያ ጊዜ የሚጀመረው ይህ SUV በአውሮፓ አውቶሞቲቭ ገበያ ቢ ክፍል ውስጥ እያደገ የመጣውን የኢቪዎች ፍላጎት ያሟላል።
ሚላኖ መጀመሪያ ላይ እንደ ሙሉ ኤሌክትሪክ ሞዴል ሆኖ የሚገኝ ቢሆንም፣ ድብልቅ የሆነ የማቃጠያ ስሪት በኋላ ላይ እንደሚከተል ይጠበቃል። የንዑስ ብራንድ ሙሉ በሙሉ ወደ ኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች ከመሸጋገሩ በፊት ይህ የቃጠሎ ልዩነት በአልፋ ሮሜዮ የቀረበው የመጨረሻው ሊሆን ይችላል።
የአልፋ ሮሜኦ ዋና ስራ አስፈፃሚ ዣን ፊሊፕ ኢምፓራቶ እንዳሉት ሚላኖ ለብራንድ አድናቂዎች በተለይም አዲሱን የአልፋ ሮሜኦ ሞዴል በጉጉት ሲጠባበቁ የነበሩትን ምሳሌያዊ “እንኳን ደህና መጣችሁ”ን ይወክላል። በተጨማሪም ሚላኖ የሚያቀርበውን ልዩ እና የስፖርት ልምድ ከጣሊያን ዲዛይን ልዩ ውበት ጋር አፅንዖት ሰጥቷል.
ወደ ፊት ስንመለከት፣ የአልፋ ሮሜኦ የማምረቻ ቧንቧ መስመር ለኤሌክትሪኬሽን ያለውን ቁርጠኝነት ያሳያል። እ.ኤ.አ. በ 2025 የምርት ስሙ እንደ 100% የኤሌክትሪክ ሞዴል ብቻ የሚመጣውን የመጀመሪያውን ተሽከርካሪ ለማሳየት አቅዷል። በመጨረሻም፣ በ2027፣ በአልፋ ሮሚዮ ክልል ውስጥ ያሉ ሁሉም ተሽከርካሪዎች ኤሌክትሪክ ይሆናሉ፣ የምርት ስሙን ሙሉ በሙሉ በኤሌክትሪክ የሚሰራ አውቶማቲክ ሰሪ ያደርገዋል።
እ.ኤ.አ. በ 34 ውስጥ ካለፈው ዓመት ጋር ሲነፃፀር በ 2023% የአለም ሽያጭ ጭማሪ ፣ Alfa Romeo በገበያው ውስጥ መነቃቃትን ለማግኘት በሂደት ላይ ነው። በኤፕሪል 2024 የሚመጣው የሚላኖ የመጀመሪያ ጅምር የአልፋ ሮሜዮን ወደ ኤሌክትሪክ SUVs አለም መዝለልን በሚጠባበቁ አውቶሞቲቭ አድናቂዎች መካከል ደስታን እንደሚፈጥር ጥርጥር የለውም።