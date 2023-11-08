አላን ዋክ II፡ ወደ መድሀኒት-ቁጥር ፈጠራ የተደረገ ጉዞ

በሬሜዲ ኢንተርቴይመንት የተሰራው እጅግ በጉጉት የሚጠበቀው ተከታይ አስፈሪ ጨዋታ አላን ዋክ II በጥቅምት 27 ከተለቀቀ በኋላ አራተኛውን መጣጥፍ አግኝቷል። Patch 1.00.09 እስካሁን ትንሹ ማሻሻያ ሊሆን ይችላል፣ ነገር ግን ተጫዋቾች ያጋጠሟቸውን አንዳንድ ወሳኝ ጉዳዮችን ይመለከታል። ኮንሶሎች እና ፒሲዎች.
ማጣበቂያው ጨዋታው ከተጀመረ ጀምሮ በተጫዋቾች ሪፖርት የተደረጉ ዋና ዋና የእድገት ስህተቶችን እና የኦዲዮ ችግሮችን በማስተካከል ላይ ያተኩራል። አንድ የሚታወቅ የሳንካ ጥገና በ FBI ወኪል ሳጋ ምዕራፍ ውስጥ አንድ የሚያበሳጭ እንቅፋትን ያካትታል፣ ግዙፍ አይጥ በማይታሰብ መንገድ መንገዷን የሚዘጋባት። ስለ ያልተለመደ የኒውዮርክ የመጓጓዣ ልምድ ይናገሩ!
ምንም እንኳን አላን ዋክ II ከተለያዩ የሚዲያ አውታሮች አድናቆትን ቢያገኝም በ Open Critic and Metacritic ላይ አስደናቂ 89 ቢያገኝም፣ አንዳንድ ተጫዋቾች ከመጨረሻው የ patch ማስታወሻዎች ስብስብ ጀምሮ እድገትን የሚሰብሩ ሳንካዎች በብዛት እየተስፋፉ መሆናቸውን አስተውለዋል። በ patch 1.00.09 ትግበራ ገንቢዎቹ እነዚህን ጉዳዮች ለማስተካከል እና ለተጫዋቾች ቀለል ያለ የጨዋታ ልምድን ለማቅረብ አላማ አላቸው።
አላን ዋክ IIን የሚለየው በሜታ-ተኳሽ ጠመዝማዛ በትረካ የሚመራ አስፈሪ ነው። በግምገማችን፣ ጨዋታው እንዴት ጉድለቶቹን እንደሚያቅፍ፣ ለተቀረጸው እና ለዋናው ተፈጥሮው አስተዋፅኦ በማድረግ ላይ አፅንዖት ሰጥተናል። ይህ ተከታታይ በትኩረት የተፈተነ ምርት ከመሆን ይልቅ የራሱን ራዕይ በድፍረት የሚከተል ስራ ነው።
የAlan Wake II አንዱ አስደናቂ ባህሪ የመጀመሪያውን ጨዋታ ላልተጫወቱ ተጫዋቾች ያለው ተደራሽነት ነው። ሬሜዲ ኢንተርቴይመንት አሁንም የኦሪጂናል አድናቂዎችን በአዲስ እይታ እያስተናገደ በራሱ የቆመ ልምድን መፍጠር ችሏል።
Patch 1.00.09 በተከታታይ ማሻሻያ ውስጥ የቅርብ ጊዜው ሊሆን ይችላል፣ነገር ግን የረሜዲ ኢንተርቴይመንት ተጫዋቹን በ Remedy-Verse በኩል የሚያደርገውን ጉዞ ለማሳደግ ያለውን ቁርጠኝነት ያሳያል። ጨዋታው በዝግመተ ለውጥ ሲቀጥል፣ በዚህ መሳጭ እና ፈጠራ ዩኒቨርስ ውስጥ የበለጠ አስደሳች ጀብዱዎችን እንጠባበቃለን።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥ፡ 1.00.09 በAlan Wake II ውስጥ ምን ጉዳዮችን ያብራራል?
መ: Patch 1.00.09 ጨዋታው ከተለቀቀ በኋላ በተጫዋቾች ሪፖርት የተደረጉ ዋና ዋና የሂደት ስህተቶችን እና የኦዲዮ ችግሮችን በማስተካከል ላይ ያተኩራል። እንደ የተዘጉ መንገዶች እና የሚቆራረጥ የድምጽ መቆራረጥ ያሉ ችግሮችን ለመፍታት ያለመ ነው።
ጥ፡- አላን ዋክ IIን በተቺዎች እንዴት ተቀበለው?
መ: አለን ዋክ II አዎንታዊ ግምገማዎችን ሰብስቧል እና በአሁኑ ጊዜ በሁለቱም ክፍት ሂስ እና ሜታክሪቲክ 89 ነጥብ ይይዛል።
ጥ፡- አላን ዋክ II ተጫዋቾች የመጀመሪያውን ጨዋታ እንዲጫወቱ ይጠይቃል?
መ: አይ፣ አላን ዋክ II የመጀመሪያውን ጨዋታ ላላገኙ ተጫዋቾች የሚቀርብ ነው። ለዋናው አድናቂዎች አሁንም እየቀረበ አዲስ እይታን ይሰጣል።