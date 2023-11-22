የማሽን አስተሳሰብን ለመወሰን የቀረበ አዲስ ዘዴ

ተመራማሪዎች አንድ ማሽን በእውነት እያሰበ ወይም መረጃን ብቻ የሚያስተካክል ከሆነ የረጅም ጊዜ የቱሪንግ ፈተናን አማራጭ የሚያቀርብ ከሆነ ለመለካት አዲስ አቀራረብ አስተዋውቀዋል። በመጀመሪያ በ1950ዎቹ በአላን ቱሪንግ የተቀረፀው የቱሪንግ ፈተና ኮምፒውተርን እና ሰውን የሚለይ መርማሪን ያካተተ ነበር። ነገር ግን፣ በ AI ውስጥ ያሉ የቅርብ ጊዜ መሻሻሎች ይህንን ፈተና ውጤታማ እንዳይሆን አድርገውታል፣ ለምሳሌ እንደ Tinder ባሉ መድረኮች ላይ የማጭበርበር ዘዴዎች እና የቻትቦቶች መነሳት።
ኢንተለጀንት ኮምፒውቲንግ በተሰኘው መጽሔት ላይ በቅርቡ ባሳተመው ፊሊፕ ኒኮላስ ጆንሰን-ላይርድ ከፕሪንስተን ዩኒቨርሲቲ እና ከኬምኒትዝ የቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ማርኮ ራግኒ የማሽን አስተሳሰብን ለመገምገም እና ለዚህ ውዝግብ የማያዳግም መልስ ለመስጠት የሶስት ደረጃ ማዕቀፍ አቅርበዋል።
የመጀመሪያው እርምጃ ማሽኑን በተለመደው የሎጂክ ሂደቶች ላይ ብቻ ከመደገፍ በተቃራኒ የሰው መሰል የማመዛዘን ዘዴዎችን በመጠቀም የማመዛዘን ችሎታውን ለመገምገም የስነ-ልቦና ሙከራዎችን ማድረግን ያካትታል። ይህ የፈተና ባትሪ ማሽኑ የሰው መሰል ምክንያቶችን ያሳያል የሚለውን ለማወቅ ያለመ ነው።
ሁለተኛው ደረጃ፣ እራስ-ነጸብራቅ በመባል የሚታወቀው፣ የማሽኑን የእራሱን አስተሳሰብ ግንዛቤ ይፈትሻል። ኢንትሮስፔክሽን፣ በሰዎች የእውቀት (ኮግኒሺን) ውስጥ ስር የሰደደ ባህሪ፣ ማሽኑ የራሱን አመክንዮአዊ ሂደቶችን የመረዳት እና የመተንተን ችሎታ ላይ ብርሃን ሊፈጥር ይችላል። ለምሳሌ፣ “አን አስተዋይ ከሆነች፣ አን አስተዋይ ነች ወይስ ሀብታም ነች ወይስ ሁለቱም?” ለሚለው ጥያቄ ሲቀርብ። አንድ ሰው ስለ አን ሀብት ምንም ምልክት እንደሌለ ይገነዘባል. በተቃራኒው፣ ኮምፒዩተር ከዚህ ተቀናሽ ጀርባ ያለውን ምክንያት ለማወቅ ሊታገል ይችላል።
በመጨረሻ፣ ተመራማሪዎቹ እውነተኛውን ምክንያት “ከጥልቅ ትምህርት” አተገባበር ለመለየት በማሰብ ወደ ማሽኑ ምንጭ ኮድ ዘልቆ መግባትን ይደግፋሉ። ተመራማሪዎች “የግንዛቤ ብቃትን” ኮድ በመገምገም የማሽኑ የማመዛዘን ችሎታዎች ከእውነተኛ ግንዛቤ ወይም ከጥቁር ቦክስ ስልተ ቀመሮች የመጡ መሆናቸውን ማወቅ ይችላሉ።
ጆንሰን-ላይርድ እና ራግኒ በወረቀታቸው ላይ የመጀመሪያው የቱሪንግ ፈተና በፕሮግራሙ ምክንያት አጠቃላይ ምርመራ መተካት እንዳለበት አስረግጠው ተናግረዋል። ተመራማሪዎቹ ማሽኑን በእውቀት (ኮግኒቲቭ) ሙከራዎች ውስጥ እንደ ንቁ ተሳታፊ እና አስፈላጊ ከሆነም ከአእምሮ-ኢሜጂንግ ጥናቶች ጋር በሚመሳሰል መልኩ ለመተንተን ማሽኑን ለማከም ሀሳብ አቅርበዋል ።
አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ ከእለት ተእለት ህይወታችን ጋር ሲዋሃድ፣ ማሽኖች የሰውን አስተሳሰብ መቼ እንደሚመስሉ ማረጋገጥ እና “ማሰብ” የሚለው ከቱሪንግ ቲዎሬቲካል ማሰላሰል ወደ ተግባራዊ መፍትሄ ወደሚያስፈልግ ተጨባጭ ችግር ያድጋል።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
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የቱሪንግ ፈተና ምንድነው?
በ1950ዎቹ በአላን ቱሪንግ የተዋወቀው የቱሪንግ ፈተና አንድ መርማሪ ተሳታፊ ኮምፒዩተር ወይም ሰው መሆኑን በተከታታይ ውይይቶች ለማወቅ መሞከርን ያካትታል።
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ለምን የቱሪንግ ፈተና ውጤታማ እንዳልሆነ ይቆጠራል?
የላቁ የኤአይ ቴክኖሎጂዎች መፈጠር እንደ ቲንደር ባሉ መድረኮች ላይ ማጭበርበር እና የቻትቦቶች መስፋፋት የቱሪንግ ፈተና ሰው መሰል አስተሳሰብን እና ሰው ሰራሽ የመረጃ መልሶ ማቋቋምን ለመለየት በቂ እንዳይሆን አድርጎታል።
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የማሽን አስተሳሰብን ለመገምገም የታቀደው የሶስት-ደረጃ ማዕቀፍ ምንድን ነው?
በተመራማሪዎች የተጠቆመው ማዕቀፍ የማመዛዘን ችሎታቸውን ለመገምገም በስነልቦናዊ ሙከራዎች ውስጥ ማሽኖችን መፈተሽ፣ እራሳቸው የሚያንፀባርቁትን ወይም አመክንዮአቸውን መገምገም እና የማሽኑን ምንጭ ኮድ በመመርመር ከጥቁር ቦክስ ስልተ ቀመሮች እውነተኛ አመክንዮዎችን ያካትታል።
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በማሽን አስተሳሰብ አውድ ውስጥ "የእውቀት በቂነት" ምንድን ነው?
“ኮግኒቲቭ በቂነት” የማሽኑን ምንጭ ኮድ መገምገም የሚያመለክተው የማመዛዘን ችሎታው ከእውነተኛ ግንዛቤ የወጣ መሆኑን ወይም ግልጽ ባልሆኑ ጥልቅ የመማሪያ ስልተ ቀመሮች ላይ ብቻ ነው።
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የማሽን አስተሳሰብን ለመወሰን አዲስ ዘዴ ለምን ያስፈልጋል?
አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ ከጊዜ ወደ ጊዜ ወደ ተለያዩ የሕይወታችን ገጽታዎች እየተዋሃደ ሲመጣ፣ ማሽኖች የሰውን አስተሳሰብ ሲኮርጁ መረዳቱ ተግባራዊ ጠቀሜታ ይኖረዋል እና ከአላን ቱሪንግ የአስተሳሰብ ሙከራ ባሻገር ይዘልቃል፣ ይህም የበለጠ አጠቃላይ እና አስተማማኝ አቀራረብ ያስፈልገዋል።