የበረዶ ግግርን ለመከታተል የማሽን መማርን መጠቀም፡ ስለ አንታርክቲካ የመሬት ገጽታ ለውጥ ግንዛቤን ማግኘት

አይስበርግ ሃሳባችንን ለረጅም ጊዜ ሲማርክ ኖሯል፣ ብዙ ጊዜ እንደ ግርማ ሞገስ የተላበሱ የተፈጥሮ ቅርፆች ለአለም ውቅያኖሶች እንቆቅልሽ ያመጣል። ይሁን እንጂ እነዚህ የበረዶ ግዙፍ ሰዎች ዓይንን ከማየት የበለጠ ጠቀሜታ አላቸው. ከሲኒማ ማራኪነታቸው ባሻገር የበረዶ ግግር ሥነ ምህዳርን በመቀየር እና በአለምአቀፍ የአካባቢ ሁኔታዎች ላይ ተጽእኖ በማሳደር ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ። የበረዶ ግግርን የህይወት ኡደት እና የአካባቢ ተፅእኖ የበለጠ ለመረዳት ተመራማሪዎች የማሽን የመማር ሃይልን በመጠቀም የሳተላይት ራዳር መረጃን ለመተንተን በተለይም በአንታርክቲካ ዙሪያ ባለው ደቡባዊ ውቅያኖስ ላይ ያተኩራሉ።
በተለምዶ የበረዶ ግግርን መለየት እና መከታተል ቁጥራቸው እና ሊተነብይ በማይችል እንቅስቃሴ ምክንያት ፈታኝ ሆኖ ቆይቷል። ነገር ግን፣ በአላን ቱሪንግ ኢንስቲትዩት የገንዘብ ድጋፍ የተደረገው የሳይንስ ሊቃውንት ቡድን እነዚህን መሰናክሎች ለመቅረፍ ከኢዜአ ሴንቲነል-1 ሳተላይቶች ሲንቴቲክ አፐርቸር ራዳር (SAR) ቴክኖሎጂን እየተጠቀመ ነው። ይህ የላቀ የራዳር ቴክኖሎጂ በመጥፎ የአየር ሁኔታ ውስጥም ቢሆን የበረዶ ግግር በረዶዎችን ያለማቋረጥ ለመቃኘት ያስችላል።
በቅርብ ጊዜ በተደረገ ጥናት፣ በጥቅምት 2019 እና በሴፕቴምበር 2020 መካከል የተሰበሰቡትን የSAR ንባቦችን ለመተንተን ክትትል የማይደረግበት AI ስልተ-ቀመር ተቀጥሯል። ስልተ ቀመሩ ወደ 30,000 የሚጠጉ የበረዶ ግግር በረዶዎችን ለይቷል፣ እያንዳንዳቸው በግምት 1 ኪሜ² (0.4 ማይል²) ወይም ከዚያ በታች በምዕራብ አማንድሰን ባህር ኤምባይመንት አንታርክቲካ ተመራማሪዎች እነዚህን የበረዶ ግግር በረዶዎች በትክክል በመለየት እና በመከታተል የአንታርክቲክ ባህርን አጠቃላይ ዲጂታል ሞዴል ለመፍጠር አላማ አላቸው። ይህ ዲጂታል መንታ በውቅያኖስ፣ በበረዶ እና በከባቢ አየር መካከል ስላለው ውስብስብ መስተጋብር ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
የብሪታኒያ አንታርክቲካ ባልደረባ ቤን ኢቫንስ “ይህን መሣሪያ ለመሥራት የተጠቀምነው ቴክኖሎጂ ለሕክምና ምስል አገልግሎት በጣም የተለመደ ነው፣ እና በ SAR ሳተላይት ላይ በዋልታ ውቅያኖሶች ላይ በሚታዩ ውስብስብ ገጽታዎች ላይ ተመሳሳይ ቴክኖሎጂን ተግባራዊ ለማድረግ በጣም ደስተኞች ነን” ብለዋል ። የዳሰሳ ጥናት (BAS) AI Lab. "የተጠቀምንበት ዘዴ ልክ እንደሌሎች አማራጭ የበረዶ መፈለጊያ ዘዴዎች ትክክለኛ ነው እና በጣም የላቀ ነው, ያለ ሰው ግብአት. ይህ ማለት ከጥናታችን አካባቢ በቀላሉ ሊሰፋ አልፎ ተርፎም የእውነተኛ ጊዜ ክትትል ሊደረግ ይችላል ማለት ነው።
በዚህ ፈጠራ አቀራረብ፣ ሳይንቲስቶች የበረዶ ግግር ተፅእኖ እና ባህሪ ላይ ያለንን ግንዛቤ በጥልቀት እንደሚያሳድጉ ተስፋ እናደርጋለን፣ በመጨረሻም የአንታርክቲካ የመሬት አቀማመጥን ውስብስብ ተለዋዋጭ ሁኔታዎች ላይ ብርሃን በማብራት። በሪሞት ሴንሲንግ ኦቭ ዘ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ የታተመው የዚህ ጥናት ግኝቶች ለተጨማሪ ምርምር እና ምርምር በፖላር ጥናቶች ውስጥ አዳዲስ መንገዶችን ይከፍታሉ።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
1. ሰው ሠራሽ Aperture ራዳር (SAR) ምንድን ነው?
ሰው ሰራሽ አፐርቸር ራዳር (SAR) ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን የምድር ገጽ ምስሎችን ለመፍጠር የራዳር ምልክቶችን የሚጠቀም የርቀት ዳሳሽ ቴክኖሎጂ ነው። የራዳር ምልክቶችን በመላክ እና በመቀበል፣ SAR ወደ ደመና ውስጥ ዘልቆ በመግባት በተለያዩ የአየር ሁኔታዎች ውስጥ ይሰራል፣ ይህም ሌሎች ሴንሰሮች ውስንነቶች ሊያጋጥሟቸው የሚችሉባቸውን ቦታዎች ለመቆጣጠር ምቹ ያደርገዋል።
2. የበረዶ ግግርን ለመለየት የማሽን ትምህርት እንዴት ይረዳል?
የማሽን መማሪያ ስልተ ቀመሮች የሳተላይት ራዳር መረጃን መተንተን እና ለነዚህ አወቃቀሮች የተለዩ ንድፎችን እና ባህሪያትን በመገንዘብ የበረዶ ግግርን መለየት ይችላሉ። አልጎሪዝምን በተሰየመ መረጃ በማሰልጠን የበረዶ ግግርን በከፍተኛ ትክክለኛነት በራስ-ሰር ማግኘት እና መከታተል ይችላል ይህም ስለ ስርጭታቸው፣ እንቅስቃሴያቸው እና ስለሚኖረው ተጽእኖ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
3. የበረዶ ግግር አካባቢያዊ ተፅእኖዎች ምንድን ናቸው?
የበረዶ ግግር በረዶዎች ረዘም ላለ ጊዜ ሲቀልጡ ፣ ቀዝቃዛ ንጹህ ውሃ እና ንጥረ ምግቦችን ወደ ውቅያኖሶች ይለቃሉ። ይህ በአካባቢው ስነ-ምህዳር ላይ ተጽእኖ ያሳድራል, የውቅያኖስ ዝውውር ተለዋዋጭነት ላይ ተጽእኖ ያሳድራል, ለባህር በረዶ መበታተን እና አልፎ ተርፎም በአለም አቀፍ የባህር ደረጃዎች ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል. ሳይንቲስቶች የበረዶ ግግርን በመከታተል እና በማጥናት እነዚህን የስነምህዳር እና የአካባቢ መዘዞችን በበለጠ ለመረዳት ይፈልጋሉ።