የ AI ጨለማ ጎን፡ ልጆቻችንን ከጥልቅ የውሸት ብዝበዛ መጠበቅ

አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ (AI) በፍጥነት ታይቶ በማይታወቅ መጠን ፈጣን ሂደትን በማስቻል ስራዎችን እንዴት እንደምናከናውን አብዮት በመፍጠር በአለም ላይ ካሉት በጣም ተደማጭ ቴክኖሎጂዎች አንዱ ሆኖ ብቅ ብሏል። ነገር ግን፣ ከአስደናቂው ችሎታዎቹ በስተጀርባ በተለይም እንደ ህጻናት ባሉ ተጋላጭ ግለሰቦች ላይ ጉልህ አደጋዎችን የሚፈጥር ጥቁር ጎን አለ። በብሔራዊ የህፃናት አድቮኬሲ ማእከል የፕሮግራም ስራ አስኪያጅ እና ቴራፒስት የሆነችው ቤዝ ጃክሰን የዚህ ቴክኖሎጂ አስፈሪ አቅም እንዳሳሰቧት ተናግራለች። ተንኮል አዘል ግለሰቦች ንፁህ ምስሎችን ለመቆጣጠር እና ግልጽ እና አዋራጅ ይዘትን ለመፍጠር AIን በቀላሉ ሊጠቀሙ ይችላሉ።
ጃክሰን ወንጀለኞች ይፋዊ ምስሎችን በቀላሉ ማግኘት እና መጠቀም እንደሚችሉ ከገለጸበት በመጀመሪያው መጣጥፍ ላይ ካለው ጥቅስ በተለየ ይህ የተጣመመ የኤአይ ቴክኖሎጂ አጠቃቀም ቀላል እና ዕለታዊ ምስሎችን ወደ ተመሰለ እና ወደሚመስል ግልጽ ይዘት ሊለውጥ ይችላል። በቅርቡ፣ ወጣት ወንዶች ልጆች በቀላሉ ሊደረስበት የሚችል AI መተግበሪያን ተጠቅመው የክፍል ጓደኞቻቸውን ንፁህ ፎቶዎችን በመቀየር በትምህርት ቤታቸው ውስጥ ግልፅ የውሸት ምስሎችን ሲያሰራጩ በስፔን ውስጥ አንድ አሳዛኝ ክስተት ተከስቷል። ተጎጂዎቹ ያለፍላጎታቸው እነዚህ የተቀየሩ ምስሎች እራሳቸውን ሙሉ በሙሉ እርቃናቸውን የሚያሳዩ ሲሆን ይህም ከፍተኛ የስሜት ጭንቀት ፈጠረ።
ይህ በእንዲህ እንዳለ፣ ጥልቅ የውሸት የወሲብ ቪዲዮዎች መበራከታቸው ተባብሷል፣ ይህም ግለሰቦች ያለፈቃዳቸው ተጽዕኖ አሳድሯል። ዥረት አዘጋጅ “ጣፋጭ አኒታ” ለጨዋታው ማህበረሰብ ባደረገችው አስተዋፅዖ የተደነቀች ጥልቅ የውሸት የወሲብ ቪዲዮች ሰለባ መሆኗን የሚያሳይ ምስል በተንኮል በተቀነባበረ እና በሚያዋርዱ እና ጨካኝ የወሲብ ድርጊቶች ውስጥ ይገለጻል። እነዚህ ጥልቅ የውሸት ቪዲዮዎች፣ ከማይታዩ የምስል ለውጦች ከፍተኛ የቴክኖሎጂ እድገት፣ ኢላማ ከሚደረግበት ሰው አስተሳሰብ ያለፈ ይዘትን ሊፈጥሩ ይችላሉ።
የ AI ቴክኖሎጂ በየጊዜው በሚያስደነግጥ ፍጥነት እየገሰገሰ፣ ጃክሰን አስቸኳይ የግንዛቤ እና ቁጥጥር አስፈላጊነትን አፅንዖት ሰጥቷል። ወላጆች የራሳቸውን የምስል ስርጭት በማስተዳደር እና ተጋላጭ ምስሎችን የማግኘት መብትን በመገደብ ልጆቻቸውን ለመጠበቅ በባለቤትነት ንቁ መሆን አለባቸው። በተጨማሪም ተጎጂዎች አጉል ምስሎችን ከማጋራት በመቆጠብ ለህግ አስከባሪ አካላት በፍጥነት ሪፖርት ማድረግ አለባቸው።
የችግሩን አሳሳቢነት በመገንዘብ ፕሬዘዳንት ባይደን AI ን ለመቆጣጠር እና አደጋዎችን ለመቀነስ የስራ አስፈፃሚ ትዕዛዝ አውጥተዋል። ነገር ግን፣ በእነዚህ እርምጃዎችም ቢሆን፣ ህጻናት በመስመር ላይ ለብዝበዛ ተጋላጭነታቸው ከፍተኛ ነው። ወላጆች እና ማህበረሰቡ በአጠቃላይ በመረጃ እንዲቆዩ እና ጥልቅ የውሸት ስጋቶችን ለመዋጋት ንቁ እርምጃዎችን እንዲወስዱ በጣም አስፈላጊ ነው። በ AI የመነጩ ምስሎችን እና ኦዲዮን ለማግኘት ሶፍትዌሮችን መጠቀም በሃገር ውስጥ ደህንነት ዲፓርትመንት የሚሰጡ መመሪያዎችን በመከተል እና ጥልቅ ሀሰተኛ ማጭበርበሮችን እንዴት ማስወገድ እንደሚቻል መረዳት ከብዝበዛ ለመከላከል ቁልፍ ነገሮች ናቸው።
በህብረት ጥረት ልጆቻችንን ከጨለማው AI ለመጠበቅ መትጋት እንችላለን፣የዲጂታል ደህንነታቸውን እና ደህንነታቸውን በየጊዜው በሚለዋወጥ የቴክኖሎጂ መልክአ ምድር ማረጋገጥ።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
1. AI ምንድን ነው?
AI፣ ወይም አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ፣ እንደ የንግግር ማወቂያ፣ ችግር መፍታት እና ውሳኔ አሰጣጥ ያሉ የሰውን የማሰብ ችሎታ የሚሹ ተግባራትን ሊያከናውኑ የሚችሉ የኮምፒዩተር ስርዓቶችን መዘርጋትን ያመለክታል።
2. ጥልቅ ሐሰተኞች ምንድን ናቸው?
ጥልቅ ሀሰተኛ ምስሎችን፣ ቪዲዮዎችን ወይም ኦዲዮን ጨምሮ የአንድን ሰው ገጽታ ወይም ድምጽ አሳማኝ በሆነ መልኩ ለመለወጥ በአይ ቴክኖሎጂ የሚፈጠሩ በጣም የተቀነባበሩ እና አታላይ ሚዲያዎች ናቸው።
3. ግለሰቦች ራሳቸውን ከጥልቅ የውሸት ብዝበዛ እንዴት መጠበቅ ይችላሉ?
ከጥልቅ የሀሰት ብዝበዛ ለመከላከል ግለሰቦች በ AI የመነጨ ይዘትን ለመለየት የተነደፉ ሶፍትዌሮችን መጠቀም፣ እንደ የሀገር ውስጥ ደህንነት መምሪያ ባሉ ባለስልጣናት የሚሰጡ መመሪያዎችን መከተል እና ስለተለመዱ ጥልቅ የውሸት ማጭበርበሮች መረጃ ማግኘት ይችላሉ።
4. አንድ ሰው ጥልቅ የውሸት ብዝበዛ ሰለባ ከሆነ ምን ማድረግ አለበት?
አንድ ሰው ጥልቅ የሀሰት ብዝበዛ ሰለባ ከሆነ፣ ክስተቱን ወዲያውኑ ለህግ አስከባሪ አካላት ሪፖርት ማድረግ እና የተጠለፈውን ይዘት ከማጋራት መቆጠብ በጣም አስፈላጊ ነው።
ምንጮች:
- [ምስሎች ወይም ኦዲዮ AI መፈጠሩን ለማረጋገጥ ሶፍትዌር](https://www.example.com)
– [የሀገር ውስጥ ደህንነት ዲፓርትመንት ስለ ጥልቅ የውሸት ማንነቶች ማስፈራሪያ የተሰጠ አጭር መግለጫ](https://www.example.com)
- [ጥልቅ የሐሰት ማጭበርበሮችን እንዴት ማስወገድ እንደሚቻል ላይ ጠቃሚ ምክሮች](https://www.example.com)
- [የጠፉ እና የተበዘበዙ ልጆች ብሔራዊ ማዕከል](https://www.example.com)
– [ብሔራዊ የሕፃናት ተሟጋች ማዕከል](https://www.example.com)