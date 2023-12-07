የሻርሎት ከተማ ምክር ቤት ዲስትሪክት 1 ተወካይ ዳንቴ አንደርሰንን ከንቲባ ፕሮ ተም ሾመ

በታሪካዊ ድምጽ፣ የቻርሎት ከተማ ምክር ቤት የዲስትሪክት 1 ተወካይ ዳንቴ አንደርሰንን በካውንስል ትልቅ ውድድር ከፍተኛ ድምጽ ያገኘውን ዶ/ር ቪክቶሪያ ዋትሊንግተን በማሸነፍ ከንቲባ አድርጎ ሾሟል። ይህ ውሳኔ ለመጀመሪያ ጊዜ የዲስትሪክቱ ተወካይ ወደ ቁጥር 2 ከፍ ሲል እና በምርጫው ላይ ህዝባዊ ክርክር እና አለመግባባት እንዲፈጠር አድርጓል.
በምክር ቤቱ ስብሰባ ሁለቱም ተወዳዳሪዎች ብቃታቸውንና ልምዳቸውን አቅርበዋል። ዋትሊንግተን የዶክትሬት ዲግሪዋን እና የምክር ቤት ልምዷን አጉልታ አሳይታለች፣ አንደርሰን ግን ከባልደረቦቿ ጋር በጥሩ ሁኔታ የመስራት ችሎታዋን እና በቻርሎት በጣም አስቸጋሪ በሆኑ አካባቢዎች ያደገችውን የግል ልምዷን አፅንዖት ሰጥታለች።
በ7-4 ድምጽ የተካሄደው ድምጽ፣ የምክር ቤቱ አባላት አንደርሰን ምክር ቤቱን በብቃት ለመምራት እና ለማስተዳደር ባለው እምነት ላይ ተጽዕኖ አሳድሯል። ማልኮም ግርሃምን ጨምሮ በርካታ የምክር ቤት አባላት የአንደርሰንን ቁርጠኝነት እና ሌሎችን ለመርዳት ያላቸውን ፍላጎት በውሳኔያቸው ላይ እንደ ማበረታቻ ጠቅሰዋል።
ሆኖም ግን ሁሉም የምክር ቤት አባላት በሹመቱ አልተስማሙም። ዋትሊንግተን ከምክር ቤቱ አባላት ጄምስ ሚቸል፣ ላዋና ሜይፊልድ እና ረኔ ጆንሰን ጋር በመሆን አንደርሰንን በመቃወም ድምጽ ሰጥተዋል። ሜይፊልድ ስለ አንደርሰን ውሱን ልምድ ስጋቱን ገልጿል እናም የዲስትሪክቱ ተወካይ እንደዚህ አይነት የመሪነት ሚና መጫወቱ ያለጊዜው እንደሆነ ተሰምቶታል።
የቻርሎት ከተማ ካውንስል ለቀጣዩ ስብሰባቸው እንደገና ይሰበሰባል፣ በዚህ ጊዜ ኢስትላንድ ያርድስ እና ከአወዛጋቢ እስራት የተገኙ የሰውነት ካሜራ ምስሎችን መገምገም በአጀንዳው ላይ ይሆናል። የአንደርሰን ሹመት በማህበረሰቡ ውስጥ በምክር ቤቱ ውስጥ ስላለው ውክልና እና አመራር ትልቅ ውይይት ፈጥሯል።