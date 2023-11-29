ፔንግዊን ሚስቶችን በልዩ የፖልካ ዶት ቅጦች ለይቷል።

ተመራማሪዎች አፍሪካዊ ፔንግዊን በደረታቸው ላይ ባላቸው ልዩ ጥቁር የፖልካ ነጠብጣቦች የትዳር ጓደኞቻቸውን ሊያውቁ እንደሚችሉ ደርሰውበታል። የእንስሳት ባህሪ በተባለው መጽሔት ላይ የታተመው ግኝቶቹ ፔንግዊን ቀደም ብለው ከሚያምኑት የበለጠ የማሰብ ችሎታ እንዳላቸው ይጠቁማሉ።
ፔንግዊን የሚኖሩት በጥቁር እና ነጭ ላባዎቻቸው ተመሳሳይ በሆነ መልኩ ለግለሰቦች መለያየት አስቸጋሪ በሚሆንባቸው ትላልቅ ቅኝ ግዛቶች ውስጥ ነው። ሳይንቲስቶች አጋሮቻቸውን እንዴት መለየት እንደቻሉ ለማወቅ በሮም በሚገኘው Zoomarine Italia ከአፍሪካ ፔንግዊን ጋር ተከታታይ ሙከራዎችን አድርገዋል።
ተመራማሪዎቹ አንድ ቅጥር ግቢ ሠርተው ሁለት የሕይወት መጠን ያላቸውን የሌሎች አፍሪካውያን ፔንግዊን ፎቶግራፎችን ግድግዳ ላይ አደረጉ - አንደኛው በቅኝ ግዛት ውስጥ ያለ የዘፈቀደ አባል እና ሌላኛው የፈተናው የትዳር ጓደኛ። ፔንግዊኖቹ ከሌላኛው ፎቶ ይልቅ የባልደረባቸውን ፎቶ በመመልከት እና በመቆም የበለጠ ጊዜ ያሳለፉ ሲሆን ይህም የትዳር ጓደኞቻቸውን እንደሚያውቁ ያሳያል።
ከዚያም ሳይንቲስቶቹ በፎቶዎቹ ላይ የወፎቹን ጭንቅላት በመሸፈናቸው የፖልካዶት ንድፎቻቸውን ብቻ ይተዉታል። ፊታቸው ባይኖራቸውም ፔንግዊን አሁንም ወደ አጋራቸው የቁም ሥዕል ይሳባሉ። በአንጻሩ፣ የፖልካ ነጥቦቹ ንድፎች በዲጂታል ከፎቶዎቹ ሲወገዱ፣ ፔንግዊኖቹ አጋሮቻቸውን አላወቁም እና እንደ ማንኛውም ፔንግዊን ያዙዋቸው።
እነዚህ ሙከራዎች እንደሚያሳዩት አፍሪካዊ ፔንግዊን የባልደረባቸውን ልዩ የደረት ቅጦች ዜሮ ማድረግ እና እነሱን እንደ መታወቂያ መጠቀም እንደሚችሉ ያሳያሉ። ይህ አዲስ የተገኘ እውቀት የእነዚህ ወፎች ውስብስብ የግንዛቤ ችሎታዎች ላይ ብርሃን ይፈጥራል።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ለምን የአፍሪካ ፔንግዊን ለየት ያለ የደረት ቅጦች አሏቸው?
የአፍሪካ ፔንግዊን ከሦስት እስከ አምስት ወር ባለው ጊዜ ውስጥ በደረታቸው ላይ ጥቁር የፖላካ ነጥብ ያዘጋጃሉ. እነዚህ ቅጦች ለእያንዳንዱ ግለሰብ የተለዩ ናቸው እና በጊዜ ሂደት ተመሳሳይ ናቸው.
የአፍሪካ ፔንግዊኖች የትዳር ጓደኞቻቸውን እንዴት ይለያሉ?
የአፍሪካ ፔንግዊኖች በቅኝ ግዛት ውስጥ ካሉ ሌሎች ፔንግዊኖች ለመለየት እና ለመለየት የትዳር ጓደኞቻቸውን ልዩ የደረት ቅጦች ይጠቀማሉ።
ለአፍሪካ ፔንግዊን የትዳር ጓደኞቻቸውን መለየት ለምን አስፈለገ?
ለአፍሪካ ፔንግዊን የዕድሜ ልክ ጥንድ ትስስር ስለሚፈጥሩ የትዳር ጓደኛ ማወቂያ ወሳኝ ነው። የትዳር ጓደኞቻቸውን ለይቶ ማወቅ ግንኙነታቸውን እንዲጠብቁ እና እንዲጠናከሩ ያስችላቸዋል, ይህም ለስኬታማ እርባታ እና ዘር ማሳደግ አስፈላጊ ነው.
ለምንድነው የአፍሪካ ፔንግዊን የመጥፋት አደጋ የተጋረጠው?
ያልተሳካ የመራቢያ ጥረቶች፣ የእንቁላሎች እና ጫጩቶች ቅድመ ሁኔታ እና በንግድ አሳ ማጥመድ እና በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት የዓሣ ብዛት መቀነስን ጨምሮ የአፍሪካ ፔንግዊን ብዙ ሥጋቶችን ያጋጥማቸዋል። እነዚህ ምክንያቶች ለፔንግዊን ህዝብ ከፍተኛ ቅነሳ አስተዋፅኦ አድርገዋል, ይህም ለመጥፋት የተጋለጡ ናቸው.