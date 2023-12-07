አዲስ ጥናት የቾኮሌት ፍጆታ የልብ ህመም ስጋትን ከመቀነሱ ጋር የተያያዘ መሆኑን አገኘ

ማጠቃለያ፡ በቅርብ የተደረገ ጥናት እንደሚያሳየው ቸኮሌት መብላት ለልብ ህመም የመጋለጥ እድልን ይቀንሳል። ተመራማሪዎች ቸኮሌትን አዘውትረው የሚመገቡ ሰዎች ለልብ ህመም የመጋለጥ እድላቸው ዝቅተኛ ሲሆን ይህም የቸኮሌትን የጤና ጥቅሞች በተመለከተ ጠቃሚ ግንዛቤን ይሰጣል ።
አዲስ ጥናት በቸኮሌት እና በልብ እና የደም ቧንቧ ጤና መካከል ያለውን አስገራሚ ግንኙነት ያሳያል
አዲስ አዲስ ጥናት እንዳመለከተው በቸኮሌት ህክምና ውስጥ መሳተፍ ጣፋጭ ጥርስን ከማርካት የበለጠ ጥቅም ይኖረዋል። በአንድ ታዋቂ የሕክምና ተቋም ውስጥ ያሉ ተመራማሪዎች በቸኮሌት ፍጆታ እና በልብ ሕመም መካከል ያለውን ግንኙነት በመመርመር አንድ ጥናት አካሂደዋል. ግኝቶቹ በሁለቱ መካከል አስገራሚ ግንኙነት አሳይተዋል።
ይህ ጥናት ቸኮሌት ለልብና የደም ሥር (cardiovascular) ጤና ጎጂ ነው በሚለው ታዋቂ እምነት ከመሸነፍ ይልቅ ተቃራኒውን ያሳያል። ቸኮሌትን በመደበኛ ምግባቸው ውስጥ ያካተቱ ግለሰቦች ለልብ ህመም የመጋለጥ እድላቸው በእጅጉ ይቀንሳል። ይህ መገለጥ ሁሉም የቸኮሌት ዓይነቶች በልባችን ላይ ጎጂ ናቸው የሚለውን የረዥም ጊዜ የተሳሳተ ግንዛቤን ይፈታተናል።
ጥናቱ የቸኮሌት ፍጆታ ልማዶቻቸውን በመተንተን እና የልብና የደም ህክምና ጤንነታቸውን የሚመለከቱ መረጃዎችን በማሰባሰብ በአምስት አመታት ውስጥ የተለያዩ ተሳታፊዎችን ቡድን ተከታትሏል። ውጤቱ እንደሚያሳየው ቢያንስ በሳምንት አንድ ጊዜ ቸኮሌት የሚበሉ ሰዎች ቸኮሌት ከሚመገቡት ጋር ሲነፃፀሩ 25% በልብ በሽታ የመያዝ እድላቸው ዝቅተኛ ነው። እነዚህ ግኝቶች እንደ ዕድሜ፣ ጾታ እና አጠቃላይ ጤና ባሉ የተለያዩ የስነ-ሕዝብ ጉዳዮች ላይ ወጥነት ያላቸው ነበሩ።
ትክክለኛ የጨዋታ ዘዴዎችን ለመረዳት ተጨማሪ ምርምር የሚያስፈልግ ቢሆንም፣ ጥናቱ መጠነኛ የሆነ የቸኮሌት ፍጆታ በልባችን ላይ የመከላከያ ተጽእኖ እንደሚያሳድር አሳማኝ ማስረጃዎችን ያቀርባል። አወንታዊው ግንኙነት በዋነኝነት የታየው ከወተት ወይም ነጭ ቸኮሌት ዝርያዎች የበለጠ ፍላቫኖል እና አንቲኦክሲደንትስ በያዘው ጥቁር ቸኮሌት ነው።
በማጠቃለያው፣ ይህ ቀዳሚ ጥናት ቸኮሌት በተፈጥሮው ለልብና የደም ሥር (cardiovascular) ጤንነት ጎጂ ነው የሚለውን አስተሳሰብ ይፈታተነዋል። ይልቁንም መጠነኛ የሆነ ጥቁር ቸኮሌት በአመጋገባችን ውስጥ ማካተት የልብ በሽታን የመከላከል አቅም እንዳለው ይጠቁማል። ነገር ግን፣ የቸኮሌት አጠቃቀምን የረዥም ጊዜ ጥቅማጥቅሞችን እና የረጅም ጊዜ ጥቅሞችን ሙሉ በሙሉ ለመረዳት ተጨማሪ ምርምር አስፈላጊ መሆኑን ልብ ሊባል ይገባል።