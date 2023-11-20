የመንገድ ንዴት ስውር ወጪዎች፡ ከአስፈሪ መንዳት በላይ

የጎዳና ላይ ቁጣ በተጨናነቀው አውራ ጎዳናዎቻችን ላይ በስፋት የሚታይ ጉዳይ ሆኗል፣ በማህበራዊ ድረ-ገጾች ላይ በቫይረስ የሚተላለፉትን የሌሎችን ደህንነት አደጋ ላይ የሚጥሉ አሽከርካሪዎች የሚያሳዩ ቪዲዮዎች ይታያል። ነገር ግን የመንገድ ላይ ቁጣ የሚያስከትለው መዘዝ በመንገዱ ላይ ከሚከሰቱ አደጋዎች በላይ እንደሚዘልቅ ያውቃሉ? በLowestRates.ca በቅርቡ የተደረገ ጥናት እንደሚያሳየው፣ እነዚህ ጠበኛ ባህሪያት በኢንሹራንስ ወጪዎችዎ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ሊያሳድሩ ይችላሉ።
በLowestRates.ca ላይ ያሉ ባለሙያዎች፣ ለተጠቃሚዎች የመድን ሽፋን የሚያቀርብ መድረክ፣ የመንገድ ንዴት ክስተቶች የወንጀል ክስ እንደሚያስከትሉ አጽንኦት ሰጥተዋል። እና በአደገኛ ማሽከርከር ወንጀል ከተከሰሱ፣ የእርስዎ የኢንሹራንስ አረቦን ከፍ ሊል እና ቢያንስ ለሶስት አመታት ከፍተኛ ሆኖ ይቆያል። እንደ እውነቱ ከሆነ፣ አደገኛ የማሽከርከር ክስ ከኢንሹራንስ አንፃር እንደ ወንጀል ጥፋተኛ ይቆጠራል።
መዘዙ በዚህ ብቻ አያበቃም። እንደ ፍጥነት ማሽከርከር፣ ተገቢ ያልሆነ የሌይን ለውጥ ወይም በጣም በቅርበት መከተል ያሉ ጥቃቅን ፍርዶች እንኳን በኢንሹራንስ አረቦንዎ ላይ ተጨማሪ ክፍያዎችን ያስከትላሉ። ለምሳሌ፣ የመጀመሪያው ጥፋተኛ 5% ተጨማሪ ክፍያ ሊጨምር ይችላል፣ ሁለተኛው ደግሞ 20% ጭማሪን ሊያስከትል ይችላል። እያንዳንዱ ተጨማሪ ጥፋተኛ ወደ 10% ጭማሪ ይመራል። አሽከርካሪዎች በሚያስደንቅ ሁኔታ የኢንሹራንስ አረቦን 25% ጭማሪ ሲገጥማቸው ዋና ዋና ጥፋቶች የበለጠ የከፋ መዘዝ ሊያስከትሉ ይችላሉ። ከባድ ወይም የወንጀል ጥፋተኛ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ተጨማሪ ክፍያው እስከ 100% ሊደርስ ይችላል.
በተጨማሪም፣ አንድ ሹፌር ሶስት ወይም ከዚያ በላይ የጥፋተኝነት ውሳኔዎችን ካጠራቀመ፣ ለመደበኛ ያልሆነ መድን ብቻ ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ይህም በከፍተኛ ደረጃ ከፍ ያለ የአረቦን ክፍያ አለው። ይህ ማለት እየጨመረ ካለው የኢንሹራንስ ወጪ በተጨማሪ ብዙ የመንገድ ንዴት የተፈረደባቸው ግለሰቦች ውስን የሽፋን አማራጮች እና የፋይናንስ ችግር ሊገጥማቸው ይችላል።
በመንገዳችን ላይ ያለንን ባህሪ ማስታወስ እና በመንገድ ቁጣ ፈተናዎች ላለመሸነፍ ወሳኝ ነው። የሌሎችን ደህንነት አደጋ ላይ የሚጥል ብቻ ሳይሆን የረጅም ጊዜ የገንዘብ መዘዞችንም ያስከትላል። እራሳችንን እና ሌሎችን ከአላስፈላጊ ጉዳት ለመጠበቅ ለአስተማማኝ እና ለበለጠ ኃላፊነት ለመንዳት እንትጋ።
በየጥ
1. የጥቃት እና አደገኛ የመንዳት ባህሪያት አንዳንድ ምሳሌዎች ምንድናቸው?
የኃይለኛ እና አስጊ የመንዳት ምሳሌዎች ጅራት መዝራት፣ ፍጥነት ማሽከርከር፣ የመንገዶች መብት አለመስጠት እና ሌሎች አሽከርካሪዎችን መቁረጥ ያካትታሉ።
2. የመንገድ ንዴት አደጋዎች የኢንሹራንስ አረቦን ላይ ተጽእኖ የሚያሳድሩት እንዴት ነው?
እንደ አደገኛ የመንዳት ክሶች ያሉ የወንጀል ፍርዶች የሚያስከትሉ የመንገድ ንዴት አደጋዎች የኢንሹራንስ አረቦን ከፍ እንዲል እና ቢያንስ ለሶስት አመታት ከፍተኛ ሆነው እንዲቆዩ ሊያደርግ ይችላል።
3. ለአነስተኛ እና ዋና ጥፋቶች ተጨማሪ ክፍያዎች ምንድ ናቸው?
ለአነስተኛ ጥፋቶች, የመጀመሪያው ጥፋተኛ ወደ 5% ተጨማሪ ክፍያ ሊያመራ ይችላል, ሁለተኛው ደግሞ 20% ጭማሪን ሊያስከትል ይችላል. እያንዳንዱ ተጨማሪ የጥፋተኝነት ውሳኔ ተጨማሪ 10% ጭማሪን ይጨምራል። ከፍተኛ የቅጣት ውሳኔዎች ወደ 25% ጭማሪ ሊመሩ ይችላሉ፣ እና ከባድ ወይም የወንጀል ፍርዶች እስከ 100% ተጨማሪ ክፍያ ያስከፍላሉ።
4. ሶስት እና ከዚያ በላይ የጥፋተኝነት ጥፋተኛ ለሆኑ አሽከርካሪዎች ምን መዘዝ አለባቸው?
ሶስት ወይም ከዚያ በላይ የተፈረደባቸው አሽከርካሪዎች ለመደበኛ ያልሆነ ኢንሹራንስ ብቻ ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ይህም ከፍተኛ የአረቦን እና የተገደበ የሽፋን አማራጮችን ይዞ ይመጣል።