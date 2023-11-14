GameBattles፡ ለተወዳዳሪ ጨዋታ ስንብት

በሚያስደንቅ ሁኔታ ፣ Activision Blizzard የ GameBattles መድረክን እንደሚዘጋ አስታውቋል ፣ ይህም በጣቢያው ላይ የ 20 ዓመታት የውድድር ጨዋታዎችን በተሳካ ሁኔታ ያበቃል። ይህ ውሳኔ ለጨዋታ ማህበረሰቡ አስደንጋጭ ነው ምክንያቱም መድረኩ በአንድ ወቅት ከተፈጠሩት እጅግ በጣም ጥሩ የአቻ ለአቻ ተወዳዳሪ መድረኮች አንዱ ተብሎ ይወደሳል።
GameBattles ከጨዋታ መድረክ በላይ ነበር። እንደ መሰላል እና የገንዘብ ውድድሮች ያሉ የተለያዩ የመላክ ላይ ያተኮሩ ተግባራትን በማቅረብ ለተወዳዳሪው የጨዋታ ማህበረሰብ ማዕከል ነበር። ለስራ ጥሪ አድናቂዎች፣ GameBattles ብቁ ተቃዋሚዎችን ለማግኘት እና ችሎታቸውን ለማሳየት ማዕከላዊ መድረሻ ሆነ።
ባለፉት አመታት፣ GameBattles ከቀላል አቻ ለአቻ መድረክ ወደ ከፍተኛ-መገለጫ የመላክ ዝግጅቶች አደራጅ ተሻሽሏል። ነገር ግን፣ አብሮ የተሰሩ የደረጃ አጫውት ሁነታዎችን በሚያቀርቡ ጨዋታዎች መብዛት፣ መድረኩ ፈተናዎችን መጋፈጥ ጀመረ። Activision Blizzard ይህንን አዝማሚያ የተገነዘበ እና ትኩረቱን ከኤስፖርት ለማራቅ ጊዜው አሁን እንደሆነ የወሰነ ይመስላል።
የ GameBattles መዘጋት በፍላጎት በተጫዋቾች እና በተጫዋቾች ልብ ውስጥ ባዶ እንደሚሆን ጥርጥር የለውም። ብዙዎች በማህበራዊ ድህረ-ገጾች ላይ ሀዘናቸውን በመግለጽ እና በመስመር ላይ ከማያውቋቸው ሰዎች ጋር የሚወዳደሩበትን ጥሩ ጊዜ አስታውሰዋል። በጣም የሚናፍቀው የደስታ እና የመተሳሰብ ጊዜ ነበር።
የጨዋታ ማህበረሰቡ ለ GameBattles ሲሰናበተው የዘመኑን መጨረሻ ያመለክታል። መድረኩ ተወዳዳሪ የሆነውን የጨዋታ መልክዓ ምድር በመቅረጽ በኩል ጉልህ ሚና የተጫወተ ሲሆን ለኢንዱስትሪው ባበረከተው አስተዋፅኦ የሚታወስ ነው።
በየጥ
GameBattles ለምን ይዘጋል?
Activision Blizzard GameBattlesን ለመዝጋት ወሰነ ከመላክ የራቀው አካል ነው።
የ GameBattles ምትክ ይኖራል?
በዚህ ጊዜ ስለ GameBattles ምትክ መድረክ ምንም አይነት ኦፊሴላዊ መረጃ የለም።
የተጠቃሚ መለያዎች እና ውሂብ ምን ይሆናሉ?
ተጠቃሚዎች ስለመለያቸው እና የመዝጋት ሂደቱ መረጃ ለማግኘት የ GameBattles ድጋፍ ጣቢያን እንዲጎበኙ ይመከራሉ።
ይህ ለወደፊቱ የውድድር ጨዋታ ምን ማለት ነው?
የ GameBattles መዘጋት ለብዙዎች ተስፋ አስቆራጭ ሊሆን ቢችልም ፣የፉክክር ጨዋታ ትዕይንቱ ያለማቋረጥ እያደገ ነው። ተጫዋቾች ችሎታቸውን እንዲያሳዩ እና በከፍተኛ ደረጃ እንዲወዳደሩ አሁንም ብዙ መድረኮች እና እድሎች አሉ።