Acer ለ 2024 አዲስ ላፕቶፖችን ይፋ አደረገ፡ ፕሪዳተር ትሪቶን ኒዮ 16 እና ስዊፍት ጎ 14

By

ታዋቂው የቴክኖሎጂ ኩባንያ Acer ከኢንቴል መጪው የሜትሮ ሌክ ፕሮሰሰር ልቀት ጋር በማመሳሰል ሁለት አዳዲስ አስደሳች የላፕቶፕ መስመሮችን ሊጀምር ነው። አዲሶቹ ላፕቶፖች ማለትም Acer Predator Triton Neo 16 እና Acer Swift Go 14 የተለያዩ የተጠቃሚ ፍላጎቶችን የሚያሟሉ እና ጠቃሚ ባህሪያትን ያቀርባሉ።

በማርች 16 ሊለቀቅ የታቀደው Acer Predator Triton Neo 2024 በክፍል ውስጥ ምርጡን ለመወዳደር የተነደፈ የጨዋታ ላፕቶፕ ነው። በ$1,499.99 እና በ€1,799.99 ዋጋ የተሸጠው ትሪቶን ኒኦ 16 ኢንቴል ኮር አልትራ 9 185H ፕሮሰሰር እና ናቪዲ ግራፊክስ አለው RTX 4070 ን ለማካተት አማራጮች አሉት። HDMI፣ ሁለት Thunderbolt 4 ports እና ማይክሮ ኤስዲ ካርድ አንባቢ። ባለ 16-ኢንች ማሳያ በመሠረታዊ 1920 x 1200 ፓነል ወይም ባለከፍተኛ ማደስ 3200 x 2000፣ 165 Hz አማራጭ መካከል ምርጫን ይሰጣል። በተጨማሪም፣ የቁልፍ ሰሌዳው ባለ ሶስት ዞን RGB ብርሃን አለው፣ ይህም ማበጀትን ለሚወዱ ተጫዋቾች ፍጹም ነው።

በሌላ በኩል፣ Acer Swift Go 14 እጅግ ተንቀሳቃሽ መሳሪያ የሚፈልጉ ተጠቃሚዎችን ኢላማ አድርጓል። በጃንዋሪ 2024 እንዲለቀቅ በታቀደለት ጊዜ፣ Swift Go 14 ከ$799.99 ይገኛል። በIntel Core Ultra 5 125H ወይም Ultra 7 155H ፕሮሰሰር የተጎላበተ ሲሆን የተቀናጁ ግራፊክስ ካርዶችን ኢንቴል አርክ ግራፊክስ ወይም ኢንቴል ግራፊክስ ያቀርባል። የSwift Go 14 የማሳያ አማራጮች ባለ 14 ኢንች፣ 2880 x 1880 90Hz ስክሪን ከ DisplayHDR True Black 500 ወይም ዝቅተኛ ጥራት 1920 x 1200 የንክኪ ስክሪን በ60 Hz። ላፕቶፑ የተለያዩ ወደቦችን ያቀርባል፣ እነዚህም ሁለት የዩኤስቢ ዓይነት-ሲ ወደቦች ተንደርቦልት 4፣ ሁለት የዩኤስቢ አይነት-A ወደቦች፣ HDMI 2.1፣ የጆሮ ማዳመጫ መሰኪያ እና የማይክሮ ኤስዲ ካርድ አንባቢ። እንዲሁም ከ1440p ዌብካም ጋር አብሮ ይመጣል።

ሁለቱም ላፕቶፖች Acer ለፈጠራ ያለውን ቁርጠኝነት ያሳያሉ፣ በሶፍትዌራቸው ውስጥ አዳዲስ AI ባህሪያትን በማዋሃድ። የAcerSense መገልገያ አሁን የ"AI ዞን" ትርን ያካትታል፣ ለተለያዩ AI ማሻሻያዎች መዳረሻ ይሰጣል፣ ለምሳሌ PurifiedVoice፣ ይህም የበስተጀርባ ድምጽን ያስወግዳል፣ እና የተጣራ እይታ ይህም ከበስተጀርባ ብዥታ እና እይታ እርማት ጋር የስክሪን ገጽታን ያሻሽላል። እነዚህ ባህሪያት ለተሻሻለ አፈጻጸም ኢንቴል ኮር አልትራ ኤንፒዩን ይጠቀማሉ።

በማጠቃለያው በ2024 የAcer አዲሱ ላፕቶፕ አቅርቦቶች ለተጠቃሚዎች ኃይለኛ እና ሁለገብ አማራጮችን ይሰጣሉ። ጌምም ሆነ ተንቀሳቃሽነት፣ ፕሪዳተር ትሪቶን ኒዮ 16 እና ስዊፍት ጎ 14 የተጠቃሚዎችን ፍላጎቶች ለማሟላት ልዩ አፈጻጸም እና አቋራጭ ባህሪያትን ያቀርባሉ።