የ Acer Nitro ED270U P2bmiipx ጌም ሞኒተር፡ በጀት ተስማሚ ሃይል ሀውስ

ትኩረት ፣ ተጫዋቾች! በተመጣጣኝ ዋጋ ላለው የጨዋታ ማሳያ ገበያ ውስጥ ከሆንክ ከ Acer Nitro ED270U P2bmiipx ሌላ ተመልከት። በ145 ዶላር ብቻ ችርቻሮ የሚሸጥ ይህ ጥምዝ ባለ 27-ኢንች WQHD ፓነል መስረቅ ነው፣ እስከዛሬ ባለው ዝቅተኛ ዋጋ መሳጭ የጨዋታ ልምድን ይሰጣል።
የበጀት ተስማሚ የዋጋ መለያ እንዲያታልልዎት አይፍቀዱ - ይህ የጨዋታ ማሳያ የእርስዎን አጨዋወት ከፍ በሚያደርጉ ባህሪዎች የተሞላ ነው። በእሱ AMD FreeSync Premium ሰርተፍኬት፣ Acer Nitro ED270U ከፍተኛ ጥራት ያለው እና ከፍተኛ የማደስ ፍጥነት በተለዋዋጭ የማደስ ፍጥነት (VRR) ቴክኖሎጂ ዋስትና ይሰጣል። የ1440p ጥራት ከከፍተኛው የ170Hz የማደስ ፍጥነት ጋር ተደምሮ አስደናቂ እይታዎችን እና ለስላሳ ጨዋታን ያረጋግጣል።
ባለ 27-ኢንች VA ፓነል ከ1500R ኩርባ ጋር በማሳየት፣ Acer Nitro ED270U ስክሪኑን በዙሪያዎ በመጠቅለል በእውነት መሳጭ ተሞክሮ ይሰጣል። በ 1ms ምላሽ ጊዜ እና ከፍተኛው የ250 ኒት ብሩህነት ይህ ማሳያ ጥርት ያለ እና ደማቅ እይታዎችን ያቀርባል፣ ይህም ጨዋታዎችዎን ህያው ያደርጋል።
ምንም እንኳን በይፋ ከጂ-አስምር ጋር ተኳሃኝ ተብሎ የተዘረዘረ ባይሆንም የኒቪዲ ጂፒዩ ተጠቃሚዎች አሁንም ባህሪውን ለተመቻቸ የጨዋታ ልምድ ለማንቃት መሞከር ይችላሉ። ውጤቶቹ ሊለያዩ ቢችሉም፣ የFreeSync Premium እውቅና ማረጋገጫ ከሌሎች አማራጮች ጋር ሲወዳደር የተሻለ አፈጻጸምን ያረጋግጣል።
ከግንኙነት አንፃር Acer Nitro ED270U ከሁለት የኤችዲኤምአይ ወደቦች እና አንድ DisplayPort ጋር ተለዋዋጭነት ይሰጣል ይህም ብዙ መሳሪያዎችን በአንድ ጊዜ እንዲያገናኙ ያስችልዎታል። በተጨማሪም፣ የተቀናጁ ስፒከሮችን የመጠቀም ወይም የ 3.5ሚሜ መሰኪያውን ተጠቅመው የሚመርጡትን የድምጽ መለዋወጫዎችን የማገናኘት አማራጭ አለዎት።
የአእምሮ ሰላም ለመስጠት፣ Acer ጥራቱን እና ጥንካሬውን በማረጋገጥ ይህንን የጨዋታ ማሳያን በተወሰነ የ3-አመት ዋስትና ይደግፈዋል።
ስለ Acer Nitro ED270U P2bmiipx ጨዋታ ማሳያ የበለጠ ለማወቅ እና የግዢ አማራጮችን ለመፈለግ ፍላጎት ካሎት ለዝርዝር መረጃ ወደ የዋልማርት ምርት ገጽ ይሂዱ። በዚህ አስደናቂ ማሳያ ባንኩን ሳይሰብሩ የእርስዎን የጨዋታ ዝግጅት ያሻሽሉ።
በየጥ:
ጥ፡ የ Acer Nitro ED270U P2bmiipx ጨዋታ ማሳያ እድሳት መጠን ስንት ነው?
መ: ማሳያው ከፍተኛው የማደስ መጠን 170Hz ነው።
ጥ፡ የ Nvidia GPU ተጠቃሚዎች በዚህ ማሳያ ላይ G-Syncን ማንቃት ይችላሉ?
መ: በይፋ ከጂ-አስምር ጋር ተኳሃኝ ተብሎ ያልተዘረዘረ ቢሆንም የNvidi GPU ተጠቃሚዎች ባህሪውን ለማንቃት መሞከር ይችላሉ።
ጥ፡ ተቆጣጣሪው ምን አይነት የድምጽ አማራጮችን ይሰጣል?
መ: የ Acer Nitro ED270U P2bmiipx የተዋሃዱ ድምጽ ማጉያዎችን እና የ 3.5 ሚሜ ኦዲዮ መሰኪያ ለውጫዊ የኦዲዮ መለዋወጫዎች ያቀርባል።
ጥ፡ ለዚህ ማሳያ ያለው የዋስትና ሽፋን ምንድን ነው?
መ: ይህ የጨዋታ ማሳያ ከ Acer የተወሰነ የ3-አመት ዋስትና ጋር ነው የሚመጣው።