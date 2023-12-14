Acer አዲስ የጨዋታ LCD ማሳያዎችን በአስደናቂ ባህሪያት ያሳያል

Acer በቅርብ ጊዜ በጃፓን ውስጥ ሁለት ቆራጥ የሆኑ የጨዋታ LCD ማሳያዎችን ይፋ አድርጓል, ይህም ለተጫዋቾች ከፍተኛ የመስመር ላይ ቴክኖሎጂን ለማቅረብ ያላቸውን ቁርጠኝነት አሳይቷል. እነዚህ ማሳያዎች፣ XV275KP3biipruzx እና XV275UP3biiprx፣ ሁለቱም 27 ኢንች መጠናቸው እና የጨዋታ ልምዱን ለማሳደግ በሚያስደንቅ ባህሪያት የታጨቁ ናቸው።
የዝግጅቱ ኮከብ የ XV275KP3biipruzx ሞዴል መሆኑ አያጠያይቅም፣ በሚያስደንቅ 4K ጥራት የሚኩራራ እና Mini LED የኋላ ብርሃን ቴክኖሎጂን ይጠቀማል። በአይፒኤስ LCD ፓነል የታጠቀው የማደስ ፍጥነት 160Hz እና የመብረቅ ፈጣን ምላሽ ጊዜ 1ሚሴ ነው። ይህ ማለት ተጫዋቾች ያለ ምንም እንቅስቃሴ ብዥታ ለስላሳ እይታ እና እንከን የለሽ አጨዋወት መደሰት ይችላሉ።
ይህንን ማሳያ የሚለየው የ VESA DisplayHDR 1000 መስፈርትን በመከተል ከፍተኛ ጥራት ያለው ተለዋዋጭ ክልልን ማረጋገጥ ነው። በ576-ዞን አካባቢያዊ መደብዘዝ፣ XV275KP3biipruzx ጥልቅ ጥቁሮችን እና ደማቅ ቀለሞችን ያቀርባል፣ 99% የAdobeRGB የቀለም ጋሙትን ይሸፍናል። ከ2 ባነሰ የዴልታ ኢ እሴት የቀለም ትክክለኛነትን ማሳካት፣ ይህ ማሳያ በሚያስደንቅ ትክክለኛነት ምስሎችን ወደ ህይወት ያመጣል።
XV275KP3biipruzx እንዲሁም AMD FreeSync Premiumን ይደግፋል፣ የተመሳሰሉ ግራፊክሶችን በማቅረብ ስክሪን መቀደድ እና መንተባተብ ያስወግዳል። አስደናቂ 1.07 ቢሊዮን ቀለሞች የማሳየት አቅም ያለው ይህ ማሳያ የ1,000 cd/m2 ከፍተኛ ብሩህነት እና ተለዋዋጭ ንፅፅር 100 ሚሊዮን፡1 ያቀርባል። በአግድም እና በአቀባዊ በ178 ዲግሪዎች ሰፊ የመመልከቻ ማዕዘኖች ፣ XV275KP3biipruzx ተጫዋቾች በጭራሽ ዝርዝር እንዳያመልጥዎት ያረጋግጣል።
ከግንኙነት አንፃር ይህ ሞዴል ሁለት የኤችዲኤምአይ 2.1 ወደቦች፣ አንድ የዩኤስቢ አይነት-ሲ ከ90 ዋ ሃይል አቅርቦት ጋር የሚስማማ እና አንድ DisplayPort 1.4 ያካትታል። የሚስተካከለው መቆሚያ ከ -5 እስከ 25 ዲግሪ ማዘንበል፣ ከ -25 እስከ 25 ዲግሪ ማዞር፣ የምሰሶ አቅም እና የ150 ሚሜ ቁመት ማስተካከል ያስችላል። ስፋቱ 613.1ሚሜ፣ጥልቀቱ 267ሚሜ፣ቁመቱ 587ሚሜ እና 6.72ኪግ ይመዝናል፣ይህ ማሳያ ተግባራዊነትን እና ዘይቤን ያጣምራል።
XV275KP3biipruzx ትኩረትን ሲሰርቅ የXV275UP3biiprx ሞዴል ግን ሊታለፍ አይገባም። የ VA LCD ፓነልን ያቀርባል እና ትንሽ ከፍ ያለ የማደስ ፍጥነት 170Hz ይደግፋል፣ የምላሽ ጊዜ 2ms ነው። ልክ እንደ አቻው፣ የVESA DisplayHDR 1000 መስፈርትን ያከብራል እና AMD FreeSync Premiumን ይደግፋል፣ ለስላሳ እና መሳጭ የጨዋታ ተሞክሮዎችን ያቀርባል።
16.7 ሚሊዮን ቀለሞችን በመመካት፣ XV275UP3biiprx ልክ እንደ XV275KP3biiprx ብሩህነት፣ ተለዋዋጭ ንፅፅር እና የመመልከቻ ማዕዘኖች ያቀርባል። ሁለት HDMI 2.1 ወደቦች እና አንድ DisplayPort 1.4 ያካትታል, ይህም እንከን የለሽ ግንኙነትን ያረጋግጣል. የሚስተካከለው መቆሚያ ተመሳሳይ የመተጣጠፍ ችሎታ ይሰጣል, እና ክፍሉ በትንሹ በ 6.32 ኪ.ግ ይመዝናል.
በማጠቃለያው የ Acer አዲሱ የጨዋታ LCD ማሳያዎች በአፈፃፀም እና በንድፍ ውስጥ ያለውን ደረጃ ከፍ ያደርጋሉ. እጅግ በጣም ጥሩ በሆኑ ባህሪያት እና አስደናቂ መግለጫዎች እነዚህ ማሳያዎች ለአድናቂዎች እና ለባለሙያዎች የጨዋታ ልምድን እንደሚያሻሽሉ ቃል ገብተዋል።