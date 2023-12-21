የቫላሪስ የሰሜን ባህር ክሬን ቡም ወድቋል

እ.ኤ.አ. አደጋ እየጠበቀ ነው" የሮዋን ጎሪላ VII ክሬን መደርመስ ትርምስ ፈጥሯል፣ ፍርስራሽ በአቅራቢያው ያለን መርከብ በመጎዳቱ እና ቱቦው ተሰብሮ የሲሚንቶ ብናኝ ዳመና አወጣ። የቫላሪስ ንዑስ ክፍል የሆነው ሮዋን ድሪሊንግ (ዩኬ) ሊሚትድ፣ በጤና እና ደህንነት በሥራ ቦታ ወዘተ ህግ 130,000 ላይ ለሁለት ጥሰቶች ጥፋተኛ መሆኑን አምኗል።
ክስተቱ የተከሰተው በሶልቪክ አቅራቢ መርከብ ውስጥ ያሉ ሰራተኞች የተሳሳተ የውሃ ውስጥ ፓምፕ ለማግኘት በዝግጅት ላይ እያሉ ነው። የኤችኤስኢ ምርመራ እንዳመለከተው የክሬኑ ውድቀት በሮዋን ድሪሊንግ የመገደብ ማብሪያ / ማጥፊያውን ባለማረጋገጡ እና የክሬኑ ቡም ወደ መካኒካል ውድቀት እንዳይደርስ ለመከላከል ታስቦ የተዘጋጀ ነው። ከአራቱ ቡም ክፍሎች ውስጥ ሦስቱ ወደ ባህር ውስጥ ወድቀዋል ፣ እና የክሬኑ ረዳት መንጠቆ ፣ ኬብሎች ፣ ክፍሎች እና ፍርስራሾች በመርከቡ ወለል ላይ አረፉ።
ኤችኤስኢ በክሬኑ ካቢኔ ውስጥ ያሉ የደህንነት ዘዴዎች ተሽረዋል፣ ይህም ሳይታሰብ የቁጥጥር ስራዎችን ለመስራት ያስችላል። እነዚህን ችግሮች ለመፍታት ለሮዋን ቁፋሮ "የማሻሻያ ማስታወቂያ" ቀርቧል። ምርመራው ተገቢውን ጥበቃ ለማድረግ የክሬን ገደብ መቀየሪያዎችን የመንከባከብ እና የመሞከርን አስፈላጊነት አጉልቶ አሳይቷል።
በዚህ አጋጣሚ ከባድ ጉዳት የደረሰበት ወይም የተገደለ ሰው አለመኖሩ ዕድለኛ ነው። ይሁን እንጂ እንዲህ ያሉ አደጋዎችን ለመከላከል ጠንካራ የደህንነት አስተዳደር ሥርዓት መዘርጋት አስፈላጊ መሆኑን ለማስታወስ ያገለግላል. ቫላሪስ በጉዳዩ ላይ እስካሁን አስተያየት አልሰጠም.