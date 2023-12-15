የአውሮፓ የሮኬት ማስጀመሪያ ዘርፍ አዲስ መሰናክሎች ገጥሞታል፡ ቁልፍ ክፍሎች ጠፍተዋል እና ሙከራ ተቋረጠ

ለተቸገረው የአውሮፓ የማስወንጨፊያ ዘርፍ በተከሰቱት ተከታታይ መሰናክሎች የጣሊያን ቬጋ ሮኬት የመጨረሻ በረራ ወሳኝ ክፍሎች በመጥፋቱ ምክንያት ለሌላ ጊዜ መተላለፉን የአውሮፓ ስፔስ ኤጀንሲ (ESA) እንደገለፀው አዲሱ የአውሮፓው አሪያን 6 የመጨረሻው ሙከራ ተቋርጧል። እነዚህ መዘግየቶች የሚመጡት አውሮፓ በህዋ ፕሮግራሞቿ ውስጥ በርካታ እንቅፋቶችን ካጋጠማት በኋላ ነፃ የኅዋ መዳረሻን ወደ ነበረበት ለመመለስ ጥረቷን ስትቀጥል ነው።
የአሪያን 6 ሮኬት የላይኛው ደረጃ ሙከራ ተቋርጧል፣ ነገር ግን ኢዜአ በ2024 አጋማሽ ላይ የታቀደውን የመክፈቻ ጅምር ላይ ተጽዕኖ እንደማይኖረው አረጋግጧል። አሪያን 6 ተደጋጋሚ መዘግየቶች አጋጥመውታል፣ እና የሮኬቱ የቪጋ ሲ እትም የማስጀመሪያው ውድቀት ተከትሎ እንዲቆም ተደርጓል። ለዋናው የቪጋ ስሪት ጥቂት ጅምር ጅምር ሲቀረው፣ የመጨረሻው ማንሳት ከፀደይ 2024 እስከ ሴፕቴምበር ዘግይቷል።
የጎደሉት ክፍሎች ለቪጋ ሮኬት ሁለት ትላልቅ ደጋፊ ታንኮች ሆነው ተገኝተዋል። የኢዜአ ባለስልጣናት እንዳስታወቁት ታንኮቹ ተፈጭተው ጥቅም ላይ የማይውሉ ከቆሻሻ መጣያ ብረታ ጋር አብረው መገኘታቸውን ገልጸዋል። ምንም አይነት መለዋወጫ ታንኮች ስለሌለ እቅዱ ትንሽ ትላልቅ ታንኮችን ለቪጋ ሲ ሞዴል ማስተካከል ነው። ሆኖም የሙከራ ታንኮችን እንደገና ከመጠቀም ጋር ተያይዞ አንዳንድ አደጋዎች አሉ።
የጎደሉት ታንኮች እና የቆሻሻ መጣያ ስፍራ ውስጥ የገቡበት ምክንያት አሁንም እንቆቅልሽ ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ በጀርመን በላምፖልድሻዌን የሚገኘው የአሪያን 6 የከፍተኛ ደረጃ የጦፈ ተኩስ ሙከራ የተኩስ ሙከራው በተጀመረ ሁለት ደቂቃ ብቻ ተቋረጠ። አምራቹ, ArianeGroup, በአሁኑ ጊዜ የፅንስ መጨንገፍ ምክንያቶችን በማጣራት ላይ ነው.
እነዚህ መሰናክሎች ቢኖሩትም ኢዜአ ስለ ሮኬት ማስወንጨፊያ ፕሮግራሞቹ የወደፊት ተስፋ አለው። ባለፈው ወር በፈረንሳይ ጊያና በተሳካ ሁኔታ የተካሄደው የረዥም ተኩስ ሞተር ሙከራ ኢዜአ በ2024 የማስጀመሪያ መስኮትን ለመለየት አስችሎታል። የመጫኛ ሙከራው እንደታቀደው አርብ ለመቀጠል ተይዟል።
የአውሮፓ የጠፈር ሴክተር ፈተናዎችን መጋፈጡ ቀጥሏል፣ ነገር ግን በቁርጠኝነት እና ቀጣይ ጥረቶች፣ አውሮፓ በህዋ ምርምር ቦታዋን መልሳ ለማግኘት እና ነፃ የሕዋ ተደራሽነትን ለማስጠበቅ አቅዷል።