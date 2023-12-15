የጠፉ ክፍሎች እና ፈተናዎች ተቋርጠዋል፡ እንቅፋቶች የአውሮፓን የጠፈር ማስጀመሪያ ዘርፍ ቸነከሩ

ማጠቃለያ፡ የጣሊያን ቬጋ ሮኬት የመጨረሻው በረራ በመዘግየቱ ወሳኝ ክፍሎች በመጥፋቱ የአውሮፓ የጠፈር ማስወንጨፊያ ዘርፍ ፈተና ገጥሞታል፣ አዲሱ የአውሮፓ አሪያን 6 ሙከራ ግን ተቋርጧል። የጎደሉት የቪጋ ሮኬት ክፍሎች፣ ሁለት ትላልቅ ተንቀሳቃሾች ታንኮች ተፈጭተው እና ጥቅም ላይ የማይውሉ በቆሻሻ ማጠራቀሚያ ውስጥ በመገኘታቸው ባለሥልጣናቱ ለመጨረሻው ማንሳት ከቪጋ ሲ ሞዴል ትላልቅ ታንኮችን እንዲያመቻቹ አስገደዳቸው። ይህ በእንዲህ እንዳለ፣ በ6 አጋማሽ ላይ የመክፈቻው ጅምር ላይ ተጽእኖ ሊያሳድር ባይችልም፣ የአሪያን 2024 የከፍተኛ ደረጃ ፈተና የተኩስ ሙከራው በተጀመረ ሁለት ደቂቃ ብቻ በማቋረጥ ተጠናቀቀ። የአሪያን 6 እና የቪጋሲ ሮኬቶች ተደጋጋሚ መዘግየቶች እና ውድቀቶች ተከትሎ ይህ ተከታታይ የአውሮፓ መሰናክሎች ራሱን የቻለ የኅዋ መዳረሻን ለመመለስ እየተካሄደ ያለውን ትግል አጉልቶ ያሳያል።
በሚገርም ሁኔታ ለጣሊያን ቪጋ ሮኬት ወሳኝ የሆኑ ክፍሎች በምስጢር ጠፍተዋል፣ ይህም በመጨረሻው በረራው ላይ መዘግየት ፈጠረ። በቆሻሻ ማጠራቀሚያ ውስጥ በተሰባበረ እና ጥቅም ላይ ሊውል በማይችል የቆሻሻ ማጠራቀሚያ ውስጥ የተገኙት የጠፉት ተንከባካቢ ታንኮች ለአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ (ESA) ትልቅ ፈተና ፈጥረዋል። ምንም አይነት መለዋወጫ ማግኘት ባለመቻሉ ኢዜአ ትንሽ ትላልቅ ታንኮችን ከቅርቡ የቪጋ ሲ ሞዴል ለመቀየር ወስኗል። የኢዜአ የትራንስፖርት ዳይሬክተር ቶኒ ቶከር-ኒልሰን እንዳረጋገጡት የጎደሉት ታንኮች አልተሰረቁም ነገርግን እንዴት በቆሻሻ መጣያ ውስጥ እንደደረሱ ምንም አይነት ማብራሪያ አልነበራቸውም።
በተለየ ማስታወሻ፣ በአውሮፓ አዲሱ አሪያን 6 ሮኬት የላይኛው ደረጃ ላይ የተደረገው ሙከራ ያልተጠበቀ መሰናክል ገጠመው። የተኩስ ሙከራው በተጠናቀቀ ሁለት ደቂቃ ብቻ ፈተናው በድንገት ተቋረጠ። ምንም እንኳን የፅንስ መጨንገፍ ምክንያቶች በአሁኑ ጊዜ በአምራቹ አሪያን ግሩፕ እየተተነተኑ ቢሆንም፣ ኢኤስኤ በ6 አጋማሽ ላይ Ariane 2024 ለመጀመር የታቀደውን እንደማይዘገይ ተስፋ አድርጓል።
በአውሮፓ የጠፈር ማስወንጨፊያ ዘርፍ ያጋጠሙት ተከታታይ መሰናክሎች ክልሉ ነፃ የኅዋ መዳረሻን መልሶ ለማግኘት እያጋጠመው ያለውን ፈተና ያሳያል። በአሪያን 6 እና በቪጋ ሲ ሮኬቶች ተደጋጋሚ መዘግየቶች እና ውድቀቶች፣ የአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲዎች በፕሮግራሞቻቸው ውስጥ አስተማማኝነት እና ቅልጥፍናን እንዲመልሱ ግፊት እየተደረገባቸው ነው። እነዚህ መሰናክሎች እንዳሉ ሆኖ ኢዜአ እነዚህን መሰናክሎች በመቅረፍ ያቀዱትን ተልዕኮ በተሳካ ሁኔታ ለማስጀመር በትኩረት እየሰራ ነው።