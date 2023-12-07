በተለዋዋጭ የኤኮኖሚ የአየር ንብረት ውስጥ የባለሀብቶች ተግዳሮቶች እና እድሎች

ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የዋጋ ንረት እና የወለድ ምጣኔ ለባለሀብቶች ስጋት ምንጭ ሆነዋል። የኮቪድ-19 ወረርሽኝ መከሰት በአለም አቀፍ ኢኮኖሚ ላይ ትልቅ ለውጥ አምጥቷል፣ ይህም የዋጋ ንረት እንዲጨምር እና በመቀጠልም በዓለም አቀፍ ደረጃ በማዕከላዊ ባንኮች የወለድ ምጣኔ እንዲጨምር አድርጓል። ነገር ግን፣ አሁን ያለው ገጽታ የዋጋ ንረት እየወደቀ በመምጣቱ የወለድ ምጣኔው ከፍተኛ ሆኖ ሳለ ባለሀብቶች ለፋይናንስ እቅድ የተሻለው አቀራረብ ግራ እንዲጋቡ አድርጓል።
በኤጄ ቤል የግል ፋይናንስ ኃላፊ የሆኑት ላውራ ሱተር፣ መዋዕለ ንዋይ ለማፍሰስ በሚያስፈልግበት ጊዜ ብዝሃነትን፣ የንብረት መስፋፋትን እና የአደጋ መቻቻልን የመቆጣጠርን አስፈላጊነት ያጎላል። ከፍ ያለ የወለድ ተመኖች በቁጠባ ላይ አጓጊ ተመላሾችን ሊሰጡ ቢችሉም፣ ሱተር የወለድ መጠኖችን ከፍ ለማድረግ የባንክ ሂሳቦችን ማንቀሳቀስን የመሳሰሉ ነገሮችን ግምት ውስጥ ማስገባት አስፈላጊ መሆኑን አፅንዖት ይሰጣል። ይህ ሂደት በቅርብ ጊዜ ውስጥ ይበልጥ የተሳለጠ ሆኗል. በተጨማሪም፣ ባለሀብቶች በረጅም ጊዜ ኢንቨስትመንቶች መካከል ያለውን ሚዛን የመጠበቅ እና በጥሬ ገንዘብ የመቆጠብ ችግር አለባቸው።
በ Hargreaves Lansdown የኢንቨስትመንት ትንተና እና ምርምር ኃላፊ ኤማ ዋል ኢንቬስት ማድረግ ረዘም ያለ የጊዜ ገደብ ውስጥ ከጥሬ ገንዘብ የበለጠ የመሆን አዝማሚያ እንዳለው ይጠቁማሉ። የታሪክ መረጃ እንደሚያመለክተው ኢንቬስት ማድረግ በ 30 ዓመት አድማስ ውስጥ ገንዘብን በጥሬ ገንዘብ ከመተው በሁለት እጥፍ ይበልጣል። በሌላ በኩል የአጭር ጊዜ ቁጠባ የፋይናንስ ግቦችን ለማሳካት ጠቃሚ ሊሆን ይችላል። በ Nutmeg የሀብት አገልግሎት ኃላፊ የሆኑት ክሌር ኤክሌይ፣ ሳያውቁ ቁጠባዎችን ለመሰብሰብ መደበኛ የቀጥታ ዴቢት ወደ ቁጠባ ሒሳቦች ማቀናበር ይመክራል።
ኢንቨስት ማድረግ ግን ከራሱ ተግዳሮቶች ጋር በተለይም አደጋን በተመለከተ ይመጣል። ወረርሽኙ በተከሰተበት ወቅት የሜም አክሲዮኖች ብቅ ማለት እና cryptocurrency ንዋይ ለብዙ ወጣት ባለሀብቶች ከፍተኛ ኪሳራ አስከትሏል። ዎል ከፍተኛ ተጋላጭነት ያላቸው ኢንቨስትመንቶች የረጅም ጊዜ እይታ ላላቸው እና ለኢንቨስትመንት ፖርትፎሊዮዎቻቸው በመደበኛነት አስተዋፅኦ ማድረግ ለሚችሉ ግለሰቦች ይበልጥ ተስማሚ እንደሆኑ ይመክራል። ኤክስሊ እንደተናገረው ባለሀብቶች ዕድሜያቸው ምንም ይሁን ምን፣ ወረርሽኙ ከተከሰተበት ጊዜ ጀምሮ ዝቅተኛ ተጋላጭ ኢንቨስትመንቶችን በማዘንበል የረጅም ጊዜ አስተሳሰብ ምርጫን እና የአጭር ጊዜ ተለዋዋጭነትን መቀበልን ያሳያል።
የተመረጠው የኢንቨስትመንት ስትራቴጂ ምንም ይሁን ምን፣ የኢንቨስትመንት ዋና መርሆችን ማስታወስ አስፈላጊ ነው። ብዝሃነት፣ የንብረት መስፋፋት እና የአደጋ መቻቻልን መገምገም ሁሉንም የኢንቨስትመንት ውሳኔዎች መምራት አለበት። ሁሉም ግለሰቦች ባህላዊ የገንዘብ ምክሮችን መከተል ስለማይችሉ ሰዎች ቅድሚያ የሚሰጧቸውን ነገሮች በፋይናንሳዊ ግቦቻቸው ላይ መወሰን አለባቸው. እንደ ዕዳ መክፈል፣ ለንብረት መቆጠብ፣ ለጡረታ መዋጮ ማድረግ እና የአደጋ ጊዜ ፈንድ መገንባት ባሉ የተለያዩ የፋይናንስ ግዴታዎች መካከል ያለውን ሚዛን ለመጠበቅ ወሳኝ ነው። ግባቸውን በመረዳት፣ ሁለቱንም የአጭር እና የረጅም ጊዜ አላማዎችን በማስታወስ ስለ ቁጠባ እና ኢንቬስትመንት በመረጃ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ ሊወስኑ ይችላሉ።
በመጨረሻም፣ ግላዊ ሁኔታዎችን እና የወደፊት ምኞቶችን ያገናዘበ አጠቃላይ አቀራረብ ባለሀብቶች ተግዳሮቶችን እንዲቆጣጠሩ እና በየጊዜው በሚለዋወጠው የኢኮኖሚ ሁኔታ ውስጥ የቀረቡትን እድሎች በተሻለ መንገድ እንዲጠቀሙ ይረዳቸዋል።