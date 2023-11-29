አስደናቂ ግኝት፡ የሚያስተጋባ ፕላኔቶች ያለው የኮከብ ስርዓት የዝግመተ ለውጥ እይታን ይሰጣል

ከመሬት 100 የብርሃን አመታት ርቆ የሚገኘው አስደናቂ የኮከብ ስርዓት የአለም የስነ ፈለክ ተመራማሪዎችን ቀልብ ስቧል። ኔቸር በተሰኘው ጆርናል ላይ በቅርቡ በወጣ ጥናት ተመራማሪዎች ስድስት ፕላኔቶች በብሩህ ኮከብ ዙሪያ መገኘታቸውን ይፋ አድርገዋል። ይህን ስርዓት በእውነት ልዩ የሚያደርገው ስድስቱም ፕላኔቶች ለመጀመሪያ ጊዜ ሲፈጠሩ የመጀመሪያውን አወቃቀራቸውን በማንፀባረቅ ወደ ፍፁም ድምፅ መቆለፋቸው ነው።
የምሕዋር ሬዞናንስ የሚከሰቱት የበርካታ ፕላኔቶች ምህዋሮች በኮከብ ዙሪያ ሲመሳሰሉ ሲሆን ይህም ማለት አንድ ፕላኔት አንድን ምህዋር ለመጨረስ የሚፈጀው ጊዜ ሌላ ፕላኔት ኮከቡን በተወሰነ ቁጥር ለመክበብ ከሚወስደው ጊዜ ጋር ይዛመዳል ማለት ነው። ይህ ክስተት ፍኖተ ሐሊብ ውስጥ እጅግ በጣም አልፎ አልፎ ነው፣ ከፕላኔታዊ ሥርዓቶች 1 በመቶው ብቻ እንዲህ ያለውን ስምምነት ያሳያል።
አሁን ያለው እምነት የፕላኔቶች ምህዋሮች ብዙውን ጊዜ በስበት ኃይል ይስተጓጎላሉ፣ ለምሳሌ ከሌሎች ከዋክብት ጋር መስተጋብር ወይም ግዙፍ የፕላኔቶች ምስረታ። እነዚህ ረብሻዎች ምህዋርን ወደ ትርምስ ይልካሉ፣ ይህም የዝግመተ ለውጥን ፍለጋ አስቸጋሪ ያደርገዋል። ነገር ግን፣ በዚህ አዲስ በተገኘው የኮከብ ስርዓት፣ ፕላኔቶች ተመሳሳይነታቸውን በመጠበቅ ዕድሎችን ተቃውመዋል። እንደ መሪ ተመራማሪ ራፋኤል ሉክ ከሆነ ስርዓቱ “ከ1 በመቶው 1 በመቶውን” ይወክላል።
የዚህን ያልተለመደ ሥርዓት ውስብስብ ሁኔታ ለመረዳት የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች የናሳን Transiting Exoplanet Survey Satellite እና የአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲን ባህሪን የሚያሳዩ ኤክስፖፕላኔት ሳተላይትን ጨምሮ ከተለያዩ ቴሌስኮፖች የተገኘው መረጃ ላይ ተመርኩዘው ነበር። እነዚህ ምልከታዎች የፕላኔቶችን ምህዋር የሚያስተጋባ ተፈጥሮን የሚያረጋግጡ ብቻ ሳይሆን በወር አበባቸው መካከል ስላለው ግንኙነት አስፈላጊ ግንዛቤዎችን ሰጥተዋል።
በስርአቱ ውስጥ ያሉት ፕላኔቶች ከምድር ይበልጣሉ ነገር ግን ከኔፕቱን ያነሱ ናቸው, ይህም የጋራ የሰማይ አካላት ያደርጋቸዋል. የኮከቡ ቅርበት ወደ ምድር ያለው ቅርበት ቀጣይነት ያለው ክትትል እንዲኖር ያስችላል፣ ይህም ለቀጣይ ጥናት ልዩ እድል ይሰጣል። ሳይንቲስቶች ከተጨማሪ መረጃ ጋር የፕላኔቶችን ብዛት፣ መጠን እና ስብጥር፣ ውስጣዊ እና ከባቢ አየርን ጨምሮ ለመወሰን ተስፋ ያደርጋሉ። እንዲህ ያለው መረጃ ሕይወትን ሊይዙ ስለሚችሉ ፕላኔቶች ያለንን ግንዛቤ ያሳድጋል እና ስለ ራሳችን ሥርዓተ ፀሐይ አርክቴክቸር ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ዶ/ር ሉክ በትክክል እንደተናገሩት፣ “ያልተዳሰሰውን ሥርዓት በማጥናት፣ ብዙዎች ለምን እንዳልሠሩ ብዙ መማር እንችላለን።” ይህ አስደናቂ ግኝት የኤክሶፕላኔቶችን አፈጣጠር እና ዝግመተ ለውጥ ፍንጭ የሚሰጥ ብቻ ሳይሆን በኮስሞስ ውስጥ ላሉት የሰማይ አካላት ውስብስብ ዳንስ ያለንን አድናቆት ያጎለብታል።
በየጥ
የምሕዋር ሬዞናንስ ምንድን ነው?
የምህዋር ሬዞናንስ በኮከብ ዙሪያ የበርካታ ፕላኔቶች ምህዋር መመሳሰልን ያመለክታል። አንድ ፕላኔት አንድን ምህዋር ለመጨረስ የሚፈጀው ጊዜ ሌላ ፕላኔት ኮከቡን በተወሰነ ቁጥር ለመክበብ ከሚፈጀው ጊዜ ጋር ይዛመዳል ማለት ነው።
የምሕዋር ሬዞናንስ ምን ያህል ብርቅ ነው?
የምህዋር ድምፅ ፍኖተ ሐሊብ ውስጥ ያልተለመደ ክስተት ነው። የፕላኔቶች ስርዓቶች 1 በመቶው ብቻ ይህንን የተቀናጀ የምሕዋር አሰላለፍ ያሳያሉ።
ለምንድን ነው የፕላኔቶች ምህዋር ብዙውን ጊዜ የሚስተጓጎለው?
የፕላኔቶች ምህዋር በተለያዩ የስበት ሃይሎች ሊታወክ ይችላል፣ ለምሳሌ ከሌሎች ከዋክብት ጋር መቀራረብ፣ ግዙፍ ፕላኔቶች መፈጠር ወይም ከጠፈር ነገሮች የሚመጡ ጉልህ ተፅእኖዎች። እነዚህ መስተጓጎሎች ለመከታተል እና ለመረዳት ፈታኝ ወደሆኑ ምስቅልቅል ምህዋር ይመራሉ ።
ይህ የከዋክብት ሥርዓት ከራሳችን ሥርዓተ ፀሐይ በምን ይለያል?
እንደ ሥርዓተ ፀሐይ፣ የምሕዋር ሬዞናንስ በሕይወት የተረፈ አይመስልም፣ ይህ አዲስ የተገኘው የኮከብ ሥርዓት የፕላኔቶችን ምህዋሮች አንድነት ጠብቆታል። ይህን ሥርዓት ማጥናት ሳይንቲስቶች አብዛኞቹ የፕላኔቶች ሥርዓቶች የምሕዋር ሬዞናንስ የማያሳዩበትን ምክንያቶች ለማወቅ ያስችላቸዋል።