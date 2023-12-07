የዱር አራዊት ፎቶግራፊ ሃይል፡ የዓለማችንን ውበት እና ተፅእኖ ማንሳት

የሚማርክ ምስል፣ የተፈጥሮ ዓለማችንን ምንነት በመቅረጽ ወይም የሰው ልጅ በአካባቢያቸው ላይ የሚያደርሰውን አስከፊ ተጽእኖ በማጋለጥ አስደናቂ ታሪክ የመናገር ችሎታ አለው። ይህ የዱር አራዊት ፎቶግራፍ ኃይል ነው, እና አሁን በዓለም ዙሪያ ያሉ አድናቂዎች ለዓመቱ የሰዎች ምርጫ ሽልማት የዱር አራዊት ፎቶግራፍ አንሺ ድምፃቸውን የመስጠት ዕድል አግኝተዋል.
በለንደን የተፈጥሮ ታሪክ ሙዚየም አዘጋጅነት እና በአለም አቀፍ የዳኞች ቡድን የተደገፈው የተከበረው ውድድር ለህዝቡ ከ25 ልዩ ምስሎች መካከል የሚወዱትን የሚመርጡበትን ክፍል ይከፍታል። እነዚህ ምስሎች ከ50,000 የተለያዩ አገሮች ከተቀበሉ ወደ 95 የሚጠጉ ግቤቶች በጥንቃቄ ተመርጠዋል።
አስደናቂ ከሆኑት አማራጮች መካከል እንደ ተሳሳሚ የሚመስሉ ጥንዶች፣ የዋልታ ድብ በበረዶ ላይ በሰላም ያረፈ፣ እና በሚያብረቀርቅ ሀይቅ ውስጥ ቀጥ ያለ ግሪዝ ድብ ያሉ የተፈጥሮን ድንቅ ነገሮች የሚያሳዩ ምስሎች ይገኙበታል። እነዚህ ፎቶግራፎች ወደ ፕላኔታችን ያልተነኩ ማዕዘኖች ያጓጉዙናል, ይህም የንጹህ ውበቷን ያስታውሰናል.
ይሁን እንጂ ምርጫው በሰው ልጅ ላይ ያለውን አሉታዊ ተጽእኖ ብርሃን የሚያሳዩ ምስሎችንም ያካትታል. አዴሊ ፔንግዊን ወደ ንጉሠ ነገሥት ፔንግዊን እና ጫጩቱ ሲቃረብ የስነ-ምህዳሩ ሚዛን ሚዛን ያስታውሰናል ፣ አስደናቂው ምስል ደግሞ የእነዚህን ግርማ ሞገስ የተላበሱ ፍጥረታት ችግር የሚያመለክት መጥፋት ላይ ካሉት ትልልቅ ድመቶች ፀጉር የተሠራ ልብስ ነው። ሌሎች ፎቶግራፎች አንድ ወጣት ቀበሮ በሎንዶን ከሚጥለቀለቀው የቆሻሻ መጣያ ውስጥ ሲወጣ እና አንድ ወንድ ዝሆን በቆሻሻ ክምር ውስጥ ሲያልፍ የሚያሳይ ሲሆን ይህም ድርጊታችን የሚያስከትለውን መዘዝ የሚያሳይ ነው።
ለሕዝብ ምርጫ ሽልማት አሁን በኦንላይን እስከ ጥር 31 ክፍት ነው። አሸናፊው ምስል በየካቲት ወር ይፋ ይሆናል እና በመስመር ላይም ሆነ በአካል በተፈጥሮ ታሪክ ሙዚየም ይታያል።
የዱር አራዊት ፎቶግራፍ የዓለማችንን ውበት ብቻ ሳይሆን ግንዛቤን ለማሳደግ እና እርምጃዎችን ለማነሳሳት እንደ ኃይለኛ መሳሪያ ያገለግላል. በእነዚህ ፎቶግራፎች አማካኝነት የአካባቢያችንን ደካማነት እና ለወደፊት ትውልዶች የመጠበቅን አስፈላጊነት ጠለቅ ያለ ግንዛቤ ማግኘት እንችላለን. ድምፃችሁ ተሰምቶ ለሚያስተጋባው ምስል፣ የተፈጥሮን ግርማ የሚያከብርም ይሁን አስቸኳይ የለውጥ ፍላጎትን ያጎላል።