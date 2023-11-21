አዲስ የክፍያ ስምምነት የSpotify ስልታዊ አሰራርን ያሳያል

በሚያስደንቅ ሁኔታ፣ የሙዚቃ ዥረት ዥረቱ Spotify ልዩ እና ጠቃሚ አጋርነት ከGoogle ጋር ለአንድሮይድ-ተኮር ክፍያዎች አረጋግጧል። በቅርብ ጊዜ በEpic v. Google ሙከራ ላይ በተሰጠው ምስክርነት መሰረት፣ ተጠቃሚዎች በራሱ የክፍያ ስርዓት የደንበኝነት ምዝገባዎችን ለመግዛት ሲመርጡ Spotify 0 በመቶ ኮሚሽን የሚከፍልበትን ስምምነት ለመደራደር ችሏል። ነገር ግን፣ ተጠቃሚዎች ጎግልን እንደ የክፍያ ማቀናበሪያቸው ከመረጡ፣ Spotify የሚከፍለው አነስተኛ 4 በመቶ ኮሚሽን ብቻ ነው።
ይህ ስምምነት ከ Google መደበኛ የ15 በመቶ ክፍያ በእጅጉ ያፈነገጠ ነው፣ይህም ሁሉም ገንቢዎች ለተመሳሳይ ተመኖች ተገዢ ናቸው የሚለውን ሀሳብ ይሞግታል። ጎግል ከሌሎች አፕሊኬሽኖች ጋር የበለጠ ምቹ ውሎችን ከሚፈልጉ ጋር ድርድርን ሊያደናቅፍ እንደሚችል በመግለጽ የዚህን ዝግጅት ዝርዝሮች በሚስጥር ለማስቀመጥ መጀመሪያ ላይ ቢሞክርም አሁን በሙከራው ወቅት ተገልጧል።
በ2022 የጀመረው የጎግል ተጠቃሚ ምርጫ ማስከፈያ ፕሮግራም ገንቢዎች የራሳቸውን የክፍያ ስርዓት የሚጠቀሙ ከሆነ የፕሌይ ስቶርን ኮሚሽን በ4 በመቶ አካባቢ ይቀንሳል ይህም ክፍያውን ወደ 11 በመቶ ገደማ ዝቅ ያደርገዋል። ነገር ግን፣ ይህ ዝግጅት ብዙ ጊዜ ለገንቢዎች ከትንሽ እስከ ምንም ትክክለኛ የወጪ ቁጠባ ይሰጣል፣ ምክንያቱም ከክፍያ ሂደት ጋር ለተያያዙ ወጪዎች ተጠያቂ ናቸው። ጎግል በፕሮግራሙ የሚሰጠውን ተለዋዋጭነት አፅንዖት ቢሰጥም፣ የወጪ ቁጠባው ቀደም ሲል ከታመነው ያነሰ ይመስላል።
ይህን “ከዚህ በፊት ታይቶ የማያውቅ” እና ተስማምቶ የተሰራ ስምምነትን ለማረጋገጥ የSpotify አስደናቂ ተወዳጅነት ወሳኝ ሚና ተጫውቷል። ፍርድ ቤት ቀርበው ምስክርነታቸውን የሰጡት የጉግል አለም አቀፍ አጋርነት ሃላፊ ዶን ሃሪሰን በፕለይ አገልግሎቶች እና በዋና አገልግሎቶች ላይ ያለው የSpotify ትክክለኛ ተግባር የተጠቃሚዎችን የአንድሮይድ ስልኮች ምርጫ ቀጣይነት ለማረጋገጥ ወሳኝ መሆኑን በመግለጽ ስምምነቱን አረጋግጠዋል። ከዚህ የክፍያ ዝግጅት ጎን ለጎን ሁለቱም Spotify እና Google ለሽርክና ስኬት ያላቸውን የጋራ ኢንቨስትመንት በማሳየት እያንዳንዳቸው 50 ሚሊዮን ዶላር ለስኬት ፈንድ ሰጥተዋል።
በሌሎች የዋጋ ተመኖች ተጠቃሚ የሆኑ ሌሎች ገንቢዎች ስም ይፋ ባይሆንም፣ ጎግል ለኔትፍሊክስ 10 በመቶ ቅናሽ ያለው ቅናሽ እንዳቀረበ ተገለጸ - ይህ አቅርቦት በዥረት ዥረቱ ውድቅ ተደርጓል። በመሆኑም ኔትፍሊክስ በአንድሮይድ ላይ የውስጠ-መተግበሪያ ግዢ አማራጭን አያቀርብም እና ለGoogle መተግበሪያው ለማሰራጨት ምንም አይነት ክፍያ አይከፍልም።
ይህ የSpotify የቅርብ ጊዜ እርምጃ የክፍያ ግዴታዎቹን ለመቆጣጠር ያለውን ንቁ አካሄድ ከማሳየትም በተጨማሪ የመተግበሪያ መደብር ኢኮኖሚክስን ውስብስብ ገጽታ ያሳያል። የክፍያ ሸክሙን በከፍተኛ ሁኔታ የሚቀንስ ስምምነትን በማረጋገጥ፣ Spotify በኮሚሽን ክፍያዎች ላይ በመተግበሪያ ገንቢዎች እና በቴክኖሎጂ ግዙፍ ኩባንያዎች መካከል በሚካሄደው ጦርነት ውስጥ እራሱን አስተዋይ ተጫዋች አድርጎ አስቀምጧል።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
1. በGoogle የቀረበው የተጠቃሚ ምርጫ የክፍያ መጠየቂያ ፕሮግራም ምንድነው?
የጎግል ተጠቃሚ ምርጫ የክፍያ መጠየቂያ ፕሮግራም መተግበሪያ ገንቢዎች የራሳቸውን የክፍያ ስርዓት እንዲጠቀሙ ያስችላቸዋል፣ ይህም በGoogle ፕሌይ ስቶር የሚከፈለውን የኮሚሽን ክፍያ ይቀንሳል። በተለምዶ ይህ ፕሮግራም ከመደበኛው 4 በመቶ ክፍያ 15 በመቶውን ይላጫል፣ ይህም ወደ 11 በመቶ ገደማ ዝቅ ያደርገዋል። ነገር ግን፣ ገንቢዎች አሁንም ለክፍያ ማቀናበሪያ ወጪዎች ተጠያቂ መሆናቸውን ልብ ማለት ያስፈልጋል፣ ይህም ማንኛውንም ወጪ ሊቆጥብ ይችላል።
2. Spotify ከGoogle ጋር የበለጠ ምቹ የክፍያ ውሎችን እንዴት ሊያረጋግጥ ቻለ?
የ Spotify ጉልህ ተወዳጅነት እና የአንድሮይድ ስልክ ሽያጭ ላይ ያለው ተጽእኖ ከGoogle ጋር ባለው ልዩ የክፍያ አደረጃጀት ድርድር ውስጥ ወሳኝ ሚና ተጫውቷል። ይህ Spotify ለGoogle ስነ-ምህዳር ያለውን ስልታዊ እሴት አጉልቶ ያሳያል። Spotify በራሱ ስርዓት ለተሰሩ የደንበኝነት ምዝገባዎች 0 በመቶ ኮሚሽን የሚከፍልበትን ውል በማቅረብ እና ተጠቃሚዎች ጎግልን እንደ የክፍያ ማቀናበሪያቸው ከመረጡ 4 በመቶው ብቻ ሁለቱም ወገኖች የሚጠቅም ስምምነት አግኝተዋል።
3. ሌሎች ገንቢዎች ከGoogle ተመሳሳይ ህክምና አግኝተዋል?
ጎግል ሌሎች ገንቢዎች የበለጠ ለጋስ ተመኖችን እንዳረጋገጡ ቢያውቅም፣ እነዚህን ወገኖች ከመሰየም ተቆጥቧል። በሙከራው ወቅት ጎግል ለኔትፍሊክስ 10 በመቶ ቅናሽ ያለው ዋጋ ማቅረቡን እና የስርጭት መድረክ ውድቅ እንዳደረገ ታውቋል። በዚህ ምክንያት ኔትፍሊክስ በአንድሮይድ ላይ የውስጠ-መተግበሪያ ግዢ አማራጭን አያቀርብም እና ለGoogle መተግበሪያውን ለማሰራጨት ምንም ክፍያ አይከፍልም።