ትኩስ ስቴክ ላይ መውሰድ፡ የጨው አፈ ታሪክን ማጥፋት

ምግብ ሰሪዎች ከረዥም ጊዜ በፊት ያምኑ ነበር ፍጹም የተቀመመ ስቴክ ቁልፉ ከመቅረቡ በፊት በብዛት ጨው ነው. ሆኖም፣ የፊዚክስ ሊቅ ጆርጅ ቬኪኒስ አዲስ አመለካከት ይህንን የተለመደ ጥበብ ይፈታተነዋል። በከፍተኛ የሴራሚክስ እና ውህዶች ስራው የሚታወቀው ቬኪኒስ በቅርብ መጽሃፉ ስለ ምግብ ማብሰል ሳይንስ በጥልቀት ገብቷል። ከታዋቂ እምነት በተቃራኒ ስቴክን ከመጥበስዎ በፊት ማይክሮዌቭ ማድረግ ለጣፋጭ እና ለስላሳ ውጤት ምስጢር እንደሆነ ይጠቁማል።
በቅርቡ ከቅጽበታዊ ጂኒየስ ፖድካስት ጋር በተደረገ ቃለ ምልልስ ቬኪኒስ ለዚህ ያልተለመደ የምግብ አሰራር ዘዴ ለምን እንደሚሟገት ገልጿል። እሱ እንደሚለው፣ ስጋውን ከመጠበሱ በፊት ጨው ማድረጉ ጎጂ ውጤት አለው። ጨው ከስጋው ውስጥ ውሃን የሚያወጣ የኦስሞቲክ ችሎታ አለው ፣ ይህም የበለጠ ጠንካራ እና ብዙም የማይጣፍጥ ሸካራነት ያስከትላል። ስጋው ከመብሰሉ በፊት ስቴክን ማይክሮዌቭ በማድረግ፣ ስጋው እርጥበቱን ይይዛል፣ ይህም የበለጠ ጭማቂ እና የበለጠ ለስላሳ ንክሻ ያረጋግጣል።
ይህ አመለካከት ለብዙዎች አስገራሚ ሊሆን ቢችልም, ቬኪኒስ ከማብሰያው በፊት ስቴክ ወደ ክፍል የሙቀት መጠን እንዲደርስ መፍቀድ አስፈላጊ መሆኑን ያጎላል. ይህ እርምጃ ምግብ ማብሰል እንኳን ያረጋግጣል እና ስጋው ጠንካራ እንዳይሆን ይከላከላል. ስቴክን ማይክሮዌቭ በማድረግ የመጀመርያው የማሞቅ ሂደት የተፋጠነ ሲሆን ይህም ከቅዝቃዜ ወደ ክፍል ሙቀት የሚደረገውን ሽግግር ያፋጥናል.
ተቺዎች ስቴክን ማይክሮዌቭ ማድረግ ጣዕሙን ሊያበላሽ ወይም ያልተስተካከለ የስጋ ቁራጭ ሊያስከትል ይችላል ብለው ይከራከራሉ። ይሁን እንጂ ቬኪኒስ ባደረገው ግኝቶች ላይ ቆሟል, ትክክለኛ የወቅቱ እና የመቁረጫ ዘዴዎች በማይክሮዌቭ ሂደት ውስጥ ያሉትን ጥቃቅን ጉድለቶች ማመጣጠን እንደሚችሉ በመግለጽ. በተጨማሪም ፣ የሚፈለገውን የድጋፍ ደረጃ ለመድረስ በተለያዩ ማይክሮዌቭ የኃይል ደረጃዎች እና ቆይታዎች መሞከርን ይጠቁማል።
በየጥ:
ጥ: - ስቴክውን ከመጥበስዎ በፊት ማይክሮዌቭ ማድረግ በእርግጥ አስፈላጊ ነው?
መ: እንደ የፊዚክስ ሊቅ ጆርጅ ቬኪኒስ ገለጻ ከሆነ ስቴክን ከመጥበስዎ በፊት ማይክሮዌቭ ማድረግ ለስላሳነት እና ጭማቂነት ይሻሻላል. ይሁን እንጂ የባህላዊ የምግብ አዘገጃጀት ዘዴዎች በተገቢው ቅመማ ቅመም እና ማፍሰሻ ዘዴዎች አሁንም ጥሩ ውጤት ያስገኛሉ.
ጥ፡- ማይክሮዌቭንግ የስቴክን ጣዕም ይነካ ይሆን?
መ: አንዳንዶች ማይክሮዌቭ በጣዕም ላይ ስላለው ተጽእኖ ሊጨነቁ ቢችሉም, ቬኪኒስ በተገቢው ማጣፈጫ እና ማሽተት, ማንኛውንም ጣዕም መቀነስ ሊቀንስ እንደሚችል ያረጋግጣል.
ጥ: - ስቴክ ማይክሮዌቭ ውስጥ ምን ያህል ጊዜ መሆን አለበት?
መ: ትክክለኛው የማይክሮዌቭ ቆይታ የሚወሰነው በስቴክ ውፍረት እና በሚፈለገው ዝግጁነት ላይ ነው። ትክክለኛውን ውጤት ለማግኘት በተለያዩ የኃይል ደረጃዎች እና ቆይታዎች ለመሞከር ይመከራል.