አዲስ የሪልሜ መሣሪያ ገጽታዎች-አስደሳች ዝርዝሮች እና ዝርዝሮች!

የሞዴል ኮድ RMX3890 ያለው አዲስ የሪልሜ መሣሪያ በቅርብ ጊዜ በኤፍሲሲ ላይ ታይቷል ፣ ይህም ለመጪው የስማርትፎን መስመር መጠባበቅን የበለጠ አበረታቷል። ይህ መሳሪያ በEEC እና በኢንዶኔዢያ TKDN የእውቅና ማረጋገጫ ድህረ ገጾች ላይ ታይቷል፣ ይህም በቅርቡ መድረሱን ያጠናክራል። ተጨባጭ ዝርዝሮች ገና በይፋ ሊረጋገጡ ባይችሉም፣ የወጣው መረጃ የቴክኖሎጂ አድናቂዎችን በደስታ እንዲጮህ ለማድረግ በቂ ነው።
እንደ FCC ዝርዝር የሪልሜ ስማርትፎን መጠን 164.6 ሚሜ × 75.4 × 7.59 ሚሜ እና 185 ግራም ይመዝናል ። 2ጂ፣ 3ጂ፣ 4ጂ፣ 5ጂ፣ ብሉቱዝ፣ ባለሁለት ባንድ ዋይፋይ፣ ጂፒኤስ እና ኤንኤፍሲ ጨምሮ በርካታ የግንኙነት አማራጮችን ይደግፋል። በተለይም ስማርት ስልኮቹ ቤኢዱ፣ ጋሊልዮ፣ ግሎናስ እና ጂፒኤስ የተባሉ አራት የአሰሳ ሲስተሞችን እንደሚይዝ ይጠበቃል።
የመካከለኛው ክልል 4ጂ ስማርትፎን ቢሆንም፣ ሪልሜ ይፋዊ ማስታወቂያ እስካልሰጠ ድረስ የመጨረሻ መደምደሚያ ላይ መድረስ አንችልም። ስለዚህ፣ ለአሁን፣ ይህ መሳሪያ ለእኛ ምን እንዳዘጋጀ በተሻለ ለመረዳት ለበለጠ መረጃ በጉጉት እንጠብቃለን።
የሪልሜ መጪ የስማርትፎን አሰላለፍ በቴክ ማህበረሰብ ውስጥ ትልቅ ጩኸት እያስገኘ ነው። በጣም ከሚጠበቁት ልቀቶች አንዱ በቻይና ከምሽቱ 5 ሰአት ላይ ነገ ሊጀመር የተዘጋጀው Realme GT2 Pro ነው። ይህ ስማርትፎን በ Dolby Vision HDR ውስጥ የቴሌፎን ቪዲዮ ቀረጻን ለመደገፍ የመጀመሪያው ለመሆን ሞገዶችን እየፈጠረ ነው። በተጨማሪም፣ የ Sony LYTIA ዳሳሽ፣ የBOE ማሳያ እስከ 3000 ኒት ብሩህነት እና Snapdragon 8 Gen 3 መንጋጋ የሚወርድ 24 ጊባ ራም ጨምሮ አስደናቂ ዝርዝሮችን እንደሚኮራ ይጠበቃል።
ከሪልሜ ጂቲ5 ፕሮ በተጨማሪ በስራው ላይ ያለው ሌላው አስደሳች ስልክ ሪልሜ ሲ65 5ጂ ሲሆን በታህሳስ ወር መጀመሪያ ላይ እንደሚጀምር እየተነገረ ነው። ከ4ጂቢ እስከ 8ጂቢ RAM እና ከ64ጂቢ እስከ 128ጂቢ ማከማቻ ድረስ በበርካታ አወቃቀሮች እንደሚገኝ ይጠበቃል። ይህ መሳሪያ በሁለት ማራኪ የቀለም አማራጮች ማለትም ጥቁር ሐምራዊ እና አረንጓዴ ሊመጣ ይችላል።
እነዚህን አዳዲስ የሪልሜ ስማርትፎኖች በጉጉት ስንጠብቅ አንድ ነገር እርግጠኛ ነው፡ የምርት ስሙ ድንበሮችን መግፋቱን እና ገበያውን በአዳዲስ አቅርቦቶች መማረክን ይቀጥላል። በሪልሜ አስደሳች ሰልፍ ላይ ለበለጠ ዝመናዎች ይከታተሉ!
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
1. Realme RMX3890 ምን የግንኙነት አማራጮችን ይደግፋል?
Realme RMX3890 2G፣ 3G፣ 4G፣ 5G፣ Bluetooth፣ Dual-Band WiFi፣ GPS እና NFCን ይደግፋል ተብሎ ይጠበቃል።
2. Realme GT5 Pro መቼ ሊጀመር ነው?
Realme GT5 Pro ነገ በቻይና ከምሽቱ 2፡XNUMX ላይ ይጀምራል።
3. የ Realme GT5 Pro ልዩ ባህሪ ምንድነው?
Realme GT5 Pro በ Dolby Vision HDR ውስጥ የቴሌፎን ቪዲዮ ቀረጻን ለመደገፍ የመጀመሪያው ስማርትፎን ለመሆን ጩኸትን እየፈጠረ ነው።
4. Realme C65 5G በየትኛው ቀለሞች ውስጥ ይገኛል?
Realme C65 5G በጨለማ ሐምራዊ እና አረንጓዴ ቀለም አማራጮች ውስጥ ይመጣል ተብሎ ይጠበቃል።
5. ከሪልሜ መጪ የስማርትፎን አሰላለፍ ምን እንጠብቅ?
የሪልሜ መጪ የስማርትፎን አሰላለፍ የምርት ስምን ድንበር የመግፋት ባህል በመጠበቅ አዳዲስ ባህሪያትን፣ አስደናቂ ዝርዝሮችን እና አስደሳች የንድፍ አማራጮችን እንደሚያቀርብ ቃል ገብቷል።