ሰው በእግር መራመድ እና ማክሮሮንትሪን በመከታተል የማይታመን ክብደት መቀነስ እና የሰውነት ግንባታ ስኬትን አግኝቷል።

ኬን ጆንስ የተባለ የቴክሳስ ነዋሪ ያልተለመደ ስራ አከናውኗል፡ ከ150 ኪሎ ግራም በላይ አጥቶ የሰውነት ግንባታ ውድድርን የማሸነፍ የህይወት ዘመኑን ግቡን ማሳካት ችሏል፡ ይህ ሁሉ ምስጋና ይግባውና በእግሩ ለመራመድ እና ማክሮ ንጥረ ነገሮችን ለመከታተል ባለው ቁርጠኝነት ነው። እ.ኤ.አ. በ2015 ጡረታ የወጣው ጆንስ በዓመታት ውስጥ ቀስ በቀስ ክብደት ከጨመረ በኋላ ለውጥ ለማድረግ እና ወደ ቀድሞው ሁኔታ ለመመለስ ወስኗል።
ጆንስ የአካል ብቃት ጉዞውን በቀላል የእግር ጉዞ ጀምሯል፣ ወደ ጥልቅ ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎች ለመጥለቅ ገና ቅርጽ እንዳልነበረው በመገንዘብ። ከአንድ ዓመት ተኩል መደበኛ የእግር ጉዞ በኋላ እና አመጋገቡን በቅርበት ከተከታተለ በኋላ ጆንስ ቀድሞውኑ ወደ 80 ኪሎ ግራም አፈሰሰ። ምርምር ጤናን እና የአካል ብቃትን ለማሻሻል እንደ ውጤታማ መንገድ መራመድን ይደግፋል በተለይም ለጀማሪዎች።
ጆንስ እድገቱን እንደቀጠለ፣ ከአሰልጣኝ መመሪያ ፈለገ እና ስለ አመጋገብ የበለጠ ተማረ። አሰልጣኙ ማይ ፋይትነስፓል ከተሰኘው መተግበሪያ ጋር አስተዋወቀው፣ ይህም የምግብ ልማዶቹን ማክሮ ንጥረ ነገሮችን በመከታተል እንዲያስተካክል ረድቶታል። ጆንስ በአሰልጣኙ በተቀመጡት እለታዊ ኢላማዎች ላይ በማተኮር ወደ ግቦቹ መንገድ እየሄደ የተለያዩ ምግቦችን የመመገብ ነፃነት ነበረው። ጆንስ በየቀኑ ጠዋት ክብደቱን እና ምግቡን እየመዘገበ በማክሮ አኒተሪየቱን መከታተል የእለት ተእለት ስራው አካል ሆነ።
ጆንስ አሁን እንደ የተፈጨ ቱርክ፣ ቲላፒያ፣ ኦትሜል እና የኦቾሎኒ ቅቤ ያሉ ምግቦችን የሚያጠቃልል የእለት ምግብ ይከተላል። በቀን 2,100 ካሎሪዎችን ይበላል፣ በግምት 215 ግራም ፕሮቲን፣ 165 ግራም ካርቦሃይድሬት እና 52 ግራም ስብ ስብርባል። በሳምንት ሁለት ጊዜ ከፍ ያለ የካርቦሃይድሬት ቀን ይደሰታል, ይህም በፓንኬኮች ውስጥ እንዲገባ ያስችለዋል. MyFitnessPal ን በመጠቀም ምግቦቹን መከታተል ቀላል ስለሚያደርግ ጆንስ የአመጋገቡን ቀላልነት እና ወጥነት ያደንቃል።
የኬን ጆንስ አስደናቂ ለውጥ ጤንነታቸውን እና የአካል ብቃትን ለማሻሻል ለሚፈልጉ ሁሉ እንደ ማበረታቻ ሆኖ ያገለግላል። ጆንስ መደበኛ የእግር ጉዞን እና ማክሮ ኤለመንቶችን በመከታተል ከፍተኛ ክብደት መቀነስ ብቻ ሳይሆን የሰውነት ግንባታ ግቦቹ ላይ ደርሷል። የእሱ ታሪክ ወደ ጤናማ የአኗኗር ዘይቤ ትንሽ ዘላቂ እርምጃዎችን የመውሰድን አስፈላጊነት ያጎላል።