አዲስ ርዕስ፡ ከገመድ አልባ የእንፋሎት ብረት ጋር ያለ ልፋት ብረትን ይምረጡ

ማጠቃለያ፡ የገመድ አልባው የእንፋሎት ብረትን ምቾት እና ቅልጥፍናን እወቅ፣ በአጭር ጊዜ ውስጥ እጅግ በጣም ጥሩ የማሽን ውጤቶችን የሚሰጥ እና ለመጠቀም በሚገርም ሁኔታ ቀላል ነው። በገመድ አልባ ንድፉ፣ ብረት በሚስሉበት ጊዜ የመንቀሳቀስ ነፃነት ሊደሰቱ ይችላሉ። በአንድ የሙቀት ማስተካከያ የተገጠመለት ይህ ብረት ሁሉንም አይነት ጨርቆች በፍጥነት ማለስለስ ይችላል። የእንፋሎት መጨመር ባህሪ, እስከ 210 ግ / ደቂቃ ይደርሳል, በጣም ግትር የሆኑ ሽክርክሪቶች እንኳን እንደሚጠፉ ያረጋግጣል. የ 3-ጊዜ የጽዳት ተግባሩ ለረጅም ጊዜ የሚቆይ አፈፃፀም እና ደስታን ያረጋግጣል።
አዲስ ርዕስ፡ የመጨረሻው የድመት ሃቨን - ግዙፉ የድመት ዛፍ
ማጠቃለያ፡ የድመትህን ህልም ከግዙፉ የድመት ዛፍ ጋር እውን አድርግ፣ ለጸጉር ጓደኛህ ሁለት መደበቂያ ቦታዎችን በማቅረብ። ድመቶች ምቹ እና የተዘጉ ቦታዎችን ይወዳሉ, ስለዚህ ይህንን ቦታ ለመተኛት ምቹ ሆነው ያገኙታል. ይህ የድመት ዛፍ ለእርስዎ እና ለቤት እንስሳትዎ የደህንነት ስሜትን ይሰጣል, ይህም የአእምሮ ሰላምን ያረጋግጣል.
አዲስ ርዕስ፡ ከመንገድ 96 ጨዋታ ጋር ጀብደኛ ጉዞ ጀምር
ማጠቃለያ፡ አጓጊ ገፀ-ባህሪያትን የሚያገኙበት እና እርስ በርስ የተያያዙ ታሪኮችን እና ሚስጥሮችን በየጊዜው በሚለዋወጥ ጀብዱ ውስጥ በሚያገኙበት በመንገድ 96 ጨዋታ እራስዎን በሚያስደስት የመንገድ ጉዞ ውስጥ ያስገቡ። ውሳኔዎችዎ የጉዞዎን ሂደት ሊለውጡ፣ በሚያገኟቸው ሰዎች ላይ ተጽእኖ ሊያሳድሩ እና ምናልባትም ዓለምን ሊለውጡ ይችላሉ!
አዲስ ርዕስ፡ በWi-Fi የስለላ ካሜራ ደህንነትን ያሻሽሉ።
ማጠቃለያ፡ እንደተገናኙ ይቆዩ እና በተንቀሳቃሽ ስልክ መተግበሪያዎ በኩል ከየትኛውም ቦታ ሆነው ጎብኝዎችን እንዲያዩ፣ እንዲሰሙ እና እንዲያናግሩ በመፍቀድ ቤትዎን በWi-Fi የስለላ ካሜራ ይጠብቁ። ይህ ካሜራ የሰው እንቅስቃሴ ሲገኝ የቪዲዮ ማሳወቂያዎችን ወደ ስልክዎ የሚልክ የተመቻቸ PIR ዳሳሽ ስላለው አንድ አስፈላጊ ጊዜ እንዳያመልጥዎት በጭራሽ አይጨነቁ። ለተጨማሪ የአእምሮ ሰላም ወራሪዎችን ይከታተሉ እና እያንዳንዱን እርምጃ ይመዝግቡ።
አዲስ ርዕስ፡ የድመት ንፅህናን በአዲስ የድመት ቆሻሻ አብዮት።
ማጠቃለያ፡ ንፁህ ቤት ይኑሩ እና ድመትዎ በላዩ ላይ ሲዘል ቆሻሻ ወደ ትሪው ውስጥ እንዲወድቅ የሚያስችል የተጣራ ንጣፍ በማሳየት የድመትዎን ደስታ በአዲስ የድመት ሊተር ያረጋግጡ። ይህ ንድፍ በቤትዎ ውስጥ የቆሻሻ መጣያ ክትትልን ይቀንሳል እና የውስጥዎን እንከን የለሽ ያደርገዋል። የተነሱት ጠርዞች እና የተዘጉ የታችኛው ክፍል ቆሻሻ ወይም ሽንት ወደ ወለሉ ላይ እንዳይፈስ ይከላከላሉ, ይህም በተለይ ድመትዎ መቆፈር የሚወድ ከሆነ ጠቃሚ ያደርገዋል. በዚህ ብልሃተኛ መፍትሄ የተመሰቃቀለ ቆሻሻ ሳጥኖችን ይሰናበቱ።
አዲስ ርዕስ፡ በአስደናቂው Moulinex Air Fryer ላይ የ39% ቅናሽ ያግኙ!
ማጠቃለያ፡በMoulinex Air Fryer ላይ ያለውን አስደናቂ የ39% ቅናሽ እንዳያመልጥዎ። በዚህ ፈጠራ ባለው የኩሽና ዕቃ አማካኝነት ጤናማ እና ጣፋጭ በሆነ የተጠበሰ ምግብ ይደሰቱ። በዚህ ድንቅ ቅናሽ ለስብ ምግቦች ይሰናበቱ እና ጤናማ የምግብ አሰራር ዘዴን ይቀበሉ።