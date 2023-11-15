አዲስ ጨዋታ ከMMO የቀድሞ ወታደሮች አላማ የተጫዋች መስተጋብር እና ባለቤትነትን ለመቀየር ነው።

ከ EverQuest የመጀመሪያ አዘጋጆች አንዱ የሆነው ጄፍሪ በትለርን ጨምሮ ልምድ ያላቸው የኤምኤምኦ አርበኞች ቡድን በአሁኑ ጊዜ አቫሎን የሚባል ታላቅ የመስመር ላይ ጨዋታ በማዘጋጀት ላይ ነው። ፕሮጀክቱ በርካታ ቅንብሮችን እና ዘውጎችን ለመዘርጋት ብቻ ሳይሆን የተጫዋች መስተጋብርን እና የገጸ-ባህሪን መፍጠርን ለማሻሻል ቆራጥ የሆነ AI ቴክኖሎጂን ይጠቀማል። በተጨማሪም የብሎክቼይን መሰል ማረጋገጫን በመተግበር የንብረት ባለቤትነት ጽንሰ-ሀሳብን ለመለወጥ ያለመ ነው።
እንደ ዎርልድ ኦፍ ዋርክራፍት፣ የስራ ጥሪ፣ ኤልደን ሪንግ እና ዲያብሎ ባሉ ታዋቂ አርእስቶች ላይ የሰሩት ልምድ ያላቸውን ገንቢዎች ባካተተ ቡድን፣ አቫሎን በጨዋታ ኢንደስትሪ ውስጥ ከፍተኛ ትኩረትን አግኝቷል። የጨዋታው ልዩ ባህሪ በተለያዩ መቼቶች እና ዘውጎች መካከል ያለችግር የመሸጋገር ችሎታው ተጫዋቾቹ ለልዩ አፈ ታሪክ እና ለትልቅ ትረካ አስተዋፅዖ እንዲያደርጉ ማስቻል ነው።
ከትዕይንቱ በስተጀርባ አቫሎን የገጸ ባህሪ መፍጠር እና መስተጋብርን ለማመቻቸት የላቀ AI መሳሪያዎችን ይጠቀማል። ለምሳሌ፣ ብዙ የተጫዋች ያልሆኑ ገጸ-ባህሪያትን (NPC) ሞዴሎችን ማፍራት የሚችል ኃይለኛ የሥርዓት ትውልድ ሥርዓት የሆነውን Popul8 መሣሪያን ይጠቀማል። ከዚህም በላይ፣ Inworld AI ለኤንፒሲዎች የተቀናጀ ChatGPT ሆኖ ያገለግላል፣ ንግግሮችን በማፍለቅ እና በገንቢ ጥያቄዎች ላይ ተመስርተው የተለየ ስብዕና ያላቸው ገጸ ባህሪያት።
የቲሸር ተጎታችውን ሲመለከት አቫሎን የተለመደ የኤምኤምኦ ተሞክሮ ሊመስል ይችላል፣ ከቅዠት ሰይፍ ጫወታ እስከ ሳይ-ፋይ ሜች ውጊያዎች ባሉ አስገራሚ የውጊያ ቅደም ተከተሎች የተሞላ። ነገር ግን፣ ጠጋ ብሎ መመርመር ሲምስ የሚመስሉ የቤት ግንባታ እና የከተማ ግንባታ አካላትን ያሳያል፣ ይህም በተጫዋቾች የሚመራ እድገት ሊኖር እንደሚችል ፍንጭ ይሰጣል።
ምናልባትም በጣም አስገራሚው የአቫሎን ገጽታ ምናባዊ ኢኮኖሚን እና “ዲጂታል ሉዓላዊነትን” በመተግበር ላይ ነው። ተጫዋቾቹ በተለያዩ ጨዋታዎች እና መድረኮች መካከል ማስተላለፍ የሚችሉበት ተጨማሪ ባህሪ በጨዋታው ውስጥ ንብረቶችን እና ዓለሞችን የባለቤትነት ችሎታ ይኖራቸዋል። ይህ የባለቤትነት ሽግግር በአቫሎን የተረጋገጠው በብሎክቼይን ቴክኖሎጂ በመጠቀም ለተጫዋቾች የዲጂታል ንብረቶችን አስተማማኝ እና ሊረጋገጥ የሚችል መንገድ በማቅረብ ነው።
የሜታቨርስ መገንባት እና የብሎክቼይን ቴክኖሎጂን የማዋሃድ ሀሳብ ትልቅ ቢመስልም እንደዚህ ያሉትን ግቦች በጥርጣሬ መቅረብ አስፈላጊ ነው። ቢሆንም፣ የአቫሎን ልማት ቡድን ተጫዋቾች የጨዋታውን አለም እንደፍላጎታቸው እንዲቀርጹ የሚያስችል ልምድ ለማቅረብ ቆርጧል። አቫሎን ካለፉት ሙከራዎች ውድቀቶች በላይ ከፍ ብሎ እና እኛ እንደምናውቀው የኤምኤምኦ ዘውግ አብዮት ሊፈጥር እንደቻለ ጊዜ ብቻ ይነግረናል።
በየጥ
ጥ፡ አቫሎን ምንድን ነው?
አቫሎን በMMO የቀድሞ ወታደሮች ቡድን እየተገነባ ያለ መጪ የመስመር ላይ ጨዋታ ነው። ተጫዋቾቹ የተለያዩ ዘውጎችን እና መቼቶችን የሚሸፍን ተለዋዋጭ እና መሳጭ የጨዋታ ልምድን ለማቅረብ ያለመ ሲሆን ይህም ለጨዋታው መሻሻል ታሪክ እና ትረካ አስተዋፅዖ እንዲያበረክቱ ያስችላቸዋል።
ጥ: አቫሎን የ AI ቴክኖሎጂን እንዴት ይጠቀማል?
አቫሎን በጨዋታው ውስጥ የገጸ ባህሪ መፍጠርን እና መስተጋብርን ለማሻሻል እንደ Popul8፣ የሥርዓት ትውልድ ገጸ-ባህሪ መፍጠሪያ መሣሪያ እና Inworld AI የተዋሃደ ChatGPT ያሉ የ AI መሳሪያዎችን ይጠቀማል። እነዚህ በ AI የሚነዱ ስርዓቶች በገንቢ ጥያቄዎች ላይ የተመሰረቱ የተለያዩ የNPC ሞዴሎችን፣ ንግግሮችን እና ስብዕናዎችን ያመነጫሉ።
ጥ፡ አቫሎን ከሌሎች ኤምኤምኦዎች የሚለየው ምንድን ነው?
አቫሎን ምናባዊ ኢኮኖሚን እና “ዲጂታል ሉዓላዊነትን” በማካተት ራሱን ይለያል። አቫሎን የብሎክቼይን ቴክኖሎጂን በመጠቀም የማረጋገጫ ስርዓት ስላላቸው ተጫዋቾች በተለያዩ ጨዋታዎች እና መድረኮች መካከል የማስተላለፍ ተጨማሪ ባህሪ በጨዋታው ውስጥ ያሉ ንብረቶችን እና ዓለሞችን በባለቤትነት የመያዝ ችሎታ አላቸው።
ጥ፡ አቫሎን የተጫዋች መስተጋብርን ለመቀየር አላማ ያለው እንዴት ነው?
አቫሎን ተጫዋቾች የጨዋታውን አለም እንደፍላጎታቸው እንዲቀርፁ ለማስቻል ነው። በተጫዋች-ተኮር እድገት እና ንብረቶችን በባለቤትነት የመያዝ እና የማዛወር ችሎታ, ተጫዋቾች ለዳበረ ትረካ በንቃት አስተዋፅኦ ማድረግ እና አጠቃላይ የጨዋታ ልምድን ሊቀርጹ ይችላሉ።