ፌድ ከሚጠበቁት ልዩነት መካከል ለወለድ ተመን ውሳኔ ያዘጋጃል።

በዓለም ዙሪያ ያሉ የማዕከላዊ ባንኮች ፖሊሲ አውጪዎች ለቀጣይ የወለድ ተመን ውሳኔዎች በዝግጅት ላይ ናቸው፣ አብዛኛዎቹ ተመኖች እንዲቆዩ ይጠበቃል። ይሁን እንጂ የኖርዌይ ማዕከላዊ ባንክ በታህሳስ ወር የመበደር ወጪን ከፍ ሊያደርግ እንደሚችል አስጠንቅቋል. ባለሀብቶች የዋጋ ግሽበቱ በአስርት አመታት ውስጥ ከነበረበት ከፍተኛ ደረጃ እየቀነሰ በመምጣቱ በሚመጣው አመት ውስጥ ሊኖሩ ስለሚችሉ የዋጋ ቅነሳዎች ፍንጭ ለማግኘት የባንኮቹን መግለጫዎች በጉጉት እየጠበቁ ነው።
ገበያው እና የፌዴራል ሪዘርቭ በወለድ ተመኖች አቅጣጫ ላይ የተለያዩ አስተያየቶች ያላቸው ይመስላሉ። ገበያው በ2024 ተከታታይ የወለድ ምጣኔ እንደሚቀንስ እየገመተ ቢሆንም፣ የፌደራል ሪዘርቭ ሊቀመንበሩ ጀሮም ፓውል ፖሊሲው መቼ ሊቀልል እንደሚችል መገመት ጊዜው ያለፈበት መሆኑን በመግለጽ በአስተያየታቸው ላይ ጥንቃቄ አድርገዋል። ፖዌል በተጨማሪም ፖሊሲ በአሁኑ ጊዜ "ወደ ገዳቢ ክልል በሚገባ" መሆኑን አፅንዖት ሰጥቷል, በጣም ብዙ ወይም በጣም ትንሽ የማድረግ አደጋ ሚዛናዊ መሆኑን ይጠቁማል.
በገበያ የሚጠበቁ እና በፖዌል መግለጫዎች መካከል ያለው ልዩነት ስለ ፌዴሬሽኑ ተዓማኒነት ጥያቄዎችን አስከትሏል. የሊቨርሞር ፓርትነርስ ሄጅ ፈንድ ዋና ኢንቬስትመንት ኦፊሰር ዴቪድ ኑሀውዘር ይህንን አጉልተው ሲገልጹ፣ “‘አደጋ ላይ’ ለሚያስከትለው ትልቁ አደጋ ፌዴሬሽኑ ገበያው እንደሚያደርገው የሚናገረውን አለማድረግ ነው።
ምንም እንኳን አንዳንድ ነጋዴዎች በሚቀጥለው ዓመት መጋቢት ወር መጀመሪያ ላይ በ 25 የመሠረት ነጥብ ላይ ዋጋ እየጨመሩ ቢሆንም የገበያ ተሳታፊዎች ፌዴሬሽኑ አሁን ባለው ደረጃ ላይ ያለውን ዋጋ እንዲጠብቅ በከፍተኛ ሁኔታ ይጠብቃሉ። ይሁን እንጂ ባለሀብቶች የወደፊት የወለድ ተመን ለውጦችን ፍጥነት እና መጠን በተመለከተ ከፌዴሬሽኑ ግልጽነት ጉድለት መዘጋጀት እንዳለባቸው ባለሙያዎች ያስጠነቅቃሉ.
ይህ በእንዲህ እንዳለ የአውሮፓ ማዕከላዊ ባንክን (ኢ.ሲ.ቢ.) ጨምሮ በሌሎች ክልሎች የሚገኙ ዋና ዋና ባንኮች የፖሊሲ መግለጫቸውን በቅርቡ ያሳውቃሉ ተብሎ ይጠበቃል። በ2024 በተለይም የዩሮ ዞን የዋጋ ግሽበት ወደ ዝቅተኛው ደረጃ ዝቅ ሲል በXNUMX ባለሃብቶች የECB ስብሰባን በቅርበት ይከታተላሉ።
በአጠቃላይ፣ በማዕከላዊ ባንኮች እና በገበያው መካከል ያለው የሚጠበቀው ልዩነት በባለሀብቶች መካከል እርግጠኛ አለመሆንን ፈጥሯል። ማዕከላዊ ባንኮች ውሳኔዎቻቸውን በሚወስኑበት ጊዜ, ጥያቄው ይቀራል-በመጨረሻ ለወለድ ማስተካከያዎች ትንበያዎች በትክክል የሚረጋገጡት ማን ነው?