ላቫ ቱቦዎች፡ ለጨረቃ እና ለማርስ መሰረቶች የተደበቀ እምቅ አቅም

የላቫ ቱቦዎች እና ክፍሎች በጨረቃ እና በማርስ ላይ ወደፊት ሊፈጠሩ ለሚችሉ መሰረቶች ትኩረት የሚስብ ነጥብ ሆነዋል። እነዚህ የተፈጥሮ ቅርፆች ከጨረር፣ ከከፍተኛ የአየር ሙቀት፣ አልፎ ተርፎም የሜትሮይት ተጽዕኖዎችን ለመከላከል ጠቃሚ ጥበቃ ይሰጣሉ። እነዚህን ከመሬት በታች ያሉ አወቃቀሮችን ማሰስ ከመሬት በላይ ለሰው ልጅ ቅኝ ግዛት የሚሆኑ እድሎች አለምን ሊከፍት ይችላል።
ከታዋቂ እምነት በተቃራኒ እሳተ ገሞራዎች በፕላኔታችን ላይ የእሳተ ገሞራ እንቅስቃሴ ዋና ምንጭ አይደሉም። እውነተኛው ድርጊት የሚከናወነው ከመሬት በታች፣ በማግማ ክፍሎች መልክ ነው። እነዚህ ክፍሎች የማግማ፣ አመድ እና ጋዞች ቅልቅል ይይዛሉ፣ ይህም በመጨረሻ ወደ ፕላኔቷ ወይም ወደ ጨረቃ ገጽ ላይ ይወጣል። ይሁን እንጂ ከእይታ የተደበቀው ነገር በዚህ የእሳተ ገሞራ እንቅስቃሴ የተፈጠረው ውስብስብ የላቫ ቱቦዎች እና ክፍሎች መረብ ነው።
የላቫ ቱቦዎች በመሠረቱ በፈሳሽ አለት እንቅስቃሴ የተፈጠሩ ዋሻዎች ናቸው። አንዳንድ ጊዜ, ላቫው ይደርቃል, ባዶ ዋሻዎችን ወይም ቱቦዎችን ይተዋል. በጊዜ ሂደት, የሰማይ ብርሃን በመባል የሚታወቀው የጣሪያው የፈራረሰ ክፍል ለእነዚህ የከርሰ ምድር ሕንፃዎች ምቹ መዳረሻን ሊሰጥ ይችላል. የላቫ ቱቦዎች መኖር በጨረቃ ላይ በደንብ ተመዝግቧል እና የጨረቃ አሳሾችን ፍላጎት አነሳስቷል።
ግን ጨረቃ ብቻ አይደለችም የላቫ ቱቦዎችን የምትኮራ። በናሳ ማርስ ሪኮንኔስንስ ኦርቢተር (MRO) የተነሳው የቅርብ ጊዜ ምስል በማርስ ላይ በሄፋስተስ ፎሳ ክልል ውስጥ የላቫ ቱቦ መኖሩን ያሳያል። Hephaestus Fossae በአቅራቢያው ከሚገኘው ኢሊሲየም የእሳተ ገሞራ ማእከል ጋር የተገናኘ ውስብስብ የሰርጦች እና የውሃ ገንዳዎች ስርዓት ነው። ከተፅእኖ ክስተት የተነሳ ቅልጥ ውሃ ለዚህ አስደናቂ የመሬት ገጽታ ምስረታ ሚና ተጫውቷል ተብሎ ይታመናል።
የላቫ ቱቦዎችን እንደ የወደፊት የሰው መኖሪያ የመጠቀም እድሉ በጣም ትልቅ ነው. ለምሳሌ ማርስ ከምድር በጣም የከፋ የጨረር ጨረር አጋጥሟታል፣ ይህም ጥቅጥቅ ያለ የላይ ድንጋይ ጥሩ ጋሻ እንዲሆን አድርጎታል። በማርስ ላይ ያለው ከፍተኛ የሙቀት መጠን ከ20°C እስከ -152°C የሚለዋወጠው የላቫ ቱቦ መከላከያ አካባቢም ሊቀንስ ይችላል።
የአሁኑ የማርስ ተልእኮዎች ያለፈውን ወይም የአሁን የህይወት ምልክቶችን ፍለጋ ላይ ያተኮሩ ቢሆንም፣ የላቫ ቱቦዎችን ማሰስ ለወደፊቱ አሳማኝ ተስፋ ነው። ቻይና የጨረቃ ላቫ ቱቦዎችን ለመመርመር እና በአንዱ ውስጥ መሰረት ለመመስረት ማቀዷን አስቀድማ ገልጻለች። ይህ የአቅኚነት ሥራ በማርስ ላይ ለሚደረገው ተመሳሳይ ጥረት መንገድ ሊከፍት ይችላል።
በ Hephaestus Fossae ክልል ውስጥ ያለው የላቫ ቱቦ ለምርመራ ልዩ እድል ይሰጣል. ከመሬት ርቆ የተረጋጉ የረጅም ጊዜ መሠረቶችን የመገንባት አዋጭነት ለመመርመር እንደ ጥሩ መነሻ ሆኖ ሊያገለግል ይችላል። የግኝት ጉዟችንን ስንቀጥል፣ ላቫ ቱቦዎች የፕላኔታችን ጎረቤቶቻችንን ድብቅ አቅም ለመክፈት ቁልፉን ይይዛሉ።
በየጥ
ጥ: የላቫ ቱቦዎች ምንድን ናቸው?
መ፡ ላቫ ቱቦዎች በፈሳሽ አለት እንቅስቃሴ የሚፈጠሩ የተፈጥሮ ዋሻዎች ወይም ዋሻዎች ናቸው፣በተለምዶ በእሳተ ገሞራ እንቅስቃሴ የሚፈጠሩ።
ጥ: ለምንድነው የላቫ ቱቦዎች ለጨረቃ እና ለማርስ መሰረት ይቆጠራሉ?
መ፡ የላቫ ቱቦዎች ከጨረር፣ ከከፍተኛ የአየር ሙቀት እና ከሜትሮይት ተጽእኖዎች ይከላከላሉ፣ ይህም ለወደፊቱ የሰው ልጅ መኖሪያ ሊሆኑ የሚችሉ ቦታዎች ያደርጋቸዋል።
ጥ: - በማርስ ላይ በሄፋስተስ ፎሴ ክልል ውስጥ ያለው የላቫ ቱቦ ጠቀሜታ ምንድነው?
መ: በ Hephaestus Fossae የተገኘው የላቫ ቱቦ በጥልቅ አሰሳ እና በማርስ ላይ የተረጋጋ መሰረትን ለመፍጠር እድል ይሰጣል።
ጥ፡ ላቫ ቱቦዎችን ለማሰስ ቀጣይነት ያላቸው ተልእኮዎች አሉ?
መ፡ አሁን ያሉት በማርስ ላይ የሚደረጉ ተልእኮዎች በዋነኝነት የሚያተኩሩት የህይወት ምልክቶችን ፍለጋ ላይ ቢሆንም፣ ቻይና የጨረቃ ላቫ ቱቦዎችን ለመመርመር እቅዷን ገልጻለች፣ ይህም ወደፊት ሊደረጉ የሚችሉትን የማርስ ተልእኮዎች መድረክ አዘጋጅታለች።