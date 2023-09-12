የ9/11 ትሩፋት ላይ ማሰላሰል፡- የጠፉትን ማክበር እና የደረሰበትን አደጋ ማስታወስ

በሴፕቴምበር 11፣ በመላው ሀገሪቱ ያሉ አሜሪካውያን በ2001 በዚህ ቀን የተከሰቱትን አስከፊ ክስተቶች ለማስታወስ ቆም ብለው ነበር። በታላቅ ክብር እና የደወል ጥሪ፣ ሀገሪቱ በ9/11 አሰቃቂ እና ትሩፋት ላይ አሰላሰሰ። ቀኑ በህብረት ማህደረ ትውስታ ውስጥ ተቀርጾ ይቆያል፣ ይህም ለጠፋው ህይወት እና የዚያ ቀን በአለም ላይ ያሳደረውን ከፍተኛ ተፅእኖ ለማስታወስ ያገለግላል።
በሴፕቴምበር 11 ቀን 2001 በዩናይትድ ስቴትስ ላይ የተፈፀመው የሽብር ጥቃት ተብሎ የተገለፀው 9/11 በቅርብ ታሪክ ውስጥ በጣም አሳዛኝ እና ጉልህ ከሆኑ ክስተቶች አንዱ ነው። በዚያ አስጨናቂ ቀን፣ ከአክራሪው ቡድን አልቃይዳ ጋር ግንኙነት ያላቸው 19 ታጣቂዎች አራት አውሮፕላኖችን ጠልፈው ምሳሌያዊ የአሜሪካ ምልክቶችን አነጣጥረዋል። በኒውዮርክ ከተማ የሚገኘው የአለም የንግድ ማዕከል በሁለት አውሮፕላኖች ተመታ፣ መንትዮቹ ህንጻዎች ወድቀው በሺዎች የሚቆጠሩ ግለሰቦች ህይወት ቀጥፏል። ሌላ አይሮፕላን ፔንታጎን ውስጥ ተከስክሶ አራተኛው የዩናይትድ አየር መንገድ በረራ 93 በተሳፋሪዎች በጀግንነት ወደታሰበው ኢላማ ሳይደርስ ወድቋል።
የ9/11 መታሰቢያ በእለቱ ሕይወታቸውን ያጡ ወደ 3,000 የሚጠጉ ሰዎችን፣ የእሳት አደጋ ተከላካዮችን፣ የፖሊስ መኮንኖችን እና ሌሎችን ለማዳን በጀግንነት ወደ አደጋ ውስጥ የገቡትን የመጀመሪያ ምላሽ ሰጪዎችን መታሰቢያ ለማክበር ያገለግላል። እንዲሁም በአደጋው ላይ በአፋጣኝ እና በረጅም ጊዜ ተፅእኖ ላይ በጋራ ለማሰላሰል እድል ይሰጣል.
በ9/11 የተከሰቱት ክስተቶች በብሔራዊ ደህንነት ፖሊሲዎች ላይ ፈጣን ለውጦችን ያደረጉ እና በሽብርተኝነት ላይ ዓለም አቀፍ ጦርነትን የቀሰቀሱ ቢሆንም፣ በዚያ ቀን ያስከተለው አስከፊ ተፅዕኖ ዓለማችንን እየቀረጸ ነው። በሕይወት የተረፉ ሰዎች እና የተጎጂ ቤተሰቦች ካጋጠሟቸው ዘላቂ ጉዳቶች፣ በመካከለኛው ምስራቅ እየተከሰቱ ያሉ ግጭቶች እና የሽብርተኝነት ተፈጥሮ የ9/11 ትሩፋት ትልቅ ነው።
በ9/11 የጠፉትን ስናስታውስ እና ስናከብር የበለጠ አንድነት ያለው እና ጠንካራ ማህበረሰብ ለመገንባት መትጋት አስፈላጊ ነው። መቻቻልን፣ መግባባትን እና ርህራሄን በማሳደግ ወደፊት የሚፈጸሙ የጥቃት ድርጊቶችን ለመከላከል እና እንደዚህ አይነት አሳዛኝ ሁኔታ ዳግም እንዳይከሰት ለማድረግ መስራት እንችላለን።