10 ቁልፍ አመልካቾች እርስዎ የላይኛው መካከለኛ ክፍል አካል ነዎት

ማጠቃለያ፡ ይህ መጣጥፍ የላይኛውን መካከለኛ ክፍል ፅንሰ-ሀሳብ ይመረምራል እና እርስዎ የዚህ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ቡድን አባል ሊሆኑ እንደሚችሉ የሚጠቁሙ አስር ቁልፍ አመልካቾችን ያጎላል። የላይኛው መካከለኛ መደብ ከመካከለኛው መደብ ጋር ሲነፃፀር ከፍ ባለ የተጣራ ዋጋ እና ከፍተኛ የፋይናንሺያል ደህንነት ተለይቶ የሚታወቅ ነው፣ ምንም እንኳን ገና እጅግ ሀብታም ከሆኑት ጋር እኩል ባይሆንም።
1. አስተዋይ ገቢ አለህ፡- ከመካከለኛው መደብ ውስጥ ካሉት በተለየ በከፍተኛ መካከለኛ ክፍል ውስጥ ያሉ ግለሰቦች የቁጠባ እና የኢንቨስትመንት ግባቸውን ካሟሉ በኋላ የሚተርፋቸው ገንዘብ አላቸው።
2. የተለያየ ፖርትፎሊዮ፡ ከጥሬ ገንዘብ ጎን ለጎን ከፍተኛ መካከለኛ ደረጃ ያላቸው ግለሰቦች ለገቢያቸው እና ለገንዘብ መረጋጋት የሚያበረክቱ እንደ አክሲዮኖች እና የኪራይ ቤቶች ያሉ የተለያዩ ንብረቶች አሏቸው።
3. ምቹ የሆነ የቤት መግዣ፡ ምንም እንኳን መስፈርት ባይሆንም በከፍተኛ መካከለኛ ክፍል ውስጥ ያሉት ሰዎች ብድራቸውን ቀደም ብለው ከፍለው ወይም የገንዘብ ደህንነታቸውን የማይገድብ ብድር ሊኖራቸው ይችላል።
4. በሚፈለጉ ሰፈሮች ውስጥ መኖር፡- ከፍ ባለ ሰፈር ውስጥ መኖር የከፍተኛ መካከለኛ ክፍል አባል መሆንን ሊያመለክት ይችላል፣ ይህም የገንዘብ ስኬት እና ብልጽግናን ያሳያል።
5. አነስተኛ የገንዘብ ጭንቀት፡ ከፍተኛ የአደጋ ጊዜ ፈንድ መኖሩ እና ያልተጠበቁ ወጪዎችን በቀላል መሸፈን መቻል የከፍተኛ መካከለኛ መደብ አካል ለመሆኑ ጠንካራ ማሳያ ነው።
6. አወንታዊ የአኗኗር ዘይቤ ለውጦች፡- ከፍተኛ መካከለኛ ደረጃ ያላቸው ግለሰቦች በኑሯቸው ጥራት ላይ ከፍተኛ መሻሻል በማሳየት ከዚህ ቀደም ሊገዙ በማይችሉ የቅንጦት ዕቃዎች እንዲዝናኑ፣ በትርፍ ጊዜያቸው ኢንቨስት እንዲያደርጉ እና ፍላጎቶቻቸውን እንዲከተሉ ያስችላቸዋል።
7. ከፍተኛ ትምህርት፡- ብዙ የከፍተኛ መካከለኛ ክፍል አባላት የከፍተኛ ትምህርት ዲግሪ ያገኙ ሲሆን ይህም ለተሻለ ደመወዝ ሥራ ዕድል ከፍቷል እና የፋይናንስ መረጋጋት ይጨምራል።
8. ኢንተርፕረነር ቬንቸር፡- የራስን ንግድ መጀመር እና መምራት ተጨማሪ የገቢ ምንጭ እና የሀብት ማፍራት በመሆኑ በከፍተኛ መካከለኛ ገቢዎች ዘንድ ያልተለመደ ነገር አይደለም።
9. የፋይናንስ አማካሪዎችን ማግኘት፡ ሙያዊ የፋይናንስ ምክር እና መመሪያ መፈለግ ለላይኛው መካከለኛ መደብ መደበኛ ተግባር ነው፣ ሀብትን ለመጠበቅ እና ለማደግ ቅድሚያ ይሰጣል።
10. አጠቃላይ የሀብት ሽግግር፡- በአንዳንድ ሁኔታዎች የኢኮኖሚ ስኬት ታሪክ ያለው እና የተከማቸ ሃብት ያለው ቤተሰብ ውስጥ መወለድ ግለሰቦችን ከልጅነታቸው ጀምሮ ወደላይኛው መካከለኛ ክፍል ውስጥ እንዲገቡ ያደርጋል።
የላይኛው መካከለኛ ክፍል ትርጉም ሊለያይ ቢችልም፣ እነዚህ አስር አመላካቾች በዚህ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ ውስጥ ስላለው የገንዘብ ስኬት እና ደህንነት ምልክቶች ጠቃሚ ግንዛቤን ይሰጣሉ።