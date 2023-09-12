ለ2023 እጅግ በጣም ጥሩ የአንድሮይድ ስማርት ቲቪዎች የመጨረሻ መመሪያ

ለ 2023 እጅግ በጣም ዘመናዊ አንድሮይድ ስማርት ቲቪዎች የመጨረሻውን መመሪያ በማስተዋወቅ ቴክኖሎጂ ከዚህ በፊት ታይቶ በማይታወቅ ፍጥነት እየገሰገሰ በመምጣቱ እነዚህ 8 አስገራሚ የአንድሮይድ ስማርት ቲቪዎች የፈጠራን ይዘት በመያዝ አስደናቂ ምስሎችን፣ መሳጭ ድምጽን እና የላቀ ባህሪያትን በማጣመር የመዝናኛ ተሞክሮዎን ለመቀየር። የጨዋታ አድናቂ፣ የፊልም አፍቃሪ፣ ወይም በቀላሉ ለሳሎንዎ ዘመናዊ ማሻሻያ የሚፈልጉ፣ እነዚህ አንድሮይድ ስማርት ቲቪዎች ፍጹም የቅጥ፣ ተግባራዊነት እና ፈጠራ ጥምረት ያቀርባሉ። ለ8 በእነዚህ 2023 አስደናቂ የአንድሮይድ ስማርት ቲቪዎች ወደ ቴሌቪዥን የወደፊት ህይወት ለመጥለቅ ተዘጋጅ።
Hisense A4 ተከታታይ 43-ኢንች FHD ስማርት አንድሮይድ ቲቪ
Hisense A4 Series 43-inch Class FHD ስማርት አንድሮይድ ቲቪ በባህሪ የታሸገ ቴሌቪዥን ስለታም እና ባለቀለም ምስል ያቀርባል። በከፍተኛ ጥራት ጥራት እና ኃይለኛ የ LED የጀርባ ብርሃን አማካኝነት በሚያስደንቅ እይታዎች መደሰት ይችላሉ። የ120 የእንቅስቃሴ መጠን ለስላሳ እርምጃን ያረጋግጣል፣ ይህም ለስፖርት፣ ለፊልሞች እና ለጨዋታዎች ፍጹም ያደርገዋል። የጨዋታው ሁነታ ለተሻለ የጨዋታ ልምድ የግብአት መዘግየትን ይቀንሳል፣ የስፖርት ሁነታ ደግሞ ይበልጥ መሳጭ የስፖርት እይታን ለማግኘት ቅንብሮችን ያመቻቻል። ቴሌቪዥኑ ከ Alexa ጋር ተኳሃኝነትን ያቀርባል እና አብሮ ከተሰራው Chromecast ጋር አብሮ ይመጣል። በአጠቃላይ፣ Hisense A4 Series 43-inch Class FHD ስማርት አንድሮይድ ቲቪ ለዋጋው ትልቅ ዋጋ ይሰጣል።
ቁልፍ ባህሪያት:
- ሙሉ ከፍተኛ ጥራት ከ 1080 ፒ ኤልሲዲ ማያ ገጽ ጋር
- የእንቅስቃሴ ፍጥነት 120 ለፈጣን እርምጃ
- የጨዋታ ሁኔታ ለተሻሻለ የጨዋታ ተሞክሮ
- የስፖርት ሁኔታ ለተመቻቸ የስፖርት ይዘት
- Chromecast ለቀላል ዥረት አብሮ የተሰራ
- ለድምጽ ቁጥጥር አሌክሳ ተኳሃኝነት
መግለጫዎች-
- ቀለም: ጥቁር
- ልኬት: 7.17Lx37.60Wx23.86H
- መጠን: 43-ኢንች
ጥቅሙንና:
- ጥርት ያለ እና በቀለማት ያሸበረቀ ምስል
- ለስላሳ እርምጃ ከእንቅስቃሴ ፍጥነት 120 ጋር
- በጨዋታ ሁኔታ የተሻሻለ የጨዋታ ተሞክሮ
- የተመቻቸ የስፖርት ይዘት በስፖርት ሁኔታ
- አብሮ በተሰራው Chromecast ቀላል ልቀት
- ከአሌክስክስ ተኳሃኝነት ጋር ምቹ የድምፅ ቁጥጥር
ጉዳቱን:
- ቀርፋፋ የቲቪ ሶፍትዌር
- ከሁሉም አንድሮይድ መተግበሪያዎች ጋር ተኳሃኝ አይደለም።
- ሲበራ እና ተግባራትን በሚቀይሩበት ጊዜ ቀርፋፋ የምላሽ ጊዜ
በአጠቃላይ የHiense A4 Series 43-ኢንች ክፍል FHD ስማርት አንድሮይድ ቲቪ ለዋጋው እጅግ በጣም ጥሩ ዋጋን ይሰጣል። እሱ ስለታም እና በቀለማት ያሸበረቀ ምስል፣ ለስላሳ እርምጃ በእንቅስቃሴ ፍጥነት 120 እና በጨዋታ ሁነታ የተሻሻለ የጨዋታ ተሞክሮ ያቀርባል። የስፖርት ሁነታ ቅንጅቶችን ለምርጥ የስፖርት እይታ ልምድ ያመቻቻል፣ አብሮ የተሰራው Chromecast ደግሞ በቀላሉ ለመልቀቅ ያስችላል። ቴሌቪዥኑ ለተመቻቸ የድምፅ ቁጥጥር የ Alexa ተኳኋኝነትን ያቀርባል። ነገር ግን የቲቪው ሶፍትዌር ቀርፋፋ ሊሆን ስለሚችል ከሁሉም አንድሮይድ መተግበሪያዎች ጋር ተኳሃኝ ላይሆን እንደሚችል ልብ ሊባል ይገባል። በተጨማሪም፣ ሲበራ እና ተግባራትን ሲቀይሩ የምላሽ ጊዜ ቀርፋፋ ሊሆን ይችላል። ቢሆንም፣ Hisense A4 Series 43-inch Class FHD ስማርት አንድሮይድ ቲቪ በተመጣጣኝ ዋጋ ስማርት ቲቪን ለሚፈልጉ በቅጥ እና በባህሪያት የተሞላ አማራጭ ነው።
ምንጭ: በአንቀጹ የቀረበ መረጃ
TCL 32 ″ ክፍል 3-ተከታታይ ሙሉ HD 1080p ስማርት ጎግል ቲቪ – 32S356
TCL 32 ″ ክፍል 3-ተከታታይ ሙሉ HD 1080p ስማርት ጎግል ቲቪ – 32S356 በሚያስደንቅ ሙሉ HD ጥራት፣ ጎግል ረዳት አብሮገነብ እና ሰፊ የመልቀቂያ መተግበሪያዎች ምርጫን ያቀርባል። በሺዎች ከሚቆጠሩ ፊልሞች እና ትርኢቶች ለመምረጥ፣ ለእርስዎ ብቻ የተደራጁ፣ የሚመለከቱትን ማግኘት ቀላል ሆኖ አያውቅም። እንዲሁም ይዘትን ከጎግል ቲቪ ጋር ከአንድሮይድ ወይም ከአይኦኤስ ወደ TCL በቀላሉ ማስተላለፍ ይችላሉ። ቴሌቪዥኑ በቀጭን ጥቁር ቀለም ነው የሚመጣው እና 2.90Lx28.80Wx17.20H ልኬቶች አሉት። ደንበኞች ይህንን ምርት ከ 4.1 ኮከቦች 5 ደረጃ ሰጥተውታል።
ቁልፍ ባህሪያት:
- አስደናቂ ባለ ሙሉ HD ጥራት
- አብሮ የተሰራ ጎግል ረዳት
- የተደራጁ የዥረት መተግበሪያዎች ምርጫ
- ከ Android ወይም ከ iOS መሣሪያ ቀላል ዥረት መልቀቅ
መግለጫዎች:
- ቀለም: ጥቁር
- ልኬት: 2.90Lx28.80Wx17.20H
ጥቅሙንና:
- ጥርት እና ግልጽ የምስል ጥራት
- የጎግል ረዳት ውህደት
- ቀላል እና ፈጣን ዥረት
- ተመጣጣኝ ዋጋ
ጉዳቱን:
- በቂ ያልሆነ የውስጥ ድምጽ ማጉያዎች
- ደካማ ግንባታ
- ውስን የሃርድዌር መቆጣጠሪያዎች
የTCL 32S356 ስማርት ጎግል ቲቪ አስደናቂ የሙሉ HD ጥራት እና የጎግል ረዳት ውህደትን እና ሰፊ የዥረት አማራጮችን ጨምሮ የተለያዩ ባህሪያትን ይሰጣል። እንደ መኝታ ቤት ወይም ኩሽና ላሉ ትናንሽ ቦታዎች ተስማሚ በማድረግ ግልጽ እና ጥርት ያለ የምስል ጥራት ያቀርባል። ነገር ግን፣ የውስጥ ድምጽ ማጉያዎቹ ምርጡን የድምጽ ተሞክሮ ላያቀርቡ ይችላሉ፣ እና የቴሌቪዥኑ ግንባታ በአንጻራዊነት ደካማ ነው። በተጨማሪም፣ አንዳንድ ተጠቃሚዎች የሃርድዌር ቁጥጥሮች አለመኖራቸው የማይመች ሆኖ ሊያገኙት ይችላሉ። በአጠቃላይ፣ TCL 32S356 በተመጣጣኝ ዋጋ ትልቅ ዋጋ ይሰጣል እና ለበጀት ተስማሚ የሆነ ስማርት ቲቪ ለሚፈልጉ ጠንካራ ምርጫ ነው።
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NH800UP RF402A-V14 IR የርቀት መቆጣጠሪያ መተካት
የ NH800UP RF402A-V14 IR የርቀት መቆጣጠሪያ ምትክ ለ Philips አንድሮይድ 4K Ultra HD Smart LED TVs ተስማሚ የርቀት መቆጣጠሪያ ነው። ፈጣን ምላሽ 0.3 ሰከንድ ያቀርባል እና ለትክክለኛ ቁጥጥር እስከ 30 ጫማ ክልል ድረስ ያስተላልፋል። የርቀት መቆጣጠሪያው እንደ Netflix፣ VUDU፣ YouTube እና Google Play ያሉ ተወዳጅ መተግበሪያዎችን በፍጥነት ለመድረስ አቋራጭ ቁልፎችን ያቀርባል። የድምጽ መቆጣጠሪያ የለውም፣ ነገር ግን ያንን ባህሪ ለማይጠቀሙት፣ እንደ መጀመሪያው የርቀት መቆጣጠሪያ ጥሩ ይሰራል። የርቀት መቆጣጠሪያው ለመጠቀም ቀላል ነው፣ ምንም ፕሮግራሚንግ ወይም ማጣመር አያስፈልገውም። በቀላሉ 2 AAA ባትሪዎችን ይሰኩ፣ እና ለመሄድ ዝግጁ ነው። ከችግር ነጻ የሆነ መመለስ እና የ180-ቀን የጥራት ዋስትና ጋር አብሮ ይመጣል።
ቁልፍ ባህሪያት:
- ከ Philips አንድሮይድ ቲቪ ጋር ተኳሃኝ
- ተወዳጅ መተግበሪያዎችን በአቋራጭ ቁልፎች በፍጥነት ይድረሱባቸው
- ፈጣን ምላሽ ጊዜ 0.3 ሰከንዶች
- ለትክክለኛ ቁጥጥር እስከ 30 ጫማ ክልል ድረስ ያስተላልፋል
- ምንም ፕሮግራም ወይም ማጣመር አያስፈልግም
መግለጫዎች:
- ቀለም: ጥቁር
ጥቅሙንና:
- እንደ መጀመሪያው የርቀት መቆጣጠሪያ ጥሩ ይሰራል
- ለመጠቀም ቀላል ፣ ምንም ፕሮግራም ወይም ማጣመር አያስፈልግም
- ፈጣን ምላሽ ጊዜ እና ረጅም የመተላለፊያ ክልል
- ከችግር ነጻ የሆነ መመለስ እና የ180-ቀን ጥራት ያለው ዋስትና
ጉዳቱን:
- የድምጽ መቆጣጠሪያ የለውም
- ለሊት አገልግሎት የርቀት መቆጣጠሪያው ላይ መብራት የለም።
የ NH800UP RF402A-V14 IR የርቀት መቆጣጠሪያ ምትክ ለፊሊፕስ አንድሮይድ 4K Ultra HD Smart LED TVs ከመጀመሪያው የርቀት መቆጣጠሪያ አስተማማኝ እና ተመጣጣኝ አማራጭ ነው። በፈጣን ምላሽ ሰአቱ፣ ረጅም የማስተላለፊያ ክልል እና አቋራጭ ቁልፎች ለተወዳጅ መተግበሪያዎች ፈጣን መዳረሻ ምቹ እና ቀላል አጠቃቀምን ይሰጣል። የድምጽ መቆጣጠሪያ እና ለምሽት አገልግሎት ብርሃን ባይኖረውም, እነዚህ ባህሪያት ለሁሉም ሰው አስፈላጊ ላይሆኑ ይችላሉ. በአጠቃላይ፣ ጥሩ የሚሰራ እና ከችግር ነጻ የሆነ መመለሻ እና ጥራት ያለው ዋስትና ያለው ምትክ የርቀት መቆጣጠሪያ ከፈለጉ፣ NH800UP RF402A-V14 ሊታሰብበት የሚገባ ነው።
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