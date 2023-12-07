የኒው ዮርክ ከተማ በግሪድሎክ ማንቂያ ጊዜ አማራጭ መጓጓዣን ያበረታታል።

የኒውዮርክ ከተማ አሽከርካሪዎች ከማክሰኞ እስከ አርብ ባለው የአራት ቀናት የግሪድሎክ ማስጠንቀቂያ ጊዜ አማራጭ የመጓጓዣ መንገዶችን እንዲያስሱ አሳስቧል። ከ72,000 እስከ 110,000 የሚደርሱ አሽከርካሪዎች ወደ ጅምላ ትራንዚትነት ይቀየራሉ ተብሎ በሚጠበቀው ሁኔታ፣ የሜትሮፖሊታን ትራንስፖርት ባለስልጣን (ኤምቲኤ) ተጨማሪ 2 ሚሊዮን ሰዎችን የማስተናገድ አቅምን እያጎላ ነው።
የኤምቲኤ ሊቀመንበር እና ዋና ስራ አስፈፃሚ ጃኖ ሊበር የምድር ውስጥ ባቡር አገልግሎት በአሁኑ ጊዜ በአስር አመታት ውስጥ ከፍተኛ ጥራት ያለው መሆኑን ለህዝቡ ያረጋግጣሉ። ይህ ጅምር በከተማዋ የመንገድ መጨናነቅን ለመቅረፍ እና የበለጠ ቀልጣፋ እና ዘላቂ የጉዞ መንገዶችን ለማስተዋወቅ ያለመ ነው።
ግሪድሎክ፣ የትራፊክ ፍፁም መቆሙን ለመግለጽ የሚያገለግል ሲሆን በተለይም ጥቅጥቅ ባሉ የከተማ አካባቢዎች አካባቢን የሚጎዳ፣ ነዳጅ ብክነት እና ምርታማነት ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል። ነዋሪዎችን እና ጎብኝዎችን የህዝብ ማመላለሻን እንዲመርጡ ማበረታታት በመንገድ ላይ ያሉትን መኪኖች ቁጥር ይቀንሳል, የአየር ብክለትን ይቀንሳል እና ለስላሳ የትራፊክ ፍሰት ይፈጥራል.
ለዲሴምበር 12-15 የታቀዱት መጪዎቹ የግሪድሎክ ማንቂያ ቀናት ለኒው ዮርክ ነዋሪዎች የህዝብ መጓጓዣን ቅልጥፍና እና ምቾት እንዲለማመዱ እድል ይሰጣል። አማራጭ የጉዞ ዘዴዎችን በመቀበል፣ ግለሰቦች መጨናነቅን ለመቀነስ አስተዋፅዖ ከማድረግ ባለፈ ለወደፊት አረንጓዴ ቁርጠኝነትም ያሳያሉ።
ታዋቂው የዲጂታል ይዘት ፕሮዲዩሰር ኤሪን ፕፍላመር ከ2018 ጀምሮ የሀገር ውስጥ እና የሀገር ውስጥ ዜናዎችን ስትዘግብ ቆይታለች።ለህዝብ መረጃ ለመስጠት ያላትን ቁርጠኝነት እዚህ PIX11 ላይ በስራዋ ላይ እና በ2023 ቡድኑን በተቀላቀለችበት ስራ ግልፅ ነው። የቅርብ ጊዜ ዜናዎች እና ክስተቶች ላይ እንደተዘመኑ ይቆዩ።