በጣፋጭ ድንች ቡኒዎች ላይ ልዩ ጠማማ

ማጠቃለያ:
የኛ ጥናት ወደ አስደናቂው የድንች ድንች ቡኒዎች አለም ጠልቋል። ይህ አስተዋይ ትንታኔ ጣፋጭ ድንች ንፁህ ከሜፕል ሽሮፕ እና የለውዝ ቅቤ ጋር ስላጣመረ አስደናቂ የምግብ አሰራር ያብራራችኋል። የመጀመሪያው መጣጥፍ በዱቄት ፣ በኮኮዋ ዱቄት እና በሌሎች ደረቅ ንጥረ ነገሮች ውስጥ መቀላቀልን ቢጠቁም ፣ በእነዚህ ጣፋጭ ምግቦች ላይ ፍጹም የተለየ አቀራረብ እናቀርባለን።
የድንች ድንችን ከሜፕል ሽሮፕ እና ከአልሞንድ ቅቤ ጋር በማዋሃድ እነዚህን ቡኒዎች የሚለይ ቬልቬት እና የበለፀገ መሰረት ይፈጥራል። በዓይነታችን ልዩ በሆነ መልኩ የጥራጥሬን እና ጣዕምን ለመጨመር ከመደበኛ ዱቄት ይልቅ የአልሞንድ ዱቄት እንዲጨምሩ እናበረታታዎታለን. የአልሞንድ ዱቄት ደስ የሚል የለውዝ ቅላጼን ይጨምራል እና እነዚህን ቡኒዎች ከግሉተን-ነጻ ያደርጋቸዋል።
ትክክለኛውን ወጥነት ለማግኘት, ቀስ በቀስ የአልሞንድ ወተት ወደ ድብሉ ውስጥ መጨመር እንመክራለን. የሁሉም ሰው ጣፋጭ ድንች ንፁህ የእርጥበት መጠን እንደሚለያይ አስታውስ፣ ስለዚህ ፍርዱን ተጠቀም። ሁልጊዜም በወፍራም ሊጥ መጀመር እና እንደ አስፈላጊነቱ ከአልሞንድ ወተት ጋር ማስተካከል የተሻለ ነው። ግቡ በጣም ቀጭን ወይም በጣም ወፍራም ያልሆነ ሊሰራጭ የሚችል ሊጥ መፍጠር ነው.
ለፍላጎት ንክኪ ፣ ጥቂት ጥቁር ቸኮሌት ቁርጥራጮችን ወደ ድብሉ ላይ ማከል ያስቡበት። ይህ ጣዕምዎን የሚያስደስት የቀለጠ ቸኮሌት ኪስ ይፈጥራል። በተጨማሪም ከመጋገርዎ በፊት ትንሽ የባህር ጨው በቡኒዎቹ ላይ በመርጨት ጣዕሙን ያጎላል። የጣፋጭ እና ጨዋማ ጥምረት በእውነት ሊቋቋሙት የማይችሉት ነው.
አንዴ በስኳር ድንች ቡኒዎች ላይ ያለዎት ልዩ ገጽታ ወደ ፍፁምነት ከተጋገረ በኋላ ወደ ካሬዎች ከመቁረጥዎ በፊት ሙሉ በሙሉ እንዲቀዘቅዙ ይፍቀዱላቸው። እርስዎን እየጠበቀዎት ያለው እርጥበታማ፣ ጨካኝ እና ጨዋነት የጎደለው ህክምና ሲሆን ይህም የጣፋጭ ፍላጎቶችዎን ጤናማ በሆነ መንገድ ያረካል።
ከተለመደው ቡኒ ሳጥን ውጭ ለመውጣት ዝግጁ ኖት? ይህን ልዩ የሆነ የድንች ድንች ቡኒዎችን ይሞክሩ እና መጋገርዎን በሚያስደስት ሁኔታ ይጨምሩ።