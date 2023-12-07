የቤትዎን መዓዛ የሚያሻሽሉ የቤት ውስጥ እፅዋት

በሺዎች ለሚቆጠሩ ዓመታት እና ለኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምስጋና ይግባውና የቤት ውስጥ እፅዋት በታዋቂነት እንደገና ማደግ ችለዋል። አእምሯዊ እና አካላዊ ደህንነታችንን ማሻሻል ብቻ ሳይሆን ጥሩ መዓዛዎችን ወደ ቤታችን ያመጣሉ. ቤትዎን በሚያምር መዓዛ የሚሞሉ አንዳንድ ምርጥ የቤት ውስጥ እፅዋት እዚህ አሉ።
1. ጥሩ መዓዛ ያለው ጃስሚን
ጃስሚን በየካቲት ወር ወደ አበባ የሚወጣ ስስ ነጭ አበባ ነው። በጓሮ አትክልት ውስጥ ከትሬሊስ ጋር በተለምዶ እያደገ ቢገኝም፣ በቤት ውስጥም ሊበቅል ይችላል። እንደ Jasminum polyanthum ያለ ጥሩ መዓዛ ያለው ዓይነት ይፈልጉ። ጃስሚን ከ64.4°F (18°ሴ) በታች በሆኑ ቀዝቃዛ ክፍሎች ውስጥ በደንብ ያድጋል እና የተቦረቦረ አፈር ይመርጣል። በቤትዎ ውስጥ ደስ የሚል ሽታ ከመጨመር በተጨማሪ ጃስሚን ለመተኛት ይረዳል እና እረፍት ማጣት እና ብስጭት ይቀንሳል.
2. Citrus ዛፎች
የ Citrus ዛፎች፣ የሚያብረቀርቅ አረንጓዴ ቅጠሎቻቸው፣ ጥሩ መዓዛ ያላቸው አበቦች እና ደማቅ ፍራፍሬዎች ያሏቸው ቆንጆዎች ብቻ ሳይሆን አዲስ መዓዛ ወደ ቤትዎ ያመጣሉ ። ከመጠን በላይ ውሃ ማጠጣት ተክሉን ሊጎዳ እንደሚችል ያስታውሱ, ስለዚህ አፈሩ በውሃ መካከል እንዲደርቅ ይፍቀዱ. የ citrus ዛፉን በፀሃይ ቦታ ላይ ያስቀምጡ, ነገር ግን ከከፍተኛ ሙቀት ይርቁ. የሎሚ፣ የኖራ፣ የብርቱካን ወይም የማንዳሪን ዝርያዎች ቤትዎን በሚያስደስት መዓዛ ይሞላሉ።
3. ጥሩ መዓዛ ያላቸው ኦርኪዶች
ኦርኪዶች በሚያማምሩ አበቦች እና ለረጅም ጊዜ የሚቆዩ ውበት ያላቸው ተወዳጅ የቤት ውስጥ ተክሎች ናቸው. የእሳት ራት ኦርኪዶች (Phalaenopsis) በቤት ውስጥ ለማደግ በጣም ቀላሉ እና ለጣፋጭ መዓዛቸው ተወዳጅ ናቸው። የተለያዩ የኦርኪድ ዝርያዎች እንደ ሲትረስ, ቅመማ ቅመም እና ቸኮሌት የመሳሰሉ የተለያዩ ሽታዎችን ይሰጣሉ. ኦርኪዶች በደንብ አየር የተሞላ የሸክላ ዕቃ ያስፈልጋቸዋል፣ እንደ ቅርፊት ቺፕስ ወይም ድንጋይ፣ እና ደማቅ፣ ቀጥተኛ ያልሆነ ብርሃን ያስፈልጋቸዋል። እርጥበታማ መገኛቸውን ለመምሰል በየጥቂት ቀናት ቅጠሉን ያብሱ።
4. ጥሩ መዓዛ ያላቸው ዕፅዋት
በቤት ውስጥ የምግብ አሰራር እፅዋትን ማብቀል ለቤትዎ ጥሩ መዓዛ እንዲጨምር ብቻ ሳይሆን ለሚወዷቸው የምግብ አዘገጃጀቶች ትኩስ ምግቦችን ያቀርባል. በቀላሉ የሚበቅሉ እፅዋት እንደ ባሲል፣ ቺቭስ፣ ሚንት፣ ኦሮጋኖ፣ ፓሲስሊ፣ ሮዝሜሪ እና ቲም ያሉ ምርጥ ምርጫዎች ናቸው። የእጽዋት ማሰሮዎችዎ ጥሩ የውሃ ፍሳሽ መያዛቸውን ያረጋግጡ እና ፀሐያማ በሆነ በደቡብ አቅጣጫ ባለው መስኮት ላይ ያስቀምጧቸው። ቢጫ ቅጠሎችን ሊያስከትል ስለሚችል እነሱን ከመጠን በላይ እንዳትጠጡ ያስታውሱ።
የቤት ውስጥ ተክሎች ቤታችንን ከማስዋብ ባለፈ ጥሩ መዓዛዎችን ይሞላሉ. የጃስሚን ጣፋጭ መዓዛም ይሁን የ citrus ጥሩ መዓዛ እነዚህን እፅዋት ወደ መኖሪያ ቦታዎ ማካተት የበለጠ አስደሳች እና እንግዳ ተቀባይ አካባቢ መፍጠር ይችላል።