ወደዚህ የበዓል ሰሞን ማሻሻል ከግምት ውስጥ የሚገቡ አዳዲስ መሳሪያዎች

የበዓላት ሰሞን መሳሪያዎችዎን ለማሻሻል፣ የሽያጭ ተጠቃሚ ለመሆን እና እራስዎን ወይም የሚወዷቸውን ሰዎች በአዲስ ቴክኖሎጂ ለማከም ትክክለኛው ጊዜ ነው። የዳይ ሃርድ አፕል ተጠቃሚም ሆንክ የአንድሮይድ አድናቂ፣ በዚህ አመት ሊታሰብባቸው የሚገቡ አስደሳች አማራጮች አሉ።
iPhone 15: ለአብዛኛዎቹ ተጠቃሚዎች ምርጥ iPhone
IPhone 15 ማሻሻል ለሚፈልጉ የአይፎን ተጠቃሚዎች ትልቅ ምርጫ ነው። ዩኤስቢ-ሲ ያለው የመጀመሪያው ትውልድ ሊሆን ይችላል፣ ይህ ማለት ከእነዚያ የመብረቅ ኬብሎች መሰናበት አለብዎት፣ ግን የታደሰ እና የታደሰ ተሞክሮ ይሰጣል። ለመምረጥ የተለያዩ ቀለሞች እና አዲስ-ጂን iPhone ባህሪያት እንደ Emergency SOS በሳተላይት እና በብልሃቱ ዳይናሚክ ደሴት, iPhone 15 ጠንካራ ምርጫ ነው.
Pixel 8: ትልቅ አፈጻጸም ያለው ትንሽ ስልክ
ትላልቅና ግዙፍ ስልኮችን ይዞ መሄድ ከደከመዎት Pixel 8 ሊታሰብበት የሚገባው ነው። ከቀዳሚው በመጠኑ ያነሰ ሊሆን ይችላል፣ ነገር ግን በአዲሱ Google Tensor ፕሮሰሰር እና AI በነቃላቸው የፎቶ አርትዖቶች ጡጫ ይይዛል። በተጨማሪም፣ ጎግል ለሰባት ዓመታት የአንድሮይድ ዝመናዎች ባለው ቁርጠኝነት፣ ስልክዎ ለመጪዎቹ ዓመታት እንደተዘመነ እንደሚቆይ እርግጠኛ መሆን ይችላሉ።
AirPods Pro ከዩኤስቢ-ሲ ጋር፡- ሊሰጧት የሚችሏቸው ምርጥ የጆሮ ማዳመጫዎች
የኦዲዮ ተሞክሮዎን በAirPods Pro በUSB-C ያሻሽሉ። በአድማስ ላይ ባሉ አዳዲስ ሞዴሎች እንኳን ኤርፖድስ ፕሮ እንደ MagSafe Charging እና USB-C ተኳኋኝነት ምርጥ ምርጫ ያደርጋቸዋል። የድሮውን፣ የሚሰነጠቅ የጆሮ ማዳመጫዎን ተሰናብተው በነዚህ ሽቦ አልባ ድንቆች ምቾት ይደሰቱ።
ሶኖስ ዘመን 300፡ ከአየር ጫወታ ጋር ተኳሃኝ የሆነው የብሉቱዝ ድምጽ ማጉያ
የAirPlayን ምቾት ለሚወዱ፣ Sonos Era 300 ለማንኛውም ቤት ድንቅ ተጨማሪ ነው። ለድምፅ ማከፋፈያ ስልታዊ በሆነ መንገድ በተቀመጡ ስድስት አሽከርካሪዎች፣ ይህ የብሉቱዝ ድምጽ ማጉያ ክፍልዎን ከፍተኛ ጥራት ባለው ሙዚቃ ይሞላል። በተጨማሪም፣ ለቀላል ዘመናዊ የቤት ቁጥጥር ከአማዞን አሌክሳ ጋር ተኳሃኝ ነው።
ፒክስል ታብሌት፡ ማግኘት የሚገባው ምርጥ አፕል ያልሆነ ታብሌት
የጉግል አዲሱ ፒክስል ታብሌት ለስራ፣ ለጨዋታ ወይም እንደ ዘመናዊ የቤት መቆጣጠሪያ የሚያገለግል ሁለገብ መሳሪያ ነው። አንድሮይድ ሶፍትዌር በማሻሻሉ እና የተለያዩ የአጠቃቀም ጉዳዮች፣ አፕል ያልሆነ ታብሌት ለሚፈልጉ በጣም ጥሩ አማራጭ ነው።
Apple Watch Series 9: ሊሻሻል የሚገባው ስማርት ሰዓት
የአፕል ዎች ተጠቃሚዎች በሴሪ 9 ባህሪያት ይደሰታሉ። በአንድ እጅ ቀላል ለመጠቀም በDouble Tap የእጅ ምልክት እና ከመስመር ውጭ Siri ትዕዛዞች ይህ ስማርት ሰዓት በእጅ አንጓዎ ላይ ምቾት ያመጣል። እንከን የለሽ እና የተሻሻለ ልምድ ለማግኘት ወደ ተከታታይ 9 ያሻሽሉ።
አፕል እርሳስ ከስላይድ ውጪ ዩኤስቢ-ሲ፡- በህይወትዎ ውስጥ ለአርቲስት የሚሆን ስታይል
ዲጂታል ስዕልን የሚወድ ሰው ካወቁ, አፕል እርሳስ 3 የግድ አስፈላጊ ነው. በዩኤስቢ-ሲ ተጨማሪ ምቾት፣ ባትሪ መሙላት ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ቀላል ይሆናል። ከአፕል እርሳስ ጋር ለስላሳ እና የበለጠ ቀልጣፋ የስዕል ልምድ ስጦታ ይስጡ።
በዚህ የበዓል ሰሞን የቴክኖሎጂ ጨዋታዎን በእነዚህ ምርጥ መሳሪያዎች ያሻሽሉ። የአይፎን አድናቂም ሆንክ የአንድሮይድ ፍቅረኛ፣ በዚህ ዝርዝር ውስጥ ለሁሉም ሰው የሚሆን የሆነ ነገር አለ። በቅርብ እና በታላቅ የቴክኖሎጂ አቅርቦቶች እራስዎን ያስተናግዱ ወይም የሚወዷቸውን ያስደንቋቸው። መልካም ግዢ!