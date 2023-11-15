አዲስ የአጨዋወት ባህሪ ከ Tarkov Escape: Vaulting ውስጥ ተገለጠ

የባለብዙ-ተጫዋች የኤፍፒኤስ ጨዋታ ከታርኮቭ አምልጥ አዲስ የጨዋታ ባህሪ ለመጨመር በጉጉት ሲጠባበቁ ቆይተዋል፣ እናም ጸሎታቸው ምላሽ ያገኘ ይመስላል። የአልፋ ሙከራ ደረጃው ከጀመረ ከስድስት ዓመታት በኋላ፣ ገንቢው ባትልስቴት ጨዋታዎች ተጫዋቾቹ በጨዋታው ውስጥ ባሉ መሰናክሎች እንዲጨቃጨቁበት ቫልቲንግን እንደ አዲስ የማቋረጫ ዘዴ ይፋ አድርጓል።
በቪዲዮ ጨዋታዎች ላይ እንደተገለጸው ቮልቲንግ እንደ አጥር፣ ጠረጴዛዎች እና በሮች ባሉ ዝቅተኛ እንቅፋቶች ላይ በፍጥነት የመንቀሳቀስ ተግባር ነው። ተጫዋቾቹ የተዝረከረኩ ቦታዎችን በብቃት እንዲሄዱ ብቻ ሳይሆን በጨዋታው ላይ የሚታይ ማራኪ አካልንም ይጨምራል። ምንም እንኳን በበርካታ ጨዋታዎች ውስጥ ቫልቲንግ የተለመደ ባህሪ ቢሆንም፣ በታርኮቭ - እስከ አሁን ድረስ አልነበረም።
በቅርብ ጊዜ የቀጥታ ዥረት ወቅት፣የBattlestate Games በተግባር ላይ ያለውን አዲሱን የቮልትንግ እንቅስቃሴን የሚያሳዩ የጨዋታ አጨዋወት ቅንጥቦችን አሳይቷል። ምንም እንኳን የተለየ የተለቀቀበት ቀን ባይቀርብም፣ ባህሪው በጥሩ ሁኔታ ላይ ያለ ይመስላል፣ እና መካተቱ በማህበረሰቡ ውስጥ ከፍተኛ ደስታን ፈጥሯል።
“ይህ ትልቅ ነው” ሲሉ የባትል ስቴት የህዝብ ግንኙነት ሃላፊ ዲሚትሪ ኦጎሮድኒኮቭ በትዊተር ገፃቸው ለመደመር ያለውን ጉጉት ገልጸዋል። አንዳንድ የመጀመሪያ ጥርጣሬዎች ስለ አዲሱ ባህሪ አስፈላጊነት ጥርጣሬዎች ቢያጋጥሟቸውም, እነዚህ ስጋቶች በተጫዋቾች በሚያሳዩት ግለት በፍጥነት ተሸፍነዋል.
ከ5,000 በላይ መውደዶችን በማስመልከት የBattlestate ትዊተር ማግኘቱ ብቻ ሳይሆን ከቀጥታ ስርጭት የትዊተር ተሳትፎ በልጦ በሬዲት ላይ ያሉ ተጫዋቾችም እውነተኛ ጉጉት አሳይተዋል። ትችቶች እና የአሽሙር አስተያየቶች ቢኖሩም አጠቃላይ ምላሹ አወንታዊ እና አስደሳች ነበር፣ ተጫዋቾች ቮልቲንግ ወደ ጨዋታው የሚያመጣውን ለስላሳ አሰሳ በጉጉት ይጠባበቃሉ።
የሬዲት ኬንታርክ አንድ ተጫዋች ደስታቸውን አጋርተውታል፣ “አልዋሽም፣ ይህ በአንፃራዊነት ቀላል ቢመስልም በፍኖተ ካርታው ላይ በጣም ከጓጓኋቸው ነገሮች ውስጥ አንዱ ነው። ሲሰራ ነገሮች በጣም ለስላሳ እንዲሆኑ ያደርጋል። ሌሎች እንደ ዝላይ ቁመት ማስተካከል እና የክብደት መካኒኮችን ማካተት ያሉ ማሻሻያዎችን ጠቁመዋል።
የታርኮቭ ማህበረሰብ የውጭ ሰው እንደመሆኖ፣ በቮልትንግ መግቢያ ዙሪያ ያለውን እውነተኛ ተሳትፎ እና ግምት መመስከር መንፈስን የሚያድስ ነው። መጠኑን ሙሉ በሙሉ ባይገባኝም ፣ ይህ አዲስ የጨዋታ ባህሪ ከ Tarkov ተጫዋቾች ለማምለጥ ትልቅ ትርጉም እና ደስታን እንደሚይዝ ግልፅ ነው።
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
1. በቪዲዮ ጨዋታዎች ውስጥ ቫልቲንግ ምንድን ነው?
Vaulting በቪዲዮ ጨዋታዎች ውስጥ ተጫዋቾቹ በፍጥነት እንዲወጡ ወይም በዝቅተኛ ደረጃ ላይ ያሉ እንቅፋቶችን እንደ አጥር፣ ጠረጴዛ ወይም በሮች እንዲዘሉ የሚያስችል የትራቨርሳል መካኒክ ነው። ለስለስ ያለ አሰሳን ያስችላል እና በተዝረከረኩ አካባቢዎች ውስጥ ወደፊት ያለውን ፍጥነት ይጠብቃል።
2. የመያዣው ባህሪ መቼ ከታርኮቭ Escape ውስጥ ይገኛል?
በEscape from Tarkov ውስጥ ያለው የመያዣ ባህሪ የሚለቀቅበት ቀን እስካሁን አልተገለጸም። ነገር ግን፣ በBattlestate Games በሚታየው የጨዋታ አጨዋወት ቀረጻ ላይ በመመስረት፣ ባህሪው በልማት ላይ በጥሩ ሁኔታ ላይ ያለ ይመስላል።
3. በጨዋታው ውስጥ ቮልቲንግ ሲጨመሩ ተጫዋቾች ምን ምላሽ እየሰጡ ነው?
ተጫዋቾቹ ከታርኮቭ Escape Escape ን ለማስተዋወቅ እውነተኛ ደስታን እና ጉጉትን አሳይተዋል። አንዳንድ ትችቶች እና ስላቅዎች ቢኖሩም፣ አጠቃላዩ ምላሽ አዎንታዊ ነበር፣ ተጫዋቾች የሚያመጣውን ለስላሳ አሰሳ እና የተሻሻለ አጨዋወት በጉጉት ይጠባበቃሉ።