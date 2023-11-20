በመቶዎች የሚቆጠሩ የOpenAI ሰራተኞች ዋና ስራ አስፈፃሚ ማባረርን ተከትሎ የቦርድ መልቀቂያ ጠየቁ

በሚያስገርም ሁኔታ ከ500 በላይ የሚሆኑ የOpenAI ሰራተኞች የድርጅቱ ዋና ስራ አስፈፃሚ ሳም አልትማን ከስልጣን ከተነሱ በኋላ የኩባንያው ቦርድ ለመልቀቅ ጥያቄ አቅርበዋል። ይህ ሁከት የነገሰበት ቅዳሜና እሁድም አልትማን በማይክሮሶፍት ሲቀጠር ተመልክቷል፣ ይህም በድርጅቱ ውስጥ ያለውን ውጥረት የበለጠ አባብሶታል።
ሰራተኞቹ፣ ሲኤንኤን ባገኘው ደብዳቤ፣ ቦርዱ የአልትማንን መባረር በአግባቡ አላስተናገደም እና በእሱ ላይ ላነሱት የይገባኛል ጥያቄ በቂ ማስረጃ አላቀረበም ሲሉ ከሰዋል። በቦርዱ የድርድር ስልት አለመደሰታቸውን ገልጸው ብቃታቸውንና ፍርዳቸውን አንስተዋል።
ሰራተኞቹ አለመስማማታቸውን ለማሳየት ቦርዱ ስራውን እስካልለቀቀ እና Altman እና ግሬግ ብሮክማን የቀድሞ የOpenAI ፕሬዝደንት የነበሩትን እንዲሁም የተወገደውን ወደ ስራ እስካልመለሰ ድረስ ሰራተኞቹ አልትማንን ወደ ማይክሮሶፍት እንደሚቀላቀሉ ዝተዋል። ከፈራሚዎቹ መካከል ቀደም ሲል የአልትማን ጊዜያዊ ተተኪ ተብሎ የተሰየመ ሚራ ሙራቲ እና የOpenAI ተባባሪ መስራች እና ዋና ሳይንቲስት ኢሊያ ሱትስኬቨር ይገኙበታል።
በአልትማን መነሳት ምክንያት የተፈጠረውን የህዝብ ብጥብጥ ተከትሎ ሱትስኬቨር በአመራር ቀውስ ውስጥ ያለውን ተሳትፎ በ X ላይ ይቅርታ ጠየቀ። ድርጅቱን መልሶ ለማገናኘት እና ስኬቶቹን ለመጠበቅ ያለውን ቁርጠኝነት በማጉላት ለድርጊቶቹ መጸጸቱን ገልጿል።
በOpenAI ውስጥ ያለው ይህ ውስጣዊ ግጭት በኩባንያው ሶስት ሰራተኛ ያልሆኑ የቦርድ አባላት የወደፊት እጣ ፈንታ ላይ ስላለው እርግጠኛ አለመሆን ብርሃንን ይፈጥራል። የሰራተኞቹ ደብዳቤ በተጨማሪም የቦርድ አባላት የኩባንያው ውድመት የሰው ሰራሽ አጠቃላይ መረጃ ለሰው ልጅ የሚሰጠውን ጥቅም ለማረጋገጥ ከOpenAI ተልዕኮ ጋር እንደሚጣጣም ጠቁመዋል - ይህም የሰራተኞቹን ተግሣጽ የበለጠ አጠናክሮታል።
በተጨማሪም፣ ይህ ክስተት Altman በ OpenAI ሰራተኞች መካከል ያለውን ታማኝነት እና ድጋፍ አጉልቶ ያሳያል፣ ይህም ማይክሮሶፍት ሁኔታውን በአግባቡ ለመጠቀም እድል ይሰጣል። ደብዳቤው ማይክሮሶፍት በኩባንያው ውስጥ የሚገኙ የስራ መደቦችን ለሰራተኞቻቸው ማረጋገጫ መስጠቱን ጠቅሷል።
ይህ ታሪክ እያደገ ሲሄድ የOpenAI የአመራር ችግር እንዴት እንደሚከሰት እና የሰራተኞች ፍላጎቶች መሟላት አለመቻላቸው መታየት አለበት።
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
1. የOpenAI ሰራተኞች የቦርዱ መልቀቂያ ለምን ጠየቁ?
የOpenAI ሰራተኞች ቦርዱ የዋና ስራ አስፈፃሚ ሳም አልትማን መባረርን በተሳሳተ መንገድ እንዳስተናገደ እና በእሱ ላይ ላነሱት የይገባኛል ጥያቄ በቂ ማስረጃዎችን ማቅረብ እንዳልቻለ ያምኑ ነበር። በቦርዱ የድርድር ስልት አለመደሰታቸውን ገልጸው ብቃታቸውንና ፍርዳቸውን አንስተዋል።
2. በዚህ ክስተት ውስጥ የተሳተፉት አንዳንድ ቁልፍ ሰዎች እነማን ናቸው?
የOpenAI ዋና ስራ አስፈፃሚ የነበሩት ሳም አልትማን ሳይታሰብ ከስልጣናቸው ተነሱ። በቦርዱ ከተወገዱት መካከል የቀድሞው ፕሬዝዳንት ግሬግ ብሮክማንም ይገኙበታል። መጀመሪያ ላይ የአልትማን ጊዜያዊ ተተኪ ተብሎ የተሰየመው ሚራ ሙራቲ እና የ OpenAI መስራች እና ዋና ሳይንቲስት ኢሊያ ሱትስኬቨር የሰራተኞቹን ደብዳቤ ፈራሚዎች ነበሩ።
3. ከማይክሮሶፍት የተሰጠው ምላሽ ምን ነበር?
ማይክሮሶፍት ለOpenAI ሰራተኞች በኩባንያው ውስጥ የሚገኙ የስራ መደቦች እንዳሉ አረጋግጧል።
4. ኢሊያ ሱትስኬቨር በአመራር ቀውስ ውስጥ ያለውን ተሳትፎ እንዴት ተናገረ?
የሰራተኞቹን ደብዳቤ ከፈረሙ በኋላ ኢሊያ ሱትስኬቨር በቦርዱ ተግባራት ውስጥ በመሳተፉ እና ኩባንያውን እንደገና ለማገናኘት ያለውን ቁርጠኝነት በመግለጽ ይቅርታን በ X ላይ አውጥቷል።