የአክሲዮን የወደፊት ዕጣዎች ጸንተው ሲቀሩ ባለሀብቶች የፌድ ስብሰባን ይጠብቃሉ።

የአክሲዮን የወደፊት ዕጣዎች በሳምንቱ መጀመሪያ ላይ ትንሽ እንቅስቃሴ ስለሚያሳዩ ባለሀብቶች መጪውን የፌዴራል ሪዘርቭ ስብሰባ በቅርበት ይከታተላሉ። ማዕከላዊ ባንክ የወለድ ተመን ውሳኔውን እሮብ ለመልቀቅ ቀጠሮ ይዟል። ባለፈው ወር የቤንችማርክ መጠኑን ሳይነካ ከተዉ በኋላ፣ በዎል ስትሪት ላይ ፌዴሬሽኑ ይህንን ሁኔታ በታህሳስ ወር ይጠብቃል የሚል ተስፋ እያደገ ነው። የኢኮኖሚ ውድቀት ሳያስከትሉ የዋጋ ንረቱን ለመዋጋት የተደረገው ጥረት አወንታዊ ውጤት እያስገኘ ያለ ይመስላል፣ ይህም ባለሀብቶች ረዘም ያለ የመረጋጋት ተስፋ እንዲኖራቸው አድርጓል። የማሆኒ ንብረት አስተዳደር ዋና ሥራ አስፈፃሚ ኬን ማሆኒ እንዳሉት ባለሀብቶች ፌዴሬሽኑን "ለአፍታ እንዲያቆም" እና አሁን ያለውን የገበያ ደረጃ ረዘም ላለ ጊዜ እንዲቆይ አስቀድመው መጠበቅ አለባቸው።
ይህ በእንዲህ እንዳለ፣ የበዓላት ግብይት ወቅት ወደ ሙሉ ዥዋዥዌ ሲገባ፣ ማሲ ለባለሀብቶች ማራኪ ኢላማ ሆኗል። የአርክሃውስ አስተዳደር እና ብርጌድ ካፒታል ማኔጅመንት በ 5.8 ቢሊዮን ዶላር አቅርቦት እየተቸገረ ያለውን የመደብር መደብር ቸርቻሪ የግል ለመውሰድ ፍላጎት አሳይተዋል። ይህ የታቀደው የ21 ዶላር ዋጋ በአንድ አክሲዮን 17 ዶላር አካባቢ ያለውን ከማሲ አርብ መዝጊያ ዋጋ በላይ ያለውን ፕሪሚየም ይወክላል። ማሲ በዓመቱ ውስጥ ከ15% በላይ ቅናሽ አሳይቷል ከሚለው የኢ-ኮሜርስ ዘርፍ እና ከተግባራዊ ተግዳሮቶች ከፍተኛ ፉክክር ጋር ሲታገል ቆይቷል።
የገቢዎች ወቅት እየተቃረበ ሲመጣ፣ በዚህ ሳምንት ታዋቂ ሪፖርቶች ኦራክል ሰኞ፣ አዶቤ ረቡዕ፣ ኮስትኮ ሐሙስ እና አርብ የዳርደን ምግብ ቤቶች ያካትታሉ። ወቅቱ በቦርዱ ውስጥ ጠንካራ ገቢ ታይቷል፣ የሸማቾች ፍላጎት እየዳከመ በመምጣቱ የሽያጭ መጠን ታይቷል። ይህ ለውጥ ብዙ ኩባንያዎች ለዓመቱ መጨረሻ እና ለ2024 ጥንቃቄ የተሞላበት መመሪያ እንዲሰጡ አድርጓቸዋል።
በአውቶሞቲቭ ኢንደስትሪ ውስጥ፣ የመኪና አምራቾች ሊመጡ የሚችሉትን የዩኤስ የልቀት ደረጃዎችን ለማሟላት በሚፈልጉበት ጊዜ የተዳቀሉ ሞዴሎች እየተመለሰ ነው። እንደ ፎርድ፣ ጂ ኤም፣ ስቴላንትስ፣ ቶዮታ፣ ሃዩንዳይ እና ሆንዳ ያሉ ተጫዋቾች በባህላዊ የውስጥ ማቃጠያ ሞተሮች እና በሁሉም ኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች መካከል እንደ ድልድይ በመሆን ድቅል ተሽከርካሪዎችን እያበረከቱ ነው። ዲቃላዎች የአንድ ኩባንያ መርከቦችን አማካኝ የነዳጅ ቅልጥፍና ለማሳደግ ብቻ ሳይሆን ከኢቪዎች ጋር የተያያዙ የተለመዱ ስጋቶችንም እንደ ክልል ጭንቀት ያሉ እና የበለጠ ተመጣጣኝ ሲሆኑ ይፈታሉ።
በመጨረሻም፣ ጎግል ለግል የተበጀ የተጠቃሚዎችን ህይወት ዲጂታል ሞዛይክ ለመፍጠር አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ (AI)ን እየመረመረ ነው። “ፕሮጀክት ኤልማን” እየተባለ የሚጠራው ፕሮጀክት፣ ፎቶዎችን እና የመስመር ላይ ፍለጋዎችን ጨምሮ የሞባይል ስልክ መረጃዎችን ለመጠቀም፣ ከዚህ ቀደም የማይቻሉ ጥያቄዎችን ሊመልስ የሚችል ቻትቦት ለመፍጠር ያለመ ነው። ጎግል ይህንን በባዮግራፊው ሪቻርድ ዴቪድ ኢልማን የተሰየመውን የ AI ቴክኖሎጂ እንደ “የእርስዎ የህይወት ታሪክ ተናጋሪ” አድርጎ ለተጠቃሚዎች በመረጃዎቻቸው ላይ ተመስርቶ ልዩ ትረካ ይሰጣል።
አጠቃላይ የገበያ ስሜት የተረጋጋ ነው፣ እና ባለሀብቶች ለተጨማሪ መመሪያ የፌዴሬሽኑን ስብሰባ ውጤት ለማየት ይጓጓሉ።